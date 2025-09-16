Soluții chirurgicale pentru învingerea cancerului mamar

Chirurgia conservatoare a sânului (lumpectomia)

Una dintre cele mai importante inovații în tratamentul cancerului mamar este chirurgia conservatoare. Prin lumpectomie, tumora este excizată împreună cu o margine de siguranță, dar sânul este păstrat. Această procedură este recomandată atunci când boala este depistată precoce și tumora are dimensiuni mici. După intervenție, radioterapia este obligatorie pentru a reduce riscul de recidivă. Rezultatul: aceleași șanse de supraviețuire ca în cazul mastectomiei, dar cu un impact psihologic și estetic mult mai bun.

Mastectomia și opțiunile moderne

Atunci când tumora este extinsă sau există leziuni multiple, soluția rămâne mastectomia – îndepărtarea sânului. Totuși, tehnicile moderne au evoluat semnificativ:

(skin-sparing) sau a areolei și mamelonului oferă un aspect natural după reconstrucție. Mastectomia profilactică poate fi indicată la femeile cu mutații genetice (BRCA1/BRCA2), pentru reducerea riscului de cancer.

Grație reconstrucției imediate, pacientele beneficiază de o soluție oncologică sigură, dar și de menținerea feminității.

Reconstrucția mamară – parte integrantă a tratamentului

Reconstrucția sânului nu mai este un „lux”, ci o etapă firească a chirurgiei oncologice. Poate fi realizată în aceeași ședință operatorie sau ulterior, prin:

implanturi mamare moderne ,

, lambouri de țesut autolog (propriu),

(propriu), tehnici combinate pentru rezultate cât mai naturale.

Această abordare are un rol esențial în recuperarea psihologică și socială a pacientei.

Chirurgia ganglionilor limfatici

Evaluarea extinderii bolii la nivelul axilei se face prin biopsia ganglionului santinelă, o metodă minim invazivă care a înlocuit limfadenectomia radicală. Aceasta reduce riscul de complicații precum limfedemul, păstrând în același timp precizia diagnostică. În cazurile cu invazie confirmată, se practică îndepărtarea selectivă a ganglionilor afectați.

Tehnologii moderne și echipe multidisciplinare

Soluțiile chirurgicale de astăzi integrează tehnologii de ghidaj imagistic, fluorescență și suturi estetice, astfel încât intervențiile să fie precise, sigure și cu cicatrici minime. Deciziile se iau într-un tumor board multidisciplinar, unde chirurgul oncolog, oncologul medical, radioterapeutul și imagistul stabilesc împreună cea mai bună strategie.

Viața după intervenția chirurgicală

Chirurgia cancerului mamar nu înseamnă doar tratament al bolii, ci și recuperare completă. Programele de reabilitare includ:

control oncologic regulat,

fizioterapie pentru prevenirea rigidității brațului,

suport psihologic și consiliere estetică.

Pacientele care urmează tratamente moderne au șanse mari de a-și relua viața personală și profesională cu încredere.

Soluțiile chirurgicale pentru învingerea cancerului mamar s-au schimbat fundamental în ultimii ani. De la intervenții mutilante, medicina a trecut la proceduri personalizate, minim invazive, care combină siguranța oncologică cu respectul pentru feminitatea pacientei. Alegerea unui centru specializat, care urmează ghidurile europene și dispune de echipe multidisciplinare, este esențială pentru succesul tratamentului. Chirurgia modernă nu mai înseamnă doar înlăturarea bolii, ci și oferirea unei vieți normale după diagnostic.