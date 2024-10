Sustenabilitatea în modă, tema centrală a Conferinței  “FASHION IMPACT - Italy and Romania face challenges”

Acest eveniment poziționează capitala României pe harta geografică a modei, alături de alte capitale consacrate ale modei precum Milano, Paris, Londra sau New York.

În acest cadru prestigios, ITA - Agenția Italiană pentru Comerț Exterior și Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, sub coordonarea Ambasadei Italiei la București, în colaborare cu CNA - Confederazione Nazionale Artigianato-Federmoda și Confindustria Romania, au organizat pe 16 octombrie, în Sala Sufrageria Regală de la Muzeul Național de Artă al României, conferința pe tema deosebit de actuală a sustenabilității în sectorul textil, intitulată “FASHION IMPACT - Italy and Romania face challenges”.

Moda se schimbă și se confruntă cu noi provocări: întregul lanț de aprovizionare din industria modei este influențat de problemele actuale legate de sustenabilitate și competitivitate. Sustenabilitatea cuprinde trei aspecte privitoare la: mediu - dezvoltarea resurselor; economie - capacitatea de a genera venituri și locuri de muncă; societate - siguranța, sănătatea, justiția și bogăția. Prin urmare, o abordare holistică a sustenabilității trebuie să fie orientată către menținerea echilibrului între mediu, economie și societate pentru a satisface nevoile și a proteja interesele tuturor părților implicate. Consecințele legate de schimbările climatice ne obligă să reconsiderăm unele dintre procesele implementate până în prezent.

Evenimentul a reunit designeri, producători, experți români și italieni în domeniul sustenabilității, profesioniști în reglementările privind declarațiile eco-sustenabile, reprezentanți ai unor importante companii multinaționale precum și key opinion leader (KOL), implicați în conturarea unui viitor sustenabil în modă și lifestyle, care au împărtășit experiențe și soluții inovatoare pentru abordarea provocărilor de mediu și economice legate de producția textilă.

Evenimentul a fost împărțit în două paneluri, primul panel, cel instituțional, “An Italian and Romanian Overview”, “Unde suntem”, la care au participat în calitate de vorbitori: ES Alfredo Durante Mangoni – Ambasadorul Italiei în România, Micaela Soldini - Director ITA - Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Carlo Capasa- Președinte Camera Nazionale della Moda Italiana, Antonio Franceschini – Manager Național Confederazione Nazionale Artigianato – Federmoda, Caterina Occhio – Sustainable Development Advisor, Giovanni Marsili – Partner Gianni&Origoni, și cel de-al doilea panel “Change Drivers: Responses to challenges and experiences of Italian and Romanian Brands”, la care au luat cuvântul: Roberto Corbelli – Expert Confederazione Nazionale Artigianato – Federmoda, Irene Coltrinari – Vogue Italia, Borbala Ferencz – fashion designer, Corina Dospinoiu – Head of CSR/Auchan Romania, Doina Ciobanu – Sustainability Consultant Fashion, Massimo Bettanin – Partner-Climate Change and Sustainability Services Ernst&Young, Mario Antico și Roxana Voloșeniuc – Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Evenimentul, al cărui obiectiv a fost acela de a lua în discuție și de a promova practici sustenabile de-a lungul întregului lanț de aprovizionare din sectorul textile - îmbrăcăminte, a reprezentat de asemenea și ocazia de a-i întâlni într-o serie de întâlniri B2B pe reprezentanții a șase companii expozante italiene care își desfășoară activitatea în sectorul textil. Întâlnirile B2B au oferit companiilor italiene o oportunitate unică de a crea noi parteneriate cu companii românești, de a explora soluții comune pentru o producție mai sustenabilă și mai competitivă la nivel global. Delegația a fost condusă de reprezentanții CNA-Confederazione Nazionale Artigianato-Federmoda.

Iată o scurtă prezentare a celor șase societăți, reprezentante ale excelenței textile italiene, prezente la București: DIENPI, este expertă în accesorii de lux pentru articole din piele și este recunoscută ca sinonim al măiestriei și designului exclusivist. Colaborează cu diverse entități din industria modei, garantând produse de înaltă calitate și acordând o atenție deosebită detaliilor în fiecare etapă a procesului de producție. GRITTI GROUP, lider în producția de nasturi și accesorii de modă din 1924, se remarcă prin soluții sustenabile. Cu o producție verticală și mari investiții în cercetare și dezvoltare, compania oferă opțiuni sustenabile, de la materiale reciclate la cele bio-based și biodegradabile. Fiecare piesă este creată din materiale de înaltă calitate și lucrată cu grijă pentru a îmbogăți colecțiile clienților, reflectând excelența Made in Italy. EURORICAMI, activează din 1971, oferind broderii artizanale și inovatoare pentru industria alta moda. Specializată în prelucrări pe piele și țesături, combină tradiția cu tehnologia pentru a crea broderii unice, susținând clienții de la proiectare până la producție, cu termene de livrare rapide și calitate Made in Italy. NASTRIFICIO DE BERNARDI, este sinonim cu excelența și inovația în domeniul panglicilor pentru modă și ambalaje din 1946. Țesători experți și tehnicieni specializați lucrează zilnic pentru a satisface cerințele clienților, găsind soluțiile potrivite chiar și pentru cele mai complexe nevoi de producție. SILKOMO este specialistă în țesături jacquard și imprimate, colaborează cu cele mai mari branduri de modă feminină, remarcându-se prin creativitate, inovație și o continuă căutare a calității. PRO2DEV este o societate specializată în soluții software inovatoare pentru industrie. Utilizarea noilor tehnologii în producție este esențială pentru reducerea impactului asupra mediului și, în același timp, pentru a garanta un produs de cea mai înaltă calitate.

Micaela Soldini, Director ITA - Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, a declarat cu ocazia acestui eveniment:

“Sectorul Textile-Imbrăcăminte reprezintă un domeniu economic de o deosebită importanță pentru Italia: este al treilea sector manufacturier (dupa sectorul mecanicii și al industriei auto), care numără aproape 45.000 de companii active pe teritoriu cu 393.700 de angajați. Sectorul generează în mod tradițional un excedent comercial, al doilea după cel al mecanicii. Companiile italiene investesc tot mai mult în inovare, punând un accent deosebit pe sustenabilitate și digitalizare, investiții fundamentale pentru a menține competitivitatea sectorului la nivel internațional.

În cadrul acestui proces de evoluție vine în sprijin și trasabilitatea produsului, o tehnologie care pentru consumator reprezintă o garanție privind proveniența produsului și a tuturor etapelor sale de producție, de cunoaștere a valorii reale a produsului achiziționat, iar pentru producător reprezintă oportunitatea de a acționa în vederea unei diminuări drastice a riscului de contrafacere.

Moda are o importanță strategică pentru economia italiană, atât în ​​ceea ce privește contribuția directă la PIB, cât și capacitatea de a trage după sine alte sectoare și de a promova imaginea Italiei în lume, ceea ce s-a demonstrat prin atragerea a milioane de turiști în fiecare an. Moda este strâns legată de patrimoniul cultural și artistic al țării, determinând un impact economic suplimentar prin expoziții, evenimente culturale și colaborări cu lumea artei. Aceleași interacțiuni pot fi constatate atunci când parcurgem calendarul de activități al Mercedes Benz Bucharest Fashion Week.”

ITA - Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, dintotdeauna un promotor al excelenței italiene în străinătate, se angajează în promovarea dezvoltării lanțului de aprovizionare în modă care respectă mediul și contribuie la creșterea economică sustenabilă.