Test nutrigenetic: indicații, rezultate și criterii de alegere a laboratorului genetic

Un test nutrigenetic ar trebui privit ca o modalitate de a afla mai multe despre modul în care corpul funcționează. În continuare sunt prezentate situațiile în care testarea genetică este justificată, informațiile care apar în rapoarte și criteriile utile în alegerea unui laborator genetică. Iată ce trebuie să știi!

Când este recomandat un test nutrigenetic?

Testarea genetică intră în discuție atunci când apar reacții sau dezechilibre care persistă în timp, iar analizele uzuale nu oferă explicații suficiente.

Mai exact, atunci când există:

creștere sau scădere în greutate care continuă în ciuda modificărilor alimentare aplicate consecvent;

balonare, disconfort digestiv sau tranzit intestinal instabil, fără o explicație susținută de investigațiile clasice;

oboseală accentuată după efort fizic moderat;

recuperare lentă după antrenamente repetitive;

rezultate slabe la efort fizic, în condițiile unui volum și ale unei intensități controlate;

dorința de organizare a alimentației pe termen lung, plecând de la informații genetice.

Testele genetice nu înlocuiesc investigațiile medicale clasice. Ele completează datele existente atunci când simptomele persistă, dar nu se conturează un diagnostic.

Ce informații apar în rezultatele unui test nutrigenetic?

Rezultatele se bazează pe SNP-uri, variații genetice asociate cu diferențe documentate în procese metabolice și fiziologice. În rapoartele oferite de laboratoarele genetice apar, de regulă:

informații legate de modul de procesare a carbohidraților, grăsimilor și proteinelor;

date asociate cu răspunsul la efort fizic și capacitatea de recuperare;

indicatori legați de inflamație și stres oxidativ;

predispoziții genetice asociate cu anumite sensibilități alimentare, interpretate orientativ;

direcții generale pentru ajustări alimentare și de activitate fizică.

Ele indică tendințe biologice care trebuie corelate cu alimentația curentă și cu alte investigații. Analizele genetice nu stabilesc intoleranțe medicale și nu impun eliminări definitive din alimentație.

Ce NU indică un test nutrigenetic?

Un test nutrigenetic are limite bine definite, care trebuie cunoscute încă de la început.

Testarea genetică:

nu generează planuri alimentare zilnice;

nu stabilește liste fixe de alimente permise sau excluse;

nu explică independent afecțiuni medicale complexe;

nu înlocuiește analizele clinice sau consulturile de specialitate.

Datele genetice sunt folosite pentru a contura mai bine profilul personal, fiind utile pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum și de ce le funcționează corpul într-un anumit mod.

Cum alegi un laborator de genetică potrivit?

Diferențele dintre laboratoare pot fi semnificative. Criterii utile în selecție:

prezentarea transparentă a genelor analizate;

menționarea limitărilor raportului;

structurarea informațiilor într-o formă ușor de urmărit;

experiență în analize genetice cu aplicabilitate medicală;

respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor genetice.

Datele genetice pot conduce la decizii greșite atunci când nu sunt analizate sau prezentate corect. În plus, interpretarea ar trebui realizată exclusiv de un specialist genetician.

Interpretarea:

corelează datele genetice cu istoricul medical;

ia în calcul stilul de viață actual;

analizează rezultatele alături de alte analize genetice sau clinice;

evită decizii alimentare radicale;

permite ajustări progresive, urmărite în timp.

În România, Centru Genetică este un laborator de genetică cu experiență în analize genetice medicale. Activitatea lor nu se limitează la emiterea de rapoarte cu rezultate, ci include explicații oferite de medici și specialiști în genetică.

Centru Genetică realizează o gamă largă de teste genetice, inclusiv în zona nutrigeneticii. Recoltarea se face simplu, iar rapoartele sunt structurate astfel încât informațiile să poată fi urmărite ușor. Experiența medicală a echipei reduce riscul interpretărilor greșite și sprijină folosirea responsabilă a datelor genetice.

Testele nutrigenetice pot contribui la luarea unor decizii legate de alimentație și efort fizic. Ți-au fost recomandate astfel de analize? Vrei sa afli mai multe despre tine și corpul tău? Alege analizele genetice de la Centru Genetică!