TOP 5 aspiratoare robot puternice

Indiferent dacă vrei control prin aplicație, curățenie programată sau capacitate mare de funcționare, modelele disponibile îmbină performanța cu confortul de utilizare. În acest articol îți prezentăm un top al celor mai puternice aspiratoare robot din gama Altex.ro, ideale pentru curățenie automată, care îți economisesc timp și asigură rezultate excelente.

1.Aspirator robot ROBOROCK QR 798 QREVOQR798W, 0.33l, autonomie max 60 min, functie mop, Reactive Tech, alb

Sursa foto: Altex.ro

Aspiratorul robot Roborock QR-798 Q Revo oferă o combinație excelentă între putere de aspirare și funcționalitate, cu tehnologie Reactive Tech pentru navigare inteligentă în locuințe complexe. Cu o capacitate de 0,33 l și autonomie de până la 60 de minute, acest aspirator robot este potrivit pentru curățenia rapidă și eficientă a spațiilor medii. Funcția de mop integrată extinde capabilitățile de curățare pentru suprafețele dure.

Detalii aici

2.Aspirator robot ROBOROCK Qrevo Edge T QREVOEDGET, 0.25l, autonomie max 180 min, functie mop, LiDAR, alb

Sursa foto: Altex.ro

Modelul Roborock Q Revo Edge T se remarcă prin autonomia extinsă de până la 180 de minute și tehnologia de navigare LiDAR, care asigură hărți precise și rutare eficientă. Cu o capacitate de colectare de 0,25 l și funcție de mop, acest aspirator robot este ideal pentru locuințe mai spațioase sau pentru cei care preferă o curățenie automatizată pe perioade mai lungi.

Detalii aici

3.Aspirator robot EZVIZ RE4 Plus, 0.35l, 24.1V, autonomie max 240 min, Wi-Fi, functie mop, alb

Sursa foto: Altex.ro

Aspiratorul robot EZVIZ RE4 Plus combină o autonomie de până la 240 de minute cu funcția de mop și conectivitate Wi-Fi pentru control facil prin smartphone. Recipientul de 0,35 l și puterea de aspirare bine echilibrată îl fac potrivit pentru curățenia zilnică în locuințe de dimensiuni variate. Sistemul de navigare eficient asigură deplasarea fluidă în jurul mobilierului și pe lângă obstacole. Designul modern și funcțiile inteligente îl plasează ca o opțiune solidă pentru orice casă.

Detalii aici

4.Aspirator robot EZVIZ RS20 Pro, 0.4l, 20V, autonomie max 220 min, Wi-Fi, functie mop, alb

Sursa foto: Altex.ro

Modelul EZVIZ RS20 Pro impresionează prin capacitatea de colectare de 0,4 l și autonomia extinsă de până la 220 de minute, oferind un echilibru excelent între putere și durabilitate în operare. Conectivitatea Wi-Fi permite controlul și programarea din aplicație, iar funcția de mop îmbunătățește performanța pe suprafețe dure. Navigarea inteligentă și energiile eficiente îl recomandă pentru locuințe cu trafic intens. Este o alegere solidă pentru utilizatorii care vor o soluție completă de curățare automată.

Detalii aici

5.Aspirator robot EZVIZ RS2, 0.4l, 20V, autonomie max 220 min, Wi-Fi, functie mop, alb-negru

Sursa foto: Altex.ro

Aspiratorul robot EZVIZ RS2 combină o capacitate de colectare de 0,4 l cu o autonomie de până la 220 de minute, oferind performanțe stabile și eficiente în curățenie. Funcția de mop integrată și conectivitatea Wi-Fi permit adaptarea la diverse scenarii de curățare, de la covoare la pardoseli dure. Controlul prin aplicație simplifică programarea și monitorizarea procesului de aspirare. Acest model reprezintă o opțiune robustă pentru utilizatorii care doresc rezultate consistente fără intervenție manuală constantă.

Detalii aici

Aspiratoarele robot puternice disponibile pe Altex.ro oferă soluții moderne și eficiente pentru întreținerea zilnică a locuinței, integrând tehnologii avansate de navigare, autonomie extinsă și funcții de mop. Indiferent dacă preferi performanța sporită pentru locuințe mari sau setările inteligente pentru curățenie fără efort, modelele din acest top răspund nevoilor variate ale utilizatorilor. Alege aspiratorul robot care se potrivește cel mai bine stilului tău de viață și bugetului, pentru o casă curată cu cât mai puțin efort.