Top 5 hobby-uri noi care te ajută să te dezvolți pe plan personal și profesional

1. Participă la cursuri de limbi străine

Este una dintre activitățile care îți aduc cele mai multe beneficii. Îți antrenează memoria, te face mai atent la detalii și te ajută să comunici mai ușor cu oameni din alte țări. În plus, dacă știi limbi străine, ai mai multe șanse să crești profesional sau să găsești oportunități în afara țării.

Poți începe cu engleza, germana, franceza sau spaniola. Dacă alegi un centru de limbi străine cu profesori buni, înveți într-un ritm adaptat nivelului tău. Cursurile de limbi străine, fie ele online sau față în față, te ajută să evoluezi fără să simți că pierzi timpul.

2. Învață să gătești

Dacă înveți să îți faci singur mâncarea, știi exact ce pui în farfurie, cheltuiești mai puțin și nu depinzi mereu de comenzi sau semipreparate. Poți începe cu rețete de bază: ciorbe, paste, salate, preparate la cuptor. În timp, înveți cum să combini legumele, cu carne și condimentele în preparate gustoase și cum să-ți organizezi mesele mai bine și sănătos.

3. Scrisul zilnic sau exercițiile de scris

Scrisul nu e doar pentru scriitori. Dacă îți notezi zilnic ce ai în minte, te organizezi mai bine. Poți începe cu un jurnal simplu sau cu liste de idei. Dacă vrei să mergi mai departe, încearcă să scrii scurte povești, descrieri sau texte despre lucrurile care te preocupă. Așa îți ordonezi gândurile, îți clarifici obiectivele și te simți mai ancorat în ceea ce faci. Poți face și un curs rapid care să te ajute să înțelegi cum să îți pui ideile mai bine pe hârtie.

4. Fotografia cu telefonul

Ai telefon cu cameră decentă? E suficient ca să înveți ceva nou. Fotografia te ajută să observi mai bine ce te înconjoară. Poți fotografia obiecte din casă, detalii de pe stradă, lumină, umbre, culori. Înveți despre compoziție, unghiuri și cum să transmiți ceva printr-o imagine.

5. Participarea la cursuri și ateliere

Poți învăța să vorbești mai clar, să îți gestionezi banii, să te descurci mai bine în relațiile cu ceilalți. Cursurile de dezvoltare personală, comunicare, improvizație sau educație financiară sunt utile, informațiile fiind aplicabile în viața de zi cu zi. Îți oferă ocazia să cunoști oameni noi, să încerci lucruri diferite și să ieși puțin din rutina zilnică.

La fel ca și cursurile de limbi străine, orice înveți nou este un pas înainte spre un viitor mai bun.

Ți-ai propus să începi cu o limbă străină?

Dacă vrei rezultate bune și timp folosit cu rost, alege BSmart, un centru de limbi străine din București care organizează cursuri online și fizice. Au cursuri pentru adulți, adolescenți și copii, în grupe mici sau individual. Lecțiile se bazează pe conversație, nu pe memorat, iar profesorii au experiență cu diferite tipuri de cursanți. Pe site-ul lor, cursuri-bsmart.ro, găsești toate informațiile despre programe, niveluri și poți solicita testare gratuită. Vrei o adevărată provocare? Participă la cursuri de chineză, japoneză sau germană!

Dacă vrei un hobby care să îți dea sentimentul că ceea ce faci contează, alege ceva care te dezvoltă, te provoacă să te autodepășești!