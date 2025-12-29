Vrei să te distrezi de revelion? Te așteptăm la Brașov, în Piața Sfatului, la Revelionul KISS FM 2026

Ca și în anii trecuți, dacă vrei să te bucuri de muzică bună, într-un decor de poveste, atunci alegerea potrivită este Brașov, Piața Sfatului.

Petrecerea începe de la ora 19.30 cu Claudiu Albu, un DJ din tânăra generație, are doar 16 ani, din Brașov. Este talentat, pune muzica de câțiva ani si promite sa fie un viitor star.

De la ora 21.00, pe scena din Piața Sfatului va urca ALTOO, un artist, DJ și producător român, cunoscut pentru sound-ul său modern ce îmbină afro house, dance și influențe pop. În 2025, ALTOO a înregistrat un impact major în mediul digital, acumulând peste 30 de milioane de vizualizări pe platformele de streaming și social media. Muzica sa a devenit virală prin colaborări cu artiști consacrați precum Alin Oprea, Gheorghe Gheorghiu și Reman, reușind să conecteze generații diferite printr-un sound fresh și actual. ALTOO se afirmă ca unul dintre artiștii emergenți ai noii scene muzicale românești

De la 22.30 și până la ora 1.00, vă așteptăm să dansați alături de unul dintre cei mai interesanți DJ români, Adrian Șaguna, unul dintre numele importante pe scena muzicii electronice. Cunoscut pentru sunetul său electrizant și abilitatea unică de a se conecta cu publicul, a impresionat pe unele dintre cele mai mari scene ale țării, inclusiv UNTOLD Festival, Neversea Festival, SAGA, Massif Festival și chiar pe scena internațională de la UNTOLD Dubai.

Performanțele sale îmbină ritmurile energice cu o notă modernă distinctă, câștigându-și o reputație pentru oferirea unor experiențe de neuitat atât la festivaluri majore, cât și la cluburi de top din România și din străinătate.

Ca producător, Adrian construiește constant un catalog dinamic, cu lansări la case de discuri respectate precum GODEEVA, Dancey și alte case de discuri de ultimă generație. Fiecare piesă prezintă arta sa în evoluție - depășind limitele creativității, menținând în același timp ringurile de dans în mișcare constantă.

Cu o bază de fani în creștere și sprijin din partea unor influenți creatori de tendințe, Adrian Șaguna a devenit rapid un nume de urmărit în comunitatea globală a dansului.

Și pentru că o astfel de seară avea nevoie de un prezentator celebru, MC-ul acestei petreceri va fi DJ YAANG.

Din 2003, odată cu lansarea Kiss FM, Ovidiu Stănescu aka DJ YAANG a devenit parte integrantă a echipei, contribuind la succesul postului prin emisiuni precum "Kiss By Kiss - Dedicații în viteză", "Kiss FM de 10" alături de Cătălin Dezbrăcatu (Codruț Kegheș) și "Autostrada Kiss" împreună cu Oana Radu.

În prezent, este cunoscut pentru emisiunea "Kiss Kiss in the Mix", pe care o realizează la Kiss FM in fiecare seara, alături de OLiX, aducând cele mai noi hituri și mixuri ascultătorilor

Pe lângă activitatea radiofonică, DJ Yaang este recunoscut pentru turneul "Kiss Kiss in the Mix Party", început în 2010, prin care a susținut peste 250 de petreceri în principalele cluburi și festivaluri din România, dar și la evenimente private. Ca producător muzical, a lansat peste 200 de remixuri ale unor piese celebre.

În 2023 a animat in premiera pentru Romania o petrecere pe apa in Grecia, in cadrul expeditiei Cyclades 2024. Atunci a mixat de pe un catamaran, pentru membrii a peste 30 de bărci participante la expediție.

Prin dedicarea și pasiunea sa pentru muzică, DJ Yaang a devenit o figură emblematică în peisajul muzical românesc, influențând și animând scena de club și radio din România