Andi Vasluianu și Elvira Deatcu prezintă Gala Premiilor Radio România Cultural

La evenimentul care va avea loc pe data de 22 aprilie, de la ora 19,00, vor fi acordate premii la opt secțiuni, două premii speciale și un premiu de excelență, care vor recunoaște reușite și evenimente extraordinare. Gala va fi prezentată de actorii Andi Vasluianu și Elvira Deatcu.

“Când ai privilegiul de a prezenta Gala Premiilor Radio România Cultural, accepți, nu refuzi! Iar dacă o faci împreună cu Elvira Deatcu, bucuria e și mai mare!”, spune Andi Vasluianu.

Elvira Deatcu : „Sunt onorată să prezint, împreună cu Andi Vasluianu, Gala Premiilor Radio România Cultural din acest an, pentru că astfel îmi arăt admirația și prețuirea pentru cei care promovează arta, cultura și identitatea noastră națională.”

Diplomele Galei vor fi realizate, ca și anul trecut, de un important artist plastic român, al cărui nume va fi dezvăluit curând.

Dacă tradițional juriile de nominalizare erau alcătuite din realizatorii Radio România Cultural, cei care, zi de zi, observă, analizează, prezintă evenimentele culturale din întreaga țară, de această dată aceștia au invitat alături de ei și oameni de cultură, personalități, pentru a discuta cu mai multă transparență, obiectivitate și profesionalism despre viitoarele nominalizări, care vor fi anunțate public pe 1 aprilie. Anterior, pe 25 martie, vor fi anunțați câștigătorii premiilor speciale.

Astfel, la secțiunea ARTE VIZUALE din juriul de nominalizări, alături de realizatorii RRC, mai face parte Adrian Silvan Ionescu, istoric și critic de artă. La secțiunea TEATRU se alătură Daria Ancuța, critic de teatru. La secțiunea ȘTIINȚĂ, Toma Pătrașcu, fondatorul și directorul Bucharest Science Festival. La secțiunile POEZIE și PROZĂ, Bogdan Crețu, critic literar. La secțiunea FILM, Dora Leu, critic de film. La secțiunea EDUCAȚIE, Marian Staș, expert în educație și la secțiunea MUZICĂ, ROCCA, liderul trupei FiRMA.

„Notorietatea și credibilitatea premiilor anuale decernate de Radio România Cultural au crescut de la an la an, în special datorită obiectivității și profesionalismului echipei care propune nominalizările pentru toate categoriile care se bucură de recunoașterea noastră. Suntem onorați că acesteia i se alătură, în acest an, personalități care vor consolida, prin propunerile lor, importanța și prestigiul trofeelor noastre. Gala Radio România Cultural a devenit un reper al evenimentelor de acest gen, fapt pentru care le suntem recunoscători tuturor celor implicați”, a declarat Radu Croitoru, managerul postului Radio România Cultural.

Juriul final al Galei va fi alcătuit din: Bogdan Ghiu – publicist, Luminiţa Corneanu – critic literar, Radu Croitoru – manager Radio România Cultural, Adina Dragomir – redactor şef Radio România Cultural, Cristian Marica– redactor şef Radio România Cultural.

Cea de-a XXIII-a ediție a Galei Premiilor Radio România Cultural va avea loc pe scena Teatrului Odeon, luni, 22 aprilie 2024, de la ora 19.00, și va fi transmisă în direct de Radio România Cultural.