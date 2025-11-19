Artiștii își reimaginează Brașovul în ultimul eveniment „Re:Imagine Brașov” al anului

Cu prilejul acestei ediții, sălile Muzeului de Artă Brașov se vor transforma din nou în loc de creație, cadru de dialog și atelier pentru artiștii: Chob, Adriana Florea Băloiu, Mihai Moldovanu. Publicul va fi martor al procesului artistic și partener în schimbul de idei.

Lunadesus va da tonul atmosferei muzicale, în timp ce ADN Sound se va îngriji de calitatea sunetului.

Lansat în 2023 de Muzeul de Artă Brașov, proiectul „Re:Imagine Brașov” își propune să faciliteze interacțiunea dintre artiștii contemporani și publicul brașovean, să stimuleze interesul pentru procesul artistic și să sprijine dialogul dintre artiști. În cadrul său, muzeul a organizat anual evenimente de creație live și expoziții colective, având în centru patrimoniul construit al Brașovului, identitatea și materialitatea urbană.

Seria actuală, „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO”, invită artiștii la explorarea orașului din două perspective complementare: micro – atenția la detalii intime, texturi, fragmente și micro-istorii ce conturează identitatea invizibilă a locului; macro – privirea de ansamblu asupra Brașovului ca organism urban, spațiu social, cultural și simbolic, aflat între trecut și viitor. Prin mijloace de expresie diverse, artiștii sunt provocați să creeze lucrări ce pun în dialog apropierea și distanța, fragilitatea detaliului și amploarea ideii, transformând orașul într-un spațiu al emoției, reflecției și reimaginării.