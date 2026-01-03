Zeci de mii de români nu au curent și apă, în Alba. Viscolul face ravagii

Potrivit sursei citate, locuitorii fără apă potabilă sunt din localităţile Iclod, Şona, Biia, Sânmiclăuş, Jidvei, Feisa, Glogoveţ, Valea Lungă, Lunca şi Lodroman.



Din cauza codului portocaliu de viscol şi ninsori, DN 75 (Albac şi Sălciua) şi DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuţi.



În localitatea Ignăţeşti (Roşia Montană) un drum de acces este blocat din cauza unor arbori căzuti pe carosabil, aproximativ 100 de persoane fiind în zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.



În Alba Iulia, pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădişor şi Livezii pentru degajarea arborilor căzuţi.



De asemenea, în judeţ s-au primit multiple sesizări privind cabluri electrice căzute pe carosabil sau pe proprietăţi private.



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de vânt şi viscol puternic în Munţii Carpaţi, valabilă până sâmbătă, la ora 10:00.

Sursa: AGERPRES