Aglomerație pe Valea Prahovei: Cozi în trafic de până la 7 kilometri

IPJ Prahova anunță că sâmbătă la prânz, pe DN 1-E60, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Brașov, ca urmare a intensificării deplasărilor specifice începutului de an.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploiești – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfășoară intens pe ambele sensuri de deplasare.

În orașul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Brașov s-a format o coloana de aproximativ 7 kilometri.

În localitatea Sinaia, circulația se desfășoară în coloană de aproximativ 4 km, pe sensul de deplasare către Brașov.

De asemenea, în Bușteni, circulația se desfășoară în coloană de aproximativ 3 km, pe sensul de deplasare către Brașov.

Polițiștii spun că sunt în teren pentru fluidizarea traficului.

Pentru evitarea zonelor aglomerate de pe DN 1, pot fi avute în vedere, în funcție de destinație, rutele alternative: DN 1A Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov și DN 72 Ploiești – Târgoviște, cu continuare spre Brașov pe DN 71 și DN 73.

