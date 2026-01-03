Escrocherii online cu dividende false, avertisment de la Bursa de Valori București

“Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail. Aceste informatii pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor si pentru a sustrage fonduri. Bursa de Valori Bucuresti precizeaza clar ca nu solicita niciodata date personale sau bancare direct pe site-ul propriu in scopul platii dividendelor”, arată BVB în comunicat.

BVB recomandă respectarea următoarelor reguli:

Verificați întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice alta variație a numelui sau extensiei este un indicator de înșelăciune. Sursa dividendelor: Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenților de plată desemnați de emitenți sau prin intermediul brokerului la care aveți deschis contul de tranzacționare. BVB nu face plăți directe către investitori. Nu furnizați date bancare: Nu introduceți niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neașteptate. Verificați informațiile: Daca primiți astfel de mesaje, contactați imediat instituția mentionata prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură.

“Totodată, vă atragem atenția să nu dați curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care își atribuie în mod mincinos calitatea de angajați ai BVB și ai Depozitarului Central. BVB și DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizarii oricaror tipuri de tranzactii. Singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacționare la unul dintre intermediarii autorizati, lista acestora fiind disponibilă pe www.bvb.ro, la acest LINK”, se mai precizează în comunicatul BVB.