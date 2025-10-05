Calendar ortodox, 6 octombrie 2025. Cine a fost Sfântul Toma, apostolul care a pus la îndoială Învierea Mântuitorului Isus Hrisos

Povestea Sfântului Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma este cunoscut mai ales pentru episodul biblic petrecut după Învierea Domnului când, nefiind convins de învierea lui Iisus, a spus: „Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu-mi voi pune mâna în coasta Lui, nu voi crede.”

Acesta este motivul pentru care ulterior a fost numit și „Toma necredinciosul”, însă Biserica Ortodoxă susține că el a cerut doar o dovadă palpabilă, pe care a primit-o, de altfel.

Numele său provine din aramaică și înseamnă „geamăn”.

În ziua de 6 ocombrie, credincioșii îi cer ajutorul Sfântului Toma, considerat și ocrotitorul celor întârziați.

În unele biserici care urmează calendarul iulian, această sărbătoare corespunde cu 19 octombrie în calendarul gregorian.

De asemenea, „Duminica lui Toma” este serbată în prima duminică după Paște, comemorând întâlnirea apostolului cu Iisus Hristos după înviere.

Sfântul Toma a fost trimis de Isus Hristos să propovăduacă Evanghelia în India și Persia și a suferit martiriul, fiind împuns cu cinci sulițe.

Moaștele sale se păstrează în India și pe Muntele Athos, devenind obiecte de pelerinaj și venerație.

Mi multe biserici ortodoxe organizează slujbe speciale pe 6 octombrie, în memoria Sfântului Apostol Toma iar credincioșii pot cere ajutor, consolidând astfel legătura spirituală cu acesta.