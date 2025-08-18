Ce au în comun vinilurile, foarfecele, gustările delicioase și muzica bună? Collage Festival 2025!

Pe 19 august, începând de la ora 18:00, J’ai Bistrot va fi gazda Collage Festival Warm-up #1 | Vinyl Art Talk & Collages - o expoziție de coperte de vinil, un atelier de colaje în care participanții vor crea artă pentru albume imaginare și o conversație despre arta vinilurilor cu Hefe (COMA), OBEAH Bucureci (Sound of Art to Come) și Matei Tibacu-Blendea (Foreign Humor Productions). Evenimentul este primul dintr-o serie de activități „de încălzire” pentru festivalul propriu-zis, care va avea loc la Green Hours între 24 și 26 octombrie.

A doua din seria evenimentelor pregătitoare va avea loc pe 30 august de la ora 19:00, pe Bulevardul Aviatorilor nr. 106. Intitulat „Collage Party: Cut, Eat, Dance… Repeat”, evenimentul va consta într-o masă comunitară, un atelier de colaje și o sesiune de muzică live cu prietenii Collage Festival (Seb, Truthday, Cristiana Dicianu și Andrei Stan) și este realizat în parteneriat cu ContextCreator, organizatori de mese comunitare cu intrarea liberă, dedicate celor care fac, comunică și consumă cultură. Publicul este încurajat să aducă bunătăți de împărțit la masă, iar organizatorii vor pune la dispoziție toate cele necesare pentru crearea spontană de colaje, de la reviste și materiale vizuale, la foarfeci și lipici. Intrarea la ambele evenimente este liberă.

Evenimentele dinaintea festivalului din 24–26 octombrie își propun să consolideze legătura dintre mai multe comunități artistice: Bucharest Collage Collective, Celula de Artă, Asociația Hearth și prietenii Collage Festival, alături de noi încă din prima ediție din 2019. Festivalul s-a născut dintr-un entuziasm molipsitor, care a unit nu doar artiști de colaj, ci și muzicieni și performeri, ducând la formarea primei comunități naționale de artiști de colaj – Romanian Collage Collective. Credem în puterea colaborării, iar asta a dat consistență și amploare festivalului. Un exemplu este parteneriatul cu Festivalul Scrisorilor, organizat de Asociația Hearth, cu care pregătim la final de septembrie o expoziție preview Collage Festival, în paralel cu spectacolul de teatru Escadrila Albă. În august, ne întâlnim la două evenimente speciale: unul care leagă muzica de arta vizuală și altul care reunește artiștii în jurul unei mese comunitare. E modul nostru de a sta mai mult împreună, de a întări legătura cu artiștii și prietenii Collage Festival și de a împărtăși tot ce nu încape în doar trei zile de festival. - Cristiana Bucureci, Bucharest Collage Collective.

Evenimentele de pe 19 și 30 august oferă așadar publicului ocazia de a intra în spiritul creativ și comunitar al festivalului, angajându-se într-o reevaluare critică a realității vizuale înconjurătoare și descoperind colajul ca pe o formă de exprimare accesibilă și perfect racordată la vremurile în care trăim.

Collage Festival este un concept menit să consolideze profilul artei colajului în conștiința publicului din București, recunoscând faptul că această formă de exprimare oglindește perfect mentalitatea contemporană, care amestecă o varietate de forme estetice, de surse de informație și de trimiteri culturale, într-o creație neîntreruptă de limbaje juxtapuse. Anul acesta, festivalul va oferi o expoziție multimedia cu lucrările a 40 de artiști selectați printr-un apel deschis, la care persoanele interesate se mai pot înscrie până în data de 25 august, la ora 23:59, completând gratuit formularul disponibil pe site-ul oficial al festivalului.

Tema din acest an este The New 20s, o trimitere la deceniul doi al secolului trecut, marcat de vremuri tulburi, revoluții culturale, experiment dezlănțuit și apariția unor noi limbaje artistice emulându-se și provocându-se reciproc. O sută de ani mai târziu, societatea pare a trece printr-un proces similar, iar Collage Festival 2025 invită persoanele creative să trimită lucrări care explorează acest fenomen. Juriul este format din artiștii Anca Coller, Daniel Loagăr, Cristiana Bucureci, Andrei Stan și Bogdan Negulescu.

Cea de-a treia ediție a Collage Festival propune o temă provocatoare: The New 20’. O paralelă între tumultuoșii ani ’20 ai secolului trecut și vibrațiile prezentului, această temă devine un fir roșu care traversează expoziția din acest an. De la 14 artiști în prima ediție (2019) la peste 30 în cea de anul trecut, festivalul a crescut spectaculos, iar 2025 marchează o nouă etapă: mai multe lucrări, mai bine ancorate în temă, o selecție mai rafinată și o viziune curatorială mai conturată ca niciodată. The New 20’ funcționează ca o lentilă dublă – asupra lumii și asupra artei – prin care festivalul își afirmă vocea distinctă în scena artistică contemporană. - Andrei Stan, Bucharest Collage Collective.

Collage Festival 2025 este un proiect inițiat de Bucharest Collage Collective, în parteneriat cu Celula de Artă, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Bucharest Collage Collective face parte dintr-o mișcare globală care aduce arta colajului în atenția publicului și susține artiștii dedicați acestui mediu expresiv. Colectivul este format din Ada Moisă, Andrei Stan, Cristiana Bucureci, Daniel Loagar și Ruxandra Niculae, care, prin expoziții, ateliere și festivaluri, contribuie la apropierea publicului de arta colajului, sprijină artiștii și afirmă importanța acestui limbaj vizual în peisajul artistic contemporan.