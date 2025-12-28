Două accidente pe A3, la un kilometru distanță: șapte mașini implicate, trafic blocat spre București

Două accidente s-au produs duminică pe Autostrada A3 București–Ploiești, la doar un kilometru distanță unul de celălalt, pe tronsonul kilometric 30–31, în zona localității Snagov, județul Ilfov, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Carambol cu cinci mașini, fără victime, la km 31

Primul accident a avut loc la kilometrul 31 și a constat într-un carambol în care au fost implicate cinci autoturisme. Din primele informații, nu s-au înregistrat victime. Circulația rutieră este restricționată pe banda a doua a sensului de mers către București.

Coliziune între două autoturisme, o persoană acuză dureri, la km 30

Cel de-al doilea eveniment rutier s-a produs la kilometrul 30, unde două autoturisme au intrat în coliziune. O persoană acuză dureri și urmează să fie evaluată medical. În acest caz, traficul este restricționat pe ambele benzi ale direcției către București, circulația desfășurându-se doar pe banda de urgență.

Coloană de 3 kilometri și trafic în creștere

În urma celor două accidente, în zonă s-a format o coloană de aproximativ trei kilometri, iar valorile de trafic sunt în creștere. Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare și să fie atenți la manevrele efectuate.

Sursa: Mediafax