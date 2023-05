Interpretare modernă a artei primitive și cea mai caldă culoare, albastrul, în mai la Celula de Artă

3 în 1 reprezintă o expoziție triptică, care ilustrează trei aspecte ale creativității și umanității artistului Alex Manea: neo-expresionism, fotografie și artă conceptuală. Evenimentul cuprinde trei expoziții care prezintă trei serii diferite atât din punct de vedere plastic, cât și conceptual.

„Primitive este o expoziție despre începuturi, atât în ceea ce privește începutul carierei artistice a lui Alex Manea, cât și începuturile omenirii. Estetica în arta primitivă a fost, de cele mai multe ori, un byproduct, iar scopul ei a fost mai degrabă acela de reprezentare și jurnal. În prezent, artiștii contemporani folosesc aceleași mijloace ca și oamenii acum mii de ani: tușe dezinvolte, sincere, mesaj direct și puternic, culori brute și simboluri devenite universale, cum ar fi spirala, zigzag-ul, valurile, v-ul pubian etc. Lucrările sale nu sunt doar o copie a artei primitive; ele sunt o interpretare modernă și o reinterpretare a simbolismului și a stilului artistic primitiv.” – Daniel Loagăr, curator.

Celelalte două expoziții sunt Feelings, curatoriată de Adela Mara, ce adună în lucrările prezentate publicului 15 dintre sentimentele preferate ale artistului iar Rewriting Christmas prezintă o serie de fotografie în care, dintr-o perspectivă artistică, o experiență de viață devine subiect pentru artă și este curatoriată de Raluca Ilaria Demetrescu. Expozițiile vor putea fi vizitate până pe 28 mai, de marți până sâmbătă, între 10:00 – 18:00.

Pe 13 mai, de la ora 17:00, va avea loc vernisajul proiectului Călătorie într-o sobă - cea mai caldă culoare este albastrul, realizat de Anca Coller și Iulian G. ca parte din programul de evenimente satelit Design GO! în Romanian Design Week 2023, ce va avea loc în Celula de Artă din B-dul Carol nr. 53 și în Atelier Anca Coller din Carol 53 Art Hub.

Căldura este albastră, lumina albastră arde mocnit pentru a întreține viața atât de fragilă. Artista invită publicul într-o sobă metaforică, loc de căldură și de generare vitală marcat de fragilitate și vulnerabilitate, induse prin relația cu mediul exterior, unde protecția nu mai funcționează.

Soba care arde albastru este un loc unde lumina nu este spirituală, este o lumină generată prin arderea unui combustibil, este instabilă, slabă, iar culoarea albastră este o provocare. Publicul va trebui să facă exercițiul contraintuitiv să asocieze albastrul cu cea mai caldă culoare, cu flacăra cea mai puternică, așa cum în realitate se și întâmplă.

Artista invită vizitatorii într-o sobă cu aspect de cuptor țărănesc din pământ, o conectare la nevoia ancestrală de căldură pentru a întreține viața. Soba, simbol al uterului, loc de generare vitală, va deschide un spațiu interior în contrast cu imaginea exterioară, vorbind despre reproducerea vieții pe pământ, fragilitatea și vulnerabilitatea ființelor și responsabilitatea pe care o poartă cei care gestionează destinele oamenilor fie la nivel micro sau macro. Ingineria genetică, gestionarea resurselor, războaiele și alte decizii umane trebuie să coexiste cu efortul în compensare de a face viața încă posibilă.

În cadrul vernisajului de pe 13 mai, artistul invitat Vitaly Yancovy (Ucraina) prezintă proiecția video-performance-ului ” HOW TO PET A CONTAMINATED WATER SNAIL” iar DJ Bianca Agony & Rebirth Party, pe 19 mai, între 19.30 – 22.00, va avea loc - “Flowers bloom in certain conditions” - moment performativ cu Virginia Negru și Cătălin Diaconu, urmat de un scurt atelier pentru spectatori cu elemente de baza din Contact Improvisation și pe 20 mai, între 19.30 – 22.00, Cosmin Lupu împreună cu reprezentanți ai noii generații de chitariști cărora le este mentor și prieten (Bogdan Stoican, Armand Roșu și duo-ul Dystopia) vor oferi un recital eclectic de rock progresiv și acoustic fingerstyle, colorând atmosfera cu piese proprii și nu numai.

Pe 14, 21, 26, 27 și 28 mai, proiectul Călătorie într-o sobă - cea mai caldă culoare este albastrul va putea fi vizitat între orele 17:00 – 22:00.

Până pe 13 mai, în Celula de Artă din B-dul Carol nr. 53 mai poate fi văzută la orice oră expoziția Red my mind a artistului Bogdan – George Negulescu, până pe 20 mai, la Galeria Verticală din incinta Random Space (str. Popa Petre nr. 23) lucrarea rezultată în urma performance-ului Dac-ar fi de-adevărat al artiștilor Ioana Cristodorescu și Marin Grigore și până pe 6 iunie expoziția Călătorii a Ioanei Badea, în cadrului programului Feat. Kulterra de la Kulterra Gallery (Str. Știrbey Vodă nr. 104 – 106).

Iar salonul permanent al Celulei de Artă de la Palatul Bragadiru, deschis publicului de miercuri până duminică, între orele 16:00 – 18:00 dar și în zilele în care au loc evenimente la Palatul Bragadiru, va avea un program special pe data de 13 mai, între orele 20:00 – 01:00. Lucrările artiștilor Adelina Câmpeanu, Alex Manea, Alexandru Răduță, Călin Mihalache, Daniel Loagăr, Elena Prada, Gabriela Monica Tîrziu, Gizela Popescu, Ioana Cristodorescu, Ioana Norica Popescu, Jamal Louis Kareem, Liana Herea, Marina Bira, Medeea Stănescu, Sebastian Beianu, Silviu Petrescu și Theodor Grigoraș vor putea fi văzute, alături de cele ale artistei Kata Rudakova.

