Colecția de artă a pictorului Ion Pacea, scoasă la licitație

Provin din una dintre cele mai mari colecții de artă a unei familii de artiști și sunt scoase la vânzare în cadrul Licitației Colecției de Artă Lucrezia și Ion Pacea – partea a III-a. Este vorba de 134 de piese ce au întregit colecția de artă Ion și Lucrezia Pacea – clasici ai perioadei contemporane, artiști desăvârșiți, mari colecționari.

Familia Pacea a demonstrat o adevărată pasiune pentru a colecționa, în toate domeniile artei, începând să adune încă din tinerețe, la începutul anilor ’50, cu mari sacrificii. Astăzi, o selecție din colecția care a fost lăsată moștenire se află în expoziție la Palatul Cesianu-Racoviță, până marți, 23 noiembrie, când va fi licitată pe platforma Artmark Live.

O valoroasă operă a colecției este „Natura statică cu măr, cuțit și călimară”, semnată Theodor Pallady (pe care Ion Pacea se întâmpla să-l surprindă în Grădina Cișmigiu lucrând), ce provine din colecția istorică a prințului Grigore Ghica. Opera are un preț de pornire de doar 15.000 de euro. Pictorul Ion Pacea însuși este prezent în licitația actuală cu două lucrări emblematice pentru stilul său, păstrate pentru interioarele casei sale: „Bărci la mal”, ce are un preț de pornire de doar 1.200 de euro, dar și „Natură statică cu scoică”, care pornește în licitație de la 1.500 de euro.

Mai departe, eclectica colecție este compusă din: icoane vechi, între care o icoană împărătească pe lemn „Iisus Judecătorul”, ce datează de la sfârșitul sec. XVII din nordul Maramureșului și are un preț de pornire de 2.000 de euro; covoare tradiționale, remarcabil făcându-se covorul oltenesc din lână, cu decor atipic în care este ilustrat un cuplu de miri, păsări și motive vegetale, realizat la începutul sec. XX și care are un preț de pornire de 600 de euro; rare obiecte decorative sau piese de mobilier în manieră Empire sau Louis XVI. Cea mai veche piesă ce a făcut parte din colecția familiei Ion și Lucrezia Pacea este o amforă grecească ce datează din sec. III î.e.n. și are un preț de pornire, în licitație, de 500 de euro.

Se pot formula oferte pentru loturile puse în vânzare, fie la sediu Artmark, pe str. C.A. Rosetti, nr. 5, fie pe siteul www.artmark.ro ori se poate participa la licitație live, online, de către oricine persoană interesată care a deschis în prealabil un cont de licitare online prin platforma Artmark Live.

Licitația precedentă ce a conținut loturi din colecția artiștilor Ion și Lucrezia Pacea a fost organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark în februarie 2020, înregistrând rezultate spectaculoase, peste estimările Casei, și o rată de adjudecare a operelor de aproximativ 90%.