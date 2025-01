Rezerviștii și polițiștii ies din nou în stradă, după instalarea lui Donald Trump

Sindicaliștii au anunțat încă de la primul miting din București că după 1 ianuarie va fi imposibil să li se plătească drepturile bănești negociate, dacă executivul nu pune în aplicare măsurile înainte de finalul anului 2024, pentru că urmează recesiune. Și chiar așa s-a întâmplat. Acum, rezerviștii și polițiștii au anunțat un nou protest prin care vor cere inclusiv anularea „Ordonanței Trenuleț”, dar au stabilit acțiunea pe 24 ianuarie, pentru a fi și de Ziua Unirii, dar și după instalarea la Casa Albă a noului președinte SUA, Donald Trump, în speranța că Guvernul României va acționa altfel decât până în prezent.

Pe 18 decembrie 2024, mai multe sindicate ale rezerviștilor și polițiștilor, dar pentru drepturile cadrelor militare active - SCMD, FSTFR și ROMIL - au depus la Primăria Municipiului București atenționarea de miting pentru 24 ianuarie, de la ora 13:00, în Piața Victoriei. Obiectivele avute în vedere la acea dată erau legate de situația angajamentelor asumate de premierul Marcel Ciolacu în fața delegațiilor sindicale, cu ocazia mitingului din 29 noiembrie 2024.

S-a cerut o Ordonanță de Urgență pentru rezolvarea cu celeritate a problemelor militarilor și polițiștilor, dar această OUG este imposibil de obținut, pe fondul deciziilor Curții Constituționale. Sindicaliștii au refăcut lista de revendicări, pentru mitingul de pe 24 ianuarie.

„Solicităm intervenția premierului pentru deblocarea Legii nr. 559/2024, atacată ilegal și tardiv, de către Renate Weber, la CCR, în faza de promulgare. Perfect logic, în condiţiile în care, așa-zișii „judecători” sunt numiți politic și s-a dovedit deja că execută ordine”, explică președintele SCMD, Mircea Dogaru.

Protestatarii cer aplicarea, în integralitatea sa, și în Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Legii nr. 153/2017 a salarizării și consultarea cu reprezentanții asociațiilor și ai sindicatelor în ceea ce privește elaborarea unei noi legi. Mai cer acordarea acelorași drepturi militarilor și poliţiștilor care au executat misiuni de luptă, sub stindard NATO, în interiorul și în afara granițelor statului, precum și reacordarea „sporului de armată” pentru civilii din sistem.

„Întrucât ne așteptăm la surpriza „Ordonanței Trenuleț”, am precizat că vom adăuga noi obiective, în funcție de evoluția evenimentelor. Ceea ce am și făcut, la discuțiile din Comisie, pe data de 3 ianuarie 2025. În plus față de cele de mai sus, vom solicita Guvernului - care este același, ușor remaniat – următoarele: Solicitarea către CCR să grăbească trimiterea la Monitorul Oficial a Deciziei prin care a declarat neconstituțională impozitarea pensiilor noastre, în trepte - fapt pentru care SCMD a și deschis acțiune în Contencios - și emiterea de către Guvern a unei HG privind încetarea acestei impozitări și restituirea sumelor abuziv reținute pensionarilor militari și altor categorii de pensionari, din data de 1 ianuarie 2024 și până la data încetării aplicării prevederilor Legii 282/2023”, mai explică președintele SCMD.

Se cere abrogarea „Ordonanței Trenuleț”

Participanții la mitingul programat în fața Guvernului de Ziua Unirii, pe 24 Ianuarie, vor cere abrogarea „Ordonanței Trenuleț”, ca neconstituțională, în baza Art. 73, Alin. 3, din Constituție și a Deciziilor obligatorii ale CCR, Nr. 392/2 iulie 2014 și Nr. 496/3 octombrie 2023, deoarece Curtea a stabilit că dispozițiile unei Legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeași forță juridică.

În baza acelei Decizii CCR, se pot face astfel de modificări doar prin legi organice, votate de Parlament, nu prin OUG. Pentru a introduce impozitarea pensiilor militare pe care rezerviștii o consideră discriminatorie, Guvernul a eliminat Legea nr. 282/2023, iar SCMD se pregătește și de o acțiune în instanță, pentru acest abuz al statului.

Deblocarea Turului II al alegerilor

Participanților la mitingul din 24 ianuarie li s-ar putea alătura și susținătorii lui Călin Georgescu – cei care au protestat în aceste zile, în număr foarte mare, la București – pentru că pe lista revendicărilor se regăsește și deblocarea Turului II al alegerilor prezidențiale, „prin lămurirea CCR că a fost indusă în eroare de minciunile comunicatului CSAT, vinovatul principal fiind Președintele, care i-a impus, contrar rapoartelor Serviciilor speciale, și a primei sale Declarații, o decizie anticonstituțională și extrem de periculoasă pentru Țară” - arată SCMD.

Rezerviștii reclamă și amenințările venite din partea șefilor de instituții care și-ar amenința angajații, punându-le în vedere să nu participe la mitingul de pe 24 ianuarie. Aceștia spun că va fi prezentă la mitingul de la București și o delegație a UGL (Unione Generale di Laboro), confederația sindicală cea mai puternică din Italia, la programul căreia vor adera și sindicatele din România, în cadrul unui program comun „de luptă al sindicatelor Europei, pentru o viață normală și o democrație reală a tuturor europenilor”.

