Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România în 2026 la cea de-a 61-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

Ediția din 2026 a Bienalei de Artă de la Veneția se va desfășura în perioada 9 mai – 22 noiembrie, cu previzionare pentru specialiști și presă în perioada 6-8 mai 2026.

Tema celei de-a 61-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia este In Minor Keys.

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) și Institutului Cultural Român (www.icr.ro).

Participanții la concursul de selecție sunt invitați să dezvolte un concept curatorial, expozițional și de promovare care să corespundă ideilor formulate de curatorul celei de-a 61-a ediții a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia sau temei curatoriale proprii.

Conform Regulamentului de organizare a Concursului, acesta va avea două etape de jurizare: prima etapă cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, urmată de selectarea finaliștilor, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza prin depunerea documentațiilor la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, Bucureşti, până la data de 6 noiembrie 2025, ora 14:00. Nu se percepe taxă de înscriere. Nu vor fi luate în considerare proiectele transmise prin e-mail, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Ministerul Culturii la o dată ulterioară datei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere.

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii.

Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Calendarul de desfășurare a Concursului:

ETAPA I

Depunerea documentaţiilor: termen limită – 6 noiembrie 2025, ora 14:00;

Jurizarea: 10-11 noiembrie 2025;

Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 11 noiembrie 2025;

Depunerea contestaţiilor: termen limită – 12 noiembrie 2025, ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.ro, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului;

Soluţionarea contestaţiilor: 13-14 noiembrie 2025, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului;

Publicarea rezultatelor finale: 14 noiembrie 2025, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului;

Întâlnire cu reprezentanții echipelor finaliste: 17 noiembrie 2025

ETAPA a II-a

Depunerea documentaţiilor: termen limită – 9 ianuarie 2026, ora 12:00;

Jurizarea: 12 ianuarie 2026;

Anunțarea rezultatelor ETAPEI a II-a: 12 ianuarie 2026;