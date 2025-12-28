Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură

Sursa foto: Problema din sistemul de termoficare al Capitalei a apărut după ce două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) ale compania ELCEN, producătorul de agent termic, au suferit o avarie

În urma avariei produse la CET Sud, duminică dimineața mai erau încă blocuri fără apă caldă și căldură. Termoenergetica, societatea de distribuție a agentului termic, anunțase că problema va fi rezolvată cel mai târziu la ora 23,30, dar avertiza că pentru a se furniza apă caldă și agent termic la parametri optimi mai erau necesare încă 24 de ore.