Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură

de Adrian Stoica    |    28 Dec 2025   •   09:46
Sursa foto: Problema din sistemul de termoficare al Capitalei a apărut după ce două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) ale compania ELCEN, producătorul de agent termic,  au suferit o avarie

În urma avariei produse la CET Sud, duminică dimineața mai erau încă blocuri fără apă caldă și căldură. Termoenergetica, societatea de distribuție a agentului termic, anunțase că problema va fi rezolvată cel mai târziu la ora 23,30, dar avertiza că pentru a se furniza apă caldă și agent termic la parametri optimi mai erau necesare încă 24 de ore.

Conform datelor agregate de către jurnalul.ro, duminică la ora 9 mai se semnalau probleme la puțin peste 100 de  blocuri, după ce ieri seară numărul lor depășea 1.330. Problema din sistemul de termoficare al Capitalei a apărut după ce două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) ale compania ELCEN, producătorul de agent termic,  au suferit o avarie și nu au mai putut funcționa la parametri normali și, în consecință, producția de energie termică a fost redusă.

În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE - 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.

Subiecte în articol: cet sud termoenergetica avarie apa calda caldura
