Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură

Conform datelor agregate de către jurnalul.ro, duminică la ora 9 mai se semnalau probleme la puțin peste 100 de blocuri, după ce ieri seară numărul lor depășea 1.330. Problema din sistemul de termoficare al Capitalei a apărut după ce două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) ale compania ELCEN, producătorul de agent termic, au suferit o avarie și nu au mai putut funcționa la parametri normali și, în consecință, producția de energie termică a fost redusă.
În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE - 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.