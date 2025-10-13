Expoziţia de artă contemporană „Silhouettes” a artiştilor Răzvan Dragoş şi Florin Stoiciu, curatoare Anastasia Georgeta Stoiciu

Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, 12–22 octombrie 2025

Proiectul artistic „Silhouettes” reprezintă o expoziţie de grafică şi gravură realizată de artiştii plastici Florin Stoiciu şi Răzvan Dragoş, curatorul expoziţiei fiind Anastasia Georgeta Stoiciu. Legătura celor trei, maestru–discipol, face ca această asociere să aducă în atenţia publicului un ansamblu imagistic inedit cu lucrări de artă vizuală realizate în tehnicile gravurii. Acest demers face parte din preocuparea conceptuală şi personală a fiecăruia dintre cei trei, astfel că pe simeză vor fi expuse trei viziuni distincte asupra corpului uman. Expoziţia provoacă privitorul să analizeze şi să interpreteze fiecare dintre aceste trei rute vizuale, unde corpul uman reprezintă chintesenţa universului plastic expus.

În opera artistului Florin Stoiciu, în care omniprezentul nud feminin, precum şi chipul uman – ascuns sau dedublat –, se află la limita contopirii sau descompunerii, un plus de expresivitate plastică rezultă şi din faptul că majoritatea lucrărilor sunt în alb–negru.

La Răzvan Dragoş, forma mecanomorfă este prezentă în compoziţii organice, în care fiecare element fie este rezumat într-o structură, fie însumează diverse alte elemente. Jocul se completează prin închiderea unor cercuri: criteriile morfologice sunt interschimbabile, astfel încât acelaşi element poate fi determinat şi determină, în acelaşi timp, în funcţie de diferitele puncte de vedere şi exigenţele compoziţionale.

Anastasia Georgeta Stoiciu, curatorul expoziţiei, întreprinde o prezentare personală prin interpretarea unor lucrări celebre din sculptura universală. Traducerea semnelor tridimensionale în semne grafice bidimensionale este principala preocupare a artistei invitate într-o notă contemporană a tehnicilor tradiţionale ale gravurii.