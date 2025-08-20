Expoziția „Noua Speranță” de ROMAN TOLICI ajunge la Tulcea, marcând finalul unui amplu parcurs itinerant prin cinci orașe din România

Artist: Roman Tolici

Titlul expoziției: „NEW HOPE”

Locul desfășurării: Muzeul de Artă Tulcea, Str. Grigore Antipa, nr. 2

Vernisaj: vineri, 22 august, de la ora 17:00

Perioada: 22 august – 27 septembrie 2025

Program de vizitare: marți - duminică: 09:00–17:00

Organizator: Mobius Gallery, Muzeul de Artă Tulcea

Susținut de: Banca Transilvania

Parteneri: 2ACTIVE, Davino, Color Mind

Expoziția va fi inaugurată vineri, 22 august 2025, de la ora 17:00 la Muzeul de Artă Tulcea, Str. Grigore Antipa, nr. 2

NEW HOPE (NOUA SPERANȚĂ) reunește o selecție de lucrări recente, realizate în ultimii cinci ani, ce reprezintă o reflecție profundă asupra transformărilor majore care au redefinit lumea contemporană, atât la nivel macro, social și politic, cât și la nivel micro, al experiențelor individuale. Explorând relația dintre om și istoria Pământului, NEW HOPE devine un spațiu concret, construit atât pe vulnerabilitatea, cât și pe reziliența umană, într-o perioadă în care limitele fizice și spirituale sunt constant provocate.

Istoria oferă nenumărate exemple în care speranța s-a dovedit deșartă: imperii s-au prăbușit, dezastre cumplite au spulberat speranța oamenilor, iar nedreptăți teribile au rămas nepedepsite. Cu toate acestea, speranța s-a încăpățânat să reapară mereu. Această nouă serie explorează tocmai acest sentiment abstract și fragil pe care îl numim SPERANȚĂ. - Roman Tolici

Roman Tolici s-a născut în 1974, în satul Ghetlova, Republica Moldova (fosta URSS). În 1990 ajunge în Bucureşti, grație unei burse de studii la Liceul de Artă “Nicolae Tonitza”, acordată de Statul Român. Tot în București își definitivează studiile la Universitatea de Artă. Odată cu sfârșitul anilor 1990, Tolici a experimentat deopotrivă în domeniul literaturii, al ilustrației și animației, benzii desenate și fotografiei, pentru ca, începând cu anii 2000 să se impună, prin expoziții personale și de grup, ca pictor. A expus în Austria, Germania, Cehia și Statele Unite ale Americii. Asociat cu un realism fotografic infuzat de lirism și un simț suprarealist al existenței cotidiene, Roman Tolici este unul dintre artiștii reprezentativi ai generației douămiiste.

Un traseu național – cinci orașe în căutarea speranței

Susținută de Banca Transilvania, expoziția NEW HOPE a debutat la Brașov, urmând să ajungă la Timișoara și București, pentru ca mai apoi să fie prezentată în alte două orașe din România – Sibiu și Tulcea –, consolidându-și statutul de proiect itinerant menit să aducă arta contemporană mai aproape de comunități diverse.

Un context al schimbărilor accelerate

În mod obișnuit, schimbările de paradigmă socio-politică se desfășoară lent, pe falii temporale ample, permițând umanității să le absoarbă treptat. Există însă scenarii în istoria omenirii în care schimbările majore s-au produs abrupt, în urma unor evenimente neașteptate, care au făcut imposibilă integrarea lor, devenind astfel generatoare de traume colective. Ultimii cinci ani au fost marcați de o serie de astfel de evenimente imprevizibile, care au generat transformări rapide, cu un impact profund asupra vieții cotidiene. În acest context, lucrările lui Roman Tolici surprind momente de incertitudine, adaptare și căutare a unui nou echilibru.

“Noua speranță pe care o invocă Roman Tolici în picturile lui poate fi un concept paradoxal, care conține din start orizontul nemărginit, dar ușor oniric, al unei planete „vindecate” și al unei umanități „adecvate”, dar și limitele indiscutabile ale unei proiecții fracturate de realitatea de pe teren – terenul imaginației contaminate de scenarii apocaliptice și de tensiuni existențiale vizibile. Tolici aduce în scenografia tablourilor lui recente elemente tot mai atent extrase din registrul peisajelor devastate, al unei extincții accelerate a naturii, al Capitalocenului sau Petro-Capitalismului. […] Pictura este, așadar, speranță, iar actul de a picta este activarea unui arsenal întreg de strategii de supraviețuire.” (Diana Marincu, critic de artă și curator)

Deschisă în 2015, Mobius Gallery își propune să producă expoziții de artă contemporană la calitate muzeală și să găzduiască schimburi culturale între Est și Vest. De atunci, galeria a devenit unul din spațiile cele mai consistente dedicate artei în România, cu un program internațional proaspăt în care se regăsesc expoziții ale unor artiști consacrați, aflați în ascensiune sau debutanți.

Muzeul de Artă Tulcea din fostul Palat al pașei cuprinde două spații de expunere: parterul este dedicat expozițiilor temporare ale artiștilor contemporani sau expozițiilor-concurs, de tipul Bienalei naționale de pictură „Alexandru Ciucurencu” și al Bienalei naționale de grafică „Constantin Găvenea”. Etajul este rezervat expoziției permanente a muzeului, denumită sugestiv „Arte și influențe în Dobrogea”. Sunt expuse cele mai valoroase lucrări de artă decorativă, icoane, pictură, sculptură și grafică modernă și contemporană românească.

Muzeul face parte din Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-dobrogean din cadrul ICEM Tulcea.

