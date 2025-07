Grădina Deliciilor Sintetice - între artă, tehnologie și public, cu empatia în prim plan

Artele vizuale și tehnologia au fost mereu angajate într-un dialog creativ deosebit de fertil, dar noi idei, precum realitatea virtuală, aduc acest amestec inedit la noi înălțimi, explorate în cadrul proiectului Grădina Deliciilor Sintetice. O echipă multidisciplinară va împleti arte vizuale, design, muzică, programare, modelare și printare 3D, electronică, AI, VR și scenografie, creând o experiență artistică imersivă în realitatea virtuală și deschizând accesul unor publicuri noi înspre acest univers multistratificat, integrând arta digitală în spații educaționale, inclusiv pentru tineri care suferă de surdocecitate.

Clădind pe experiența acumulată în ultimii ani prin proiectele Hidrosfera în mișcare și Arborescent - practici simbiotice observate în mișcare, echipa compusă din zece artiști multidisciplinari continuă prin Grădina Deliciilor Sintetice o activitate pe cât de inovativă în România, pe atât de necesară: dezvoltarea cognitivă și emoțională a elevilor prin tehnologie și artă. Prin trei prezentări, o expoziție multimedia internațională și un atelier de accesibilizare VR pentru copii cu nevoi speciale, Grădina Deliciilor Sintetice contribuie nu doar la dezvoltarea scenei locale la granița dintre artă și tehnologie, ci și la aplicarea unor tehnici educative susținute de noi tehnologii și la deschiderea perspectivelor publicului larg asupra artei, tehnologiei și sustenabilității.

Proiectul se va desfășura între lunile august și noiembrie, trecând prin multiple etape de cercetare și creație colectivă și culminând într-o expoziție care va conține 9 instalații artistice, din care 5 instalații imersive nou realizate. De la ecosisteme digitale interactive, populate cu creaturi hibride al căror habitat natural este realitatea virtuală, la sculpturi luminoase 3D-printate, proiecții video, un univers sonor creat și multe alte elemente, artiștii vor explora hibridizarea dintre natură și tehnologie, oferind fiecăruia libertatea de a contribui la crearea unui univers imersiv nemaivăzut. Artiștii Aural Eye (Alina Anca și Daniel Bega), Ethics of Joy (Cristina Bodnărescu și George Urse), Marius Jurca, Saint Machine și Ștefan Radu Crețu vor avea libertatea de a crea individual sau colaborativ instalații care vor integra tehnologii precum VR, AI, instalații mecanice, kinetice și senzoriale. Fiecare lucrare va fi gândită pentru a stimula o interacțiune directă din partea vizitatorilor, provocându-i să se implice activ, să descopere noi modalități de a percepe și înțelege realitatea digitală și naturală.

Deschiderea către public va însă începe în luna august, cu pregătirea atelierului inclusiv „Primii pași în VR”, dedicat elevilor cu surdocecitate de la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, din județul Suceava. Apoi în toamnă, timp de patru zile, zece elevi ai acestui liceu, cu vârstele între 12 și 16 ani, vor putea lucra împreună pentru a aduce la viață în realitatea virtuală un animal imaginat, făcându-l chiar să meargă, cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Acest atelier va fi condus de George Urse (artist new media, dezvoltator de jocuri video, muzician și producător) și Cristina Bodnărescu (artistă new media, interdisciplinară), în colaborare cu personalul didactic specializat din liceu, care vor ajuta elevii să comunice, interpretând limbajul prin semne.

Expoziția internațională multimedia, curatoriată de Ioana Iuna Șerban, va avea loc în perioada 3-12 octombrie la UPT Campus Creativ, Timișoara, reunind 10 artiști și colective specializate. Pe lângă cele 5 instalații noi produse în etapa premergătoare, expoziția va include 4 lucrări ale artiștilor străini și români, fiecare cu propria sa viziune despre viitorurile postumane și hibridizarea natural-artificial. În premieră, artiștii străini vor veni în România cu două lucrări prezentate și premiate internațional: Maarten Isaäk de Heer (DE) va prezenta instalația în dom cu animație video, Dancing with Dead Animals, iar Nina Koželj (SI) va expune instalația mecanică 60 seconds (2024). Dragoș Dogioiu va prezenta lucrarea VR Brood (2023), expusă la festivalul Ars Electronica, iar duo-ul Ethics of Joy va aduce aduce publicului Imagined Critters (2023), instalație prezentată la festivaluri new media din țară și străinătate. Sunetul expoziției, esențial pentru experiența imersivă, va fi creat de George Cazan și va fi spațializat, pentru a amplifica efectul de imersiune în spațiu. Scenografia, realizată de Radu Nuțu și Dorian Bolca, va pune în valoare fiecare instalație prin tehnici de iluminat.

În cadrul expoziției, echipa va realiza și tururi ghidate pentru studenți și elevi, oferind explicații aprofundate despre lucrările expuse, despre procesele creative și tehnologice implicate, oferind participanților o perspectivă practică și educativă asupra noilor posibilități de expresie și colaborare artistică facilitate de abordările transdisciplinare expuse. De asemenea, expoziția va găzdui și un artist talk, cât și o discuție despre utilizarea inteligenței artificiale în artă - un subiect extrem de actual și de sensibil, care afectează întregul ecosistem artistic, de la creatori la consumatori.

După încheierea expoziției de la Timișoara, parte dintre lucrări vor fi itinerate, atât la Liceul Tehnologic Special Bivolărie (instalația Imagined Critters), cât și la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (lucrarea realizată de artista Saint Machine), unde publicul va putea interacționa cu lucrarea și afla mai multe despre procesele creative, în cadrul unui artist talk cu artista, explorând subiecte precum interactivitatea, relația corp/tehnologie și noi direcții în arta digitală.

Într-un context global în care dezvoltarea tehnologică pare din ce în ce mai îndepărtată de o perspectivă umană imediată, iată că artiștii reușesc să recalibreze lucrurile și să identifice prioritățile reale. Dialogul dintre artă și tehnologie este adus așadar în prim-plan prin Grădina Deliciilor Sintetice, dintr-o perspectivă profund înrădăcinată în umanitate, în comunicare și în inspirație reciprocă.