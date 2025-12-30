Cum a ajuns un album românesc de muzică dance în playlisturile din întreaga lume. „Sunt piese preluate de radiouri în peste 30 de țări”

Stilul lor muzical îmbină elemente de afro, indi, pop, house și EDM. Cel mai recent album al lor – „Never enough” se caracterizează printr-un sound mai apropiat electrodance-ului, cu piese care par special concepute pentru seturile de DJ, cluburi și playlisturi. Iar piesele sunt ascultate, descărcate și apreciate în egală măsură de fanii din întreaga lume.

Succesul muzical al românilor „Enaque & Nujord” poate părea surprinzător, mai ales când vorbim despre o nișă muzicală pe cât de răspândită și populară, pe atât de puțin înțeleasă de publicul larg. În 2025, în plină eră a rețelelor sociale și algoritmilor, monetizarea și succesul muzical sunt cuantificate într-un mod radical diferit de vechile rețele clasice pop & rock.

Astfel, publicul nu mai „caută” discuri și albume în magazine „fizice” de specialitate: piesele sunt distribuite direct către consumatori, prin labirintul playlisturilor și canalelor de streaming, cu ajutorul unor rețete știute doar de algoritmii rețelelor sociale.

Pe vremuri, muzica bună însemna muzică bună. Acum, muzica bună înseamnă muzică bună, plus algoritmi.

Noul album „Never enough” de la Enaque & Nujord vine ca o confirmare a succesului pe care cei doi români îl înregistrează deja pe piața EDM. Albumul, lansat în august 2025, sub semnătura casei de producție EQ Music Records, conține 10 piese.

Sound-ul e orientat spre un house modern care, pe lângă seturile de DJ sau cluburi, poate fi ascultat și în playlist.

„E greu să spui singur despre tine că ai o amprentă cunoscută, dar avem deja câteva semnale foarte concrete: sunt piese care au fost preluate de radiouri în peste 30 de țări, de la posturi de nișă de dance până la rețele mai mari”, explică Adi și Florin, producătorii de la „Enaque & Nujord”.

Enaque & Nujord: „Algoritmul este o taxă de drum, dar drumul îl construim pentru oameni, nu pentru roboți”

Ritmul albumului „Never enough” e unul energic și ritmat, dar și cu influențe melodice.

„Nu cred că am ajuns încă în punctul în care toată lumea tresare instant când ne aude sound-ul, dar exact asta este direcția în care vrem să mergem: să nu fim doar aliniați la trendurile actuale, ci să construim, în timp, o amprentă pe care s-o poți recunoaște din primele secunde”, spun cei doi producători muzicali români.

Primele trei trackuri ale albumului spun, împreună, o mini-poveste: „Forget Me Last” are o linie melodică ușor melancolică, urmată de „Ghost of Me”, cu un sound minimalist și introspectiv ce sugerează ideea unei iubiri pierdute, idee pe care o regăsim, de altfel, și în single-ul „Echoes of My Heart”.

A treia piesă – „Your Ghost Touch Burns My Skin” e și cea mai intensă și le completează pe cele două: titlul piesei sugerează de asemenea, durerea provocată de o despărțire, ale cărei amintiri încă „ard”.

„Dacă ar fi să punem în procente, poate 80–90% dintr-o piesă ne gândim la ascultător și la ce vrem să simtă el și 10–20% la cum o să vadă algoritmul piesa. Algoritmul este un fel de taxă de drum pentru ca muzica să ajungă unde trebuie, dar drumul îl construim pentru oameni, nu pentru roboți”, arată Adi și Florin de la „Enaque & Nujord”.