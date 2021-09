Lucrările artistului român Alex Mirutziu  prezentate în expoziţia UN/MUTE de la New York

Institutul Cultural Român de la New York sprijină participarea artistului Alex Mirutziu în cadrul proiectului UN/MUTE, o expoziție de grup cu lucrări colaborative realizate de 28 de artiști din Uniunea Europeană și Statele Unite, care, începând cu 22 septembrie 2021, se va deschide în două importante spaţii expoziţionale new-yorkeze, galeria Forumului Cultural Austriac (până în 7 ianuarie 2022) şi galeria Undercurrent (până în 21 noiembrie 2021).

UN/MUTE este un proiect organizat în parteneriat de galeria Undercurrent și mai mulți membri ai EUNIC New York, asociația institutelor culturale din Uniunea Europeană care activează în metropola americană, a cărei președinție este deținută anul acesta de ICR New York. Printre instituțiile partenere se numără Centrul Cultural Ceh, Consiliul Artelor din Malta, Consulatul General al Estoniei, Delegația Flandrei în Statele Unite, Forumul Cultural Austriac, Goethe-Institut, Institutul Cultural Polonez, Institutul de Cultură Lituanian și, desigur, ICR New York.

Curatoriată de către Daina Mattis și Melinda Wang, expoziția, prezentată în format fizic, este punctul culminant al unui proiect de 18 luni lansat în 2020 și derulat online, care a oferit artiștilor din mai multe țări europene și din New York ocazia de a comunica și de a lucra împreună în ciuda obstacolelor pandemiei.

Artiștii participanți sunt Eren Aksu (Germania), Anna Bera (Polonia), Aaron Bezzina (Malta), Alex Camilleri (Malta), Mariella Cassar-Cordina (Malta), Saddie Choua (Flandra, Belgia), Sanne De Wilde (Flandra, Belgia), FOQL (Polonia), Gabrielė Gervickaitė (Lituania), Nicola Ginzel (Austria), Justyna Górowska (Polonia) Ada Van Hoorebeke (Flandra, Belgia), Olesja Katšanovskaja–Münd (Estonia), Marie Lukáčová (Cehia), Ieva Mediodia (Lituania), Luisa Muhr (Austria), Barbara Maria Neu (Austria), Terttu Uibopuu (Estonia); precum și, din New York: Kris Grey, Kyle Hittmeier, Mo Kong, Yi Hsuan Lai, H. Lan Thao Lam, Sheila Maldonado, Emmanuel Massillon, Emily Shanahan.

România este reprezentată de Alex Mirutziu, care a realizat o lucrare împreună cu artista new-yorkeză Sydney Shavers.

Conceptul proiectului s-a dezvoltat în jurul sentimentelor de incertitudine și izolare din perioada pandemică, pe care artiștii au fost invitați să le exploreze împreună, pentru a descoperi în ce fel le-au afectat acestea practica artistică. Mai mult, participanții au fost provocați să experimenteze modalități prin care blocajele pandemiei să poată fi depășite, inclusiv o comunicare mai eficientă, o mai mare deschidere către diversitate și utilizarea creativă a tehnologiei. Ei au reușit să dezvolte o serie de strategii de depășire a limitelor impuse de izolare, conectându-se prin noi forme de expresie dincolo de obstacolele de limbă, cultură, generație și geografie și investind astfel cu sens propriile practici artistice.

Expoziția UN/MUTE este rezultatul concret al conversațiilor online dintre artiștii invitați, care au intrat inițial în legătură ca niște străini izolați fiecare în locuințele lor din Europa și New York, dar au devenit încetul cu încetul colaboratori apropiați, în numele unui proiect cultural comun. Proveniți din culturi și țări diferite, artiștii s-au străduit să contruiască un pod (virtual) peste Atlantic, descoperind empatia față de interlocutorii lor de departe, un limbaj comun și, mai ales, puterea extraordinară a artei în perioadele de criză. Iar ceea ce a început ca un concept abstract, efemer și exclusiv digital, a dus, după mai bine de un an, la apariția a 14 creații artistice cât se poate de palpabile, care demonstrează că arta nu a putut fi amuțită, nici colaborările creative nu au fost reduse la tăcere. Dimpotrivă, în ciuda crizei globale, acestea au putut „prinde glas” (”un/mute”) și s-au putut face auzite de lumea întreagă.

Alex Mirutziu (n. 1981) este un artist care opereză prin intermediul practicii performance-ului, al instalațiilor, filmului, textului, cât și prin proiecte curatoriale. Practica lui Mirutziu interoghează mediul ontologic al „rămânerii”, explorând conflictul dintre dorinţă si acţiunea strategică. Influenţat de filosofie, literatură şi design, artistul chestionează politicile incontinenţei şi iraţionalului integrităţii corporale pentru o înţelegere mai acută a propriei noastre umanităţi. Dincolo de activitatea sa artistică, el este interesat și de practicile teoretice, colaborând cu artiști, scriitori, muzicieni sau filosofi precum Grit Hachmeister (DE), Elias Merino (ES), Graham Foust (US) și Graham Harman (US). Proiectele lui au fost prezentate, printre altele, la Royal College of Arts London, Von Kraal Theatre, Estonia, Konstfack, Stockholm, Bezalel University of Art and Design, Tel Aviv, Powerplant, Toronto,

Mucsarnok Kunsthalle, Budapesta, Centrul de Artă Contemporană şi Muzeul Naţional de Artă din Varşovia, Muzeul Național de Artă din Bucureşti, Kunsthalle Mulhouse, Kunsthalle Winterthur, Kunsthalle Bega, Centrul de Artă Contemporană Tel Aviv, Royal Academy of Arts London şi Bienala de la Veneția.