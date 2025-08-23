x close
Muzeul Țăranului a obținut locul al doilea în cadrul competiției „The Best Museum Souvenir”

de Magdalena Popa Buluc    |    23 Aug 2025   •   10:00
Muzeul Național al Țăranului Român a fost distins cu Premiul al doilea la competiția internațională „Museum Souvenir Award 2025” organizată de Balkan Museum Network.

Suvenirul premiat este calendarul interactiv pentru anul 2025 „???????????????????????????????????? ???????? ????????????????” realizat de colectivul Arhiva de Imagine MȚR.

Distincția a fost acordată pentru suvenirul calendarul interactiv „Fragmente de lume” (2025), realizat de echipa Arhivei de Imagine MȚR. Un obiect familiar, calendarul de perete, se transformă într-o experiență culturală unică, care se desfășoară de-a lungul întregului an.

Fiecare zi aduce vizitatorilor și publicului o descoperire nouă prin intermediul unor coduri QR care deschid accesul către povești, imagini și informații suplimentare din colecțiile muzeului. În acest fel, tradiția analogică a calendarului tipărit se îmbină armonios cu posibilitățile oferite de mediul digital, stimulând interacțiunea cotidiană cu patrimoniul.

 

 Argumentul juriului:

„Acest suvenir transformă un obiect familiar – calendarul de perete – într-o călătorie de un an prin colecțiile muzeului. Fiecare dată oferă o mică descoperire culturală, cu coduri QR care dezvăluie povești, imagini și informații suplimentare. Prin îmbinarea tradiției analogice cu interacțiunea digitală, încurajează o interacțiune cotidiană cu patrimoniul, păstrând totodată vie bucuria de a răsfoi calendarele tipărite.

Juriul a apreciat reinterpretarea inovatoare a unui format tradițional, care aduce muzeul în viața de zi cu zi timp de un an întreg.”

Echipa de proiect:

Concept editorial, texte: Iris Șerban

Concept grafic: Ilinca Pop

Editare foto, DTP: Oana Rădoi

Inserții video originale: Andra Tarara

Documentare istorică: Theodor E. Ulieriu-Rostás

Digitizare: Cristian Mărăcinescu

Au contribuit: Tudor Elian, Theodora Năstasie, Carmen Mihalache, Georgiana Vlahbei, Ioana Popescu, Ana Iuga, Mădălina Papastere.

 

 

