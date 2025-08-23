Muzeul Țăranului a obținut locul al doilea în cadrul competiției „The Best Museum Souvenir”

Suvenirul premiat este calendarul interactiv pentru anul 2025 „???????????????????????????????????? ???????? ????????????????” realizat de colectivul Arhiva de Imagine MȚR.

Distincția a fost acordată pentru suvenirul calendarul interactiv „Fragmente de lume” (2025), realizat de echipa Arhivei de Imagine MȚR. Un obiect familiar, calendarul de perete, se transformă într-o experiență culturală unică, care se desfășoară de-a lungul întregului an.

Fiecare zi aduce vizitatorilor și publicului o descoperire nouă prin intermediul unor coduri QR care deschid accesul către povești, imagini și informații suplimentare din colecțiile muzeului. În acest fel, tradiția analogică a calendarului tipărit se îmbină armonios cu posibilitățile oferite de mediul digital, stimulând interacțiunea cotidiană cu patrimoniul.

Argumentul juriului:

„Acest suvenir transformă un obiect familiar – calendarul de perete – într-o călătorie de un an prin colecțiile muzeului. Fiecare dată oferă o mică descoperire culturală, cu coduri QR care dezvăluie povești, imagini și informații suplimentare. Prin îmbinarea tradiției analogice cu interacțiunea digitală, încurajează o interacțiune cotidiană cu patrimoniul, păstrând totodată vie bucuria de a răsfoi calendarele tipărite.

Juriul a apreciat reinterpretarea inovatoare a unui format tradițional, care aduce muzeul în viața de zi cu zi timp de un an întreg.”

Echipa de proiect:

Concept editorial, texte: Iris Șerban

Concept grafic: Ilinca Pop

Editare foto, DTP: Oana Rădoi

Inserții video originale: Andra Tarara

Documentare istorică: Theodor E. Ulieriu-Rostás

Digitizare: Cristian Mărăcinescu

Au contribuit: Tudor Elian, Theodora Năstasie, Carmen Mihalache, Georgiana Vlahbei, Ioana Popescu, Ana Iuga, Mădălina Papastere.