Perspective creative la probleme curente insuficient discutate, într-o serie de evenimente organizate de Marginal pe 2 și 3 noiembrie, la București

Încheind o cercetare interdisciplinară a peisajului natural din București, în declin din cauza dezvoltării urbane și a expansiunii tehnologice, proiectul Chronicles from In-Between 495-570 nm va avea vernisajul expoziției pe data de 2 noiembrie la Goethe Institut București, urmat de o masă rotundă cu echipa extinsă, însoțită de discuții cu publicul, pe data de 3 noiembrie, la Institutul Francez din București. Tot pe 3 noiembrie la Institutul Francez, în cadrul 3’17”, inițiativă la intersecția dintre artă, știință și jurnalism, va avea loc și o discuție cu artiști și cercetători internaționali, ce au abordat teme ca (in)determinismul tehnologic, artivismul societal și relaționările mai-mult-decât-umane într-o serie de 9 podcasturi de câte 3 minute și 17 secunde fiecare.

Cum transmitem importanța unui spațiu natural care nu mai există?

Chronicles from In-Between 495 to 570 nm dezvoltă o temă prezentă în expoziția Intersecting Realities, creată de Marginal în 2023 și care a pornit de la nevoia de a colecta și prezenta mai departe, într-un exercițiu de rememorare colectivă, povești despre mediul natural înconjurător, pe cale de dispariție atât din lumea fizică, cât și din amintirea și conștiința indivizilor. Dorindu-și să încadreze într-un context mai larg, cu un trecut dar, mai ales, cu un viitor, narațiunea actuală despre biodiversitate și criza climatică, artista multimedia Kasia Molga caută căi de a transmite importanța unor spații naturale tinerelor generații, chiar dacă acestea nu au mai avut ocazia de a se raporta la ele fizic sau emoțional.

Colaborând cu instituții românești (Institutul de Biologie București, Universitatea Națională de Teatru și Film „I.L. Caragiale”) și internaționale (V2_ din Olanda sau Dark Euphoria din Franța), Marginal a reunit în acest proiect atât artiști, curatori, cercetători în domeniul ecologiei, botanicii și domeniilor umaniste, cât și studenți și persoane vârstnice. Astfel, sunt încurajate acțiunile colective și dialogul dintre voci cât mai diverse pe tema provocărilor ecologice și a impactului expansiunii noastre urbane și tehnologice asupra lumii naturale.

Inițiatoarea proiectului, artista Kasia Molga (Marea Britanie / Polonia), aduce atât o practică artistică consistentă în zona multimedia, cât și o preocupare susținută în ceea ce privește impactul tehnologiei asupra mediului. I s-au alăturat curatoarea austriacă Claudia Schnugg, directorul artistic al proiectului Andrei Tudose, consultantul științific specializat în ecologie, diversitatea speciilor, schimbări climatice și eforturi de conservare a naturii din partea Institutului de Biologie București, Roxana Nicoară, cercetătoarea interdisciplinară specializată în lumea vegetală Irina Bobei, alături de Gabriel Stoiciu și Alina Rusu, coordonați de Mirela Vlad, din partea Universității Naționale de Teatru și Film „I. L. Caragiale”.

Expoziția Chronicles from In-Between 495-570nm, care va putea fi vizitată la Institutul Goethe până pe 16 noiembrie, aduce împreună perspective artistice, științifice și culturale pentru a propune o privire empatică, pornind de la conceptul „landscape amnesia” (amnezie a peisajelor), transpusă într-o serie de lucrări originale de pictură, sculptură și video / modelare 3D. Pe data de 3 noiembrie, de la ora 16:00, va avea loc și un tur ghidat cu artiștii și curatorii implicați în proiect iar la masa rotundă de la Institutul Francez, de la ora 17:00, vor participa Kasia Molga, Claudia Schnugg, Roxana Nicoara, Irina Bobei și Sebastian Frisch.

O alternativă pentru atenția publicului, în pastile condensate de informație

Pornind de la date despre consumul de conținut digital al publicului și aducând la un loc durata medie optimă a cântecelor recomandată de Spotify, un discurs pe teme profunde și artă video și audio, Marginal prezintă la București platforma colaborativă 3’17”, ce propune un nou concept de podcast, menit să ofere publicului o alternativă de format comprimată și o discuție ce clarifică modul de funcționare al proiectelor transdisciplinare.

Artiști, cercetători și experți în tehnologie din întreaga lume, intervievați de jurnalistul de știință Sorin Badea, oferă perspective asupra unor demersuri frecvent neînțelese - proiecte ce reunesc reprezentanți ai unor discipline variate care colaborează în vederea cristalizării unei noi metodologii de lucru ce combină domeniile în care aceștia activează. Una dintre temele abordate a fost (in)determinismul tehnologic, în care Tom Chatfield (UK), Lev Manovich (SUA) și Alexandra Sofonea (RO) au pus în raport științele umaniste și filosofiile contemporane cu tehnologia, ecologia și postumanismul. Despre intersecția dintre activism și arte (artivism) și cum arta devine un motor al schimbării pozitive și un element ce chestionează convențiile sociale au povestit Laura Welzenbach (AT), Annick Bureaud (FR) și Sonja Schachinger (AT). Cercetătorii Yvonne Volkart (CH), Špela Petrič (SI) și Claudia Schnugg (AT) au deschis discuția despre o lume în care nu mai este prioritar omul și nevoile sale, iar știința și inovația se concentrează pe un viitor mai sustenabil pentru tot mediu înconjurător.

Lucrările video ce acompaniază interviurile sunt realizate de 9 artiști video (Charlotte Eifler (DE), Katsuki Nogami (JP/FR), Claudia Brăileanu (RO), Alex Halka (RO), Cristina Bodnărescu (RO), Pablo Mendez (ARG/FR), Vera Hector (FR), Nona Inescu (RO/DE) și Mara Oglakci (RO) iar compozițiile de sound design sunt realizate de 3 artiști sonori (Simina Oprescu, Vlaicu Golcea, [ d s l x ]). Conceptul a fost cristalizat de Andrei Tudose (curator) și Sabina Suru (director artistic), membrii fondatori ai Asociației Culturale Marginal iar lucrările vor fi prezentate sub forma unei instalații interactive, creată de Alin Rotariu (artist vizual). Ulterior, podcasturile vor putea fi urmărite după eveniment pe site-ul https://marginal.ro/.

La discuția care va avea loc pe 3 noiembrie, începând cu ora 17:00, la Institutul Francez, vor participa Annick Bureaud, Tatiana Kourochkina și Claudia Schnugg, care vor ilustra conceptele abordate în 3’17”, din perspectiva colaborării lor internaționale și transdisciplinare. ….

Ambele proiecte ale Asociației Marginal propun așadar proiecte colaborative, provocând publicul la discuții pe teme actuale și implicând-l din poziția de interlocutor, nu de simplu receptor. Situate la intersecția dintre multiple discipline, proiectele pun în relație o comunicare creativă și succintă, o abordare bazată în egală măsură pe empatie și pe date științifice, oferind o alternativă creativă la discursul public adeseori prea polarizat.