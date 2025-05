Revoluție agricolă în UE: Un singur control pe an și bani mai mulți pentru fermieri

Pentru a simplifica Politica Agricolă Comună (PAC) și a stimula competitivitatea fermierilor, Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea sarcinii administrative, a controalelor, asigurarea unui răspuns rapid la crize și la nevoile de investiții ale sectorului. Modificările ar putea duce la economii de până la 1,58 de miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro anual pentru administrațiile naționale. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de simplificare, aliniat cu strategia denumită Busola Competitivității a UE și sprijină competitivitatea, reziliența și digitalizarea sectorului agricol. Subvențiile în cadrul Politicii Agricole Comune a blocului comunitar se ridică la aproximativ 387 de miliarde de euro, adică aproximativ o treime din bugetul UE pentru perioada 2021-2027. În timpul mandatului actual, Comisia Europeană a promis că va aborda, cu prioritate, simplificarea legislației, a normelor care se suprapun, sunt inutile sau disproporționate, punând însă o povară excesivă asupra întreprinderilor din UE.

Fermierii din întreaga UE sunt supuși unor obligații administrative grele care adesea nu reflectă realitățile de pe teren. Această sarcină de reglementare consumă mult timp și generează costuri mari pentru fermieri și administrațiile naționale, recunoaște Comisia Europeană. Situația duce la o acceptare mai scăzută a obligațiilor din partea fermierilor și poate descuraja investițiile în acest sector. După mai multe proteste ale fermierilor, inclusiv cu blocarea arterelor rutiere cu utilaje agricole, Comisia propune acum soluții concrete pentru modificarea cadrului legislativ, ținând cont de experiența operațională și pe feedback-ul amplu din partea fermierilor și a statelor membre.

Schemă de plată simplificată pentru micii fermieri

Pachetul marchează o schimbare semnificativă în modul în care UE intenționează să guverneze agricultura, punând bazele viitoarei propuneri privind PAC post-2027, care se așteaptă să urmeze prezentării bugetului pe termen lung al UE.

Pentru a sprijini micii fermieri, pragul pentru plățile forfetare anuale va fi dublat de la 1.250 de euro la 2.500 de euro. În plus, o nouă opțiune de finanțare simplificată va permite fermelor mici să primească până la 50.000 de euro pentru a-și îmbunătăți competitivitatea.

Bani mai mulți pentru despăgubiri

Fermierii afectați de dezastre naturale sau de focare de boli ale animalelor vor beneficia de plăți de criză sporite în cadrul planurilor strategice naționale PAC, susținute de instrumente de gestionare a riscurilor mai flexibile. Rezerva agricolă a UE va fi acum rezervată strict pentru perturbări ale pieței la nivelul UE, mai degrabă decât pentru evenimente naționale precum înghețul, pentru a asigura o utilizare mai țintită a fondurilor. Statele membre vor avea, de asemenea, o mai mare marjă de manevră pentru a-și revizui planurile strategice naționale, și anume foile de parcurs anuale pentru care țările UE au primit undă verde de la Bruxelles în vederea îndeplinirii obiectivelor PAC. Doar modificările strategice vor necesita aprobarea prealabilă a Comisiei, accelerând procesul prin care fermierii pot beneficia de modificări avantajoase pentru ei.

Cerințe și controale de mediu simplificate

Pachetul de simplificare își propune să adapteze mai bine diversele practici agricole și condițiile locale, reducând în același timp suprapunerea cu normele naționale existente. De exemplu, fermele certificate ecologic vor fi considerate automat ca îndeplinind unele dintre cerințele de mediu ale UE pentru finanțare.

Comisia a propus, de asemenea, să se permită fermelor să elimine mai multe pajiști, a căror prezență determină stocarea unei cantități mai mari de CO2 în sol, și să primească mai multe subvenții pentru conservarea turbăriilor și a zonelor umede, în general. Aceste zone, denumite turbării, sunt extrem de importante, pentru că ele sunt ecosisteme de zone umede, respectiv niște terenuri umede, mlăștinoase, care se formează în zone depresionare, fără scurgere, pe care se adună o anumită cantitate de apă, ele fiind vitale pentru gestionarea secetei și a inundațiilor.

Un singur control pe an

Pentru a reduce sarcina administrativă a controalelor, acestea vor fi simplificate prin utilizarea sateliților și a tehnologiei. În plus, va fi introdus un nou principiu: un singur control la fața locului pe an per fermă. Administrațiile naționale vor fi încurajate în continuare să dezvolte sisteme digitale interoperabile. Urmând principiul „raportați o singură dată, utilizați de mai multe ori”, obiectivul este ca fermierii să-și transmită datele o singură dată, printr-un singur sistem, economisind timp, reducând costurile administrative și îmbunătățind gestionarea fermelor.

Pașii următori

Propunerea legislativă va fi acum prezentată Parlamentului European și Consiliului spre adoptare. Pe lângă modificările aduse principalelor norme PAC, Comisia va propune, de asemenea, în cursul acestui an, măsuri suplimentare de simplificare, inclusiv din domenii din afara agriculturii, menite să reducă sarcina de raportare și control și să faciliteze adoptarea noilor flexibilități oferite de omnibusul privind simplificarea PAC.

Sondaj european: fermierii, tot mai nemulțumiți

Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM) a publicat un nou sondaj de opinie realizat în rândul fermierilor din nouă state UE care arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul fermierilor europeni. Realizat de compania multinațională de cercetare de piață pe bază de chestionare online Ipsos pentru CropLife Europe, asociația europeană pentru protecția culturilor. sondajul arată că fermierii se simt ignoraţi de autorităţi şi lipsiţi de sprijin real. Una dintre nemulțumiri este legată chiar de sarcina birocratică excesivă, ea fiind percepută ca fiind principala barieră în desfăşurarea activităţii agricole. Potrivit comunicatului AIPROM, cercetarea, desfăşurată în nouă state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, arată că 91% dintre fermierii intervievaţi sunt nemulţumiţi de reacţia instituţiilor europene şi naţionale în urma protestelor din 2023-2024.

În ceea ce privește datele referitoare la fermierii români, sondajul arată că 38% dintre ei au participat la protestele din 2024, iar 81% dintre aceştia se declară în continuare nemulţumiţi de reacţia autorităţilor. Aproximativ 22% dintre agricultori intenţionează să renunţe la activitatea agricolă în următorii cinci ani, invocând în principal motive economice. De asemenea, 44% indică problemele de mediu, precum lipsa apei, drept obstacole majore în desfăşurarea activităţii, iar 47% dintre respondenţi afirmă că sunt pregătiţi să protesteze din nou. Și dificultățile legate de implementarea noilor tehnologii în agricultură figurează pe lista de nemulțumiri a fermierilor români, în condițiile în care doar 20-30% dintre aceştia folosesc instrumente digitale sau imagini satelitare, în timp ce dronele şi roboţii sunt utilizaţi foarte puțin. Cu toate acestea, 49% afirmă că ar adopta noile tehnici genomice, dacă ar avea acces la ele.