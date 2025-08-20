Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria – Program de educație non-formală organizat de Muzeul Național Cotroceni

Atelierele creative – atelier de mediu și atelier de artă – vor contribui la dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune ale participanților și le vor îmbogăți cunoștințele despre mediul înconjurător, importanța protejării lui, dar și consecințele ignorării problemelor existente. Pornind de la discuțiile și informațiile împărtășite în cadrul atelierului de mediu, copiii vor lucra împreună cu un trainer specializat în arte vizuale și vor realiza propriile lucrări de artă, având ca tematică protejarea naturii.

Programul Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria. se va finaliza printr-un concurs de creație și o expoziție ce va cuprinde toate lucrările copiilor. Premiile vor fi acordate participanților cu sprijinul oferit de PPC România.

Proiectul Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria. continuă seria proiectelor educaționale non-formale organizate de Muzeul Național Cotroceni în ultimii ani, care au venit în întâmpinarea asociațiilor și organizațiilor non-guvernamentale preocupate de ameliorarea condițiilor de educație în rândul copiilor din comunitățile defavorizate sau din familii aflate în dificultate. Acest tip de program educativ facilitează procesul de dobândire și de înțelegere a informațiilor, oferind tinerilor instrumente utile de învățare.

Sponsor: PPC România

Parteneri: Asociația „Ana și copiii”, Asociația Nature Talks

Parteneri media: TVR, Radio România, Radio România Cultural, Radio România Actualități, Radio România București FM, Rador, Agerpres, HYP TV, Radio Trinitas, Trinitas TV, Modernism, presadeazi.ro, Ordinea Zilei, PropagArta, București Business.