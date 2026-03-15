Franța NU trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a declarat că „speră” ca Marea Britanie, China, Franța și alte țări să trimită nave de război pentru a menține deschis Strâmtoarea Ormuz. Franța pare însă să respingă acestă idee.

Franța a dezmințit informațiile potrivit cărora ar urma să trimită nave de război în Strâmtoarea Ormuz, precizând că aceste afirmații sunt false.

Ministerul francez al Afacerilor Externe a reacționat printr-o serie de mesaje publicate pe platforma X, unde contul oficial de răspuns al instituției a transmis un răspuns ferm: „Nu este adevărat”.

Potrivit sursei citate, grupul de luptă al portavionului francez rămâne în estul Mării Mediterane și nu va fi relocat în zona Golfului.

„Nu. Grupul de luptă al portavionului francez rămâne în estul Mediteranei. Misiunea Franței rămâne aceeași: defensivă, de protecție”, a transmis ministerul.

În același mesaj, diplomația franceză a criticat speculațiile apărute în spațiul public și a cerut oprirea „alarmismului”.

Poziția Parisului vine în contextul tensiunilor persistente din regiune, autoritățile franceze insistând că actuala lor prezență militară are un caracter strict defensiv.

