Jurnalul.ro Sport eXtrasport Oficial: Formula 1 anulează cursele din Bahrain și Arabia Saudită

de Redacția Jurnalul    |    15 Mar 2026   •   09:00
Sursa foto: Profimedia Images

Formula 1 a anunțat anularea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Cele două curse erau programate să se desfășoare pe 12 aprilie, în Bahrain, respectiv pe 19 aprilie, în Arabia Saudită.

Decizia a fost luată într-un moment critic pentru organizatori, în condițiile în care sportul se apropia de termenul-limită la care ar fi trebuit trimise noi transporturi de echipamente către Bahrain. În acest context, Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism (FIA) au transmis că nu mai exista o altă opțiune viabilă decât anularea etapelor.

Într-un comunicat comun, oficialii au subliniat că măsura a fost adoptată având în vedere siguranța tuturor celor implicați în desfășurarea competițiilor.

Președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a declarat că protejarea comunității motorsportului rămâne prioritatea absolută.

„FIA va pune întotdeauna pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității și colegilor noștri. După o analiză atentă, am luat această decizie având ferm în minte această responsabilitate”, a afirmat acesta.

Anularea celor două Mari Premii reprezintă o nouă lovitură pentru calendarul competițional al Formulei 1, într-un context regional marcat de instabilitate și riscuri tot mai mari pentru desfășurarea marilor evenimente internaționale.

 

 

 

(sursa: Mediafax)

