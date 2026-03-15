S-au căsătorit la 100 de ani. Povestea impresionantă a celor mai vârstnici miri din lume

Cei doi au intrat în istorie drept unul dintre cele mai vârstnice cupluri care s-au căsătorit, ceremonia având loc chiar în ziua în care mirele a împlinit 100 de ani.

La momentul nunții, Rose Pollard avea 90 de ani, iar Forrest Lunsway 100 de ani, depășind cu 82 de zile recordul mondial Guinness pentru cei mai vârstnici proaspăt căsătoriți.

O poveste de dragoste începută în anii ’80

Cei doi s-au cunoscut în decembrie 1983, la un dans organizat într-un centru pentru seniori din Long Beach, California. Atunci au făcut cunoștință pentru prima dată, fără să își imagineze că peste aproape trei decenii vor ajunge să se căsătorească.

La un moment dat, Forrest Lunsway a cerut-o în căsătorie pe Rose Pollard, iar răspunsul ei a fost unul neașteptat:

„Mă voi căsători cu tine când vei împlini 100 de ani.”

Și exact așa s-a întâmplat. După 28 de ani de relație, Rose și-a respectat promisiunea și i-a oferit lui Forrest cadoul perfect pentru aniversarea centenarului: mâna ei în căsătorie.

Nunta care a intrat în istorie

Ceremonia a avut loc în prezența prietenilor, familiei și a membrilor comunității locale. După nuntă, proaspeții soți și-au petrecut prima noapte ca „domnul și doamna Lunsway” într-o cameră oferită cadou de hotelul Laguna Cliffs Marriott din Dana Point.

Camera era pregătită special pentru ei, cu șampanie și căpșuni, pentru a celebra momentul unic din viața lor.

Secretul longevității mirelui

Deși împlinise 100 de ani, Forrest Lunsway spunea că nu se simte mai bătrân de 65 de ani. El punea acest lucru pe seama stilului său de viață activ.

De-a lungul vieții a lucrat mult în aer liber și a rămas mereu ocupat. Studiile citate de American Heart Association arată că activitățile fizice precum mersul pe jos sau alergarea pot reduce riscul unor probleme grave de sănătate, inclusiv hipertensiune, colesterol ridicat sau diabet.

Sfaturile lor pentru cuplurile tinere

După aproape trei decenii petrecute împreună, cei doi aveau și câteva sfaturi pentru cuplurile tinere.

Rose Pollard spunea că secretul unei relații durabile este răbdarea și cunoașterea reciprocă.

„Luați-vă timp să vă cunoașteți. Aflați dacă aveți aceleași valori și dacă vă plac aceleași lucruri”, explica ea într-un interviu.

Cei doi împărtășeau multe pasiuni comune, printre care dansul de societate. De asemenea, au călătorit împreună și au trăit experiențe pe care și le doriseră mereu, cum ar fi plimbările pe coasta Californiei sau excursiile cu caiacul în Alaska.

O poveste care nu va fi uitată

Forrest Lunsway a murit în 2014, la vârsta de 103 ani, însă povestea de dragoste dintre el și Rose Pollard rămâne una dintre cele mai emoționante exemple că nu este niciodată prea târziu pentru iubire.