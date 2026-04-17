România participă la Noaptea Culturală a orașului Stockholm cu un concert experimental și o expoziție de artă contemporană

Pianistul Doru Apreotesei, trompetistul Petre Ionuţescu aka Trompetre şi harpista Orsolya László aka Inia Dinia vor concerta la sediul ICR Stockholm, cu prilejul Nopții Culturale, în data de 18 aprilie 2026, oferind o seară muzicală memorabilă în două părți, pornind de la teme din muzica tradițională. Prima parte va fi deschisă de pianistul Doru Apreotesei, care va susține concertul „Un cântec veșnic nou“, de la ora 19.00, la care vor fi invitați să i se alăture Petre Ionuțescu (trompetă, electronice) și Orsolya László (harpă, electronice). De la ora 21.30, este programată cea de-a doua parte a concertului, „Eclectic experimental Jazz Cinematic‟, susținut de Petre Ionuțescu aka Trompetre & Orsolya László aka Inia Dinia; invitat va fi pianistul Doru Apreotesei. Cei trei artişti vor realiza o simbioză între vechi şi nou, prin cele mai moderne tehnici de producție. Eveniment original şi complex, proiectul celor trei muzicieni de la Stockholm va fi imersiv şi cinematic, eclectic şi experimental, cu tuşe străvechi autohtone, o explorare contemporană a tradiţiilor cu ajutorul instrumentelor muzicale (pian, trompetă, harpă, caval ş.a.).

Pe durata concertului, publicul va putea vizita expoziția „Sounding Craft: Meeting on the Field“, deschisă în galeria ICR Stockholm în perioada 26 februarie – 18 aprilie 2026. Incluzând lucrările artiștilor Diana Butucariu, Erik Lindeborg, Lucian Butucariu și Mihai Coltofean, expoziția propune o experiență colectivă în care protagoniștii își influențează reciproc procesele creative. Muzicianul și compozitorul Erik Lindeborg, artistul sticlar Lucian Butucariu, pictorul Mihai Coltofean și ceramista Diana Butucariu vor intra într-un dialog în care vizualul și sonorul se împletesc, pe parcursul Nopții Culturale, când este programat finisajul.

Expoziția de la sediul ICR Stockholm, un dialog între pictură, ceramică, lemn, sticlă și sound art, este continuarea proiectului de cercetare „Sounding Craft” început acum doi ani, în care a fost implicat muzicianul Erik Lindeborg împreună cu ceilalți trei artiști. Intenția a fost de a studia sunetele pe care instrumentele folosite în atelierele de creație le generează în interacțiunea cu materialul prelucrat și modul în care aceste sunete pot crea melodii care pun în valoare operele artiștilor, amplificând astfel percepția vizuală.

Programul concertului de la ICR Stockholm:

- 19.00-19.45 „Un cântec veșnic nou‟ - Doru Apreotesei (pian). Invitați: Petre Ionuțescu (trompetă, electronice) și Orsolya László (harpă, electronice)

- 21.30-22.15 „Eclectic experimental Jazz Cinematic“ - Petre Ionuțescu aka Trompetre & Orsolya László aka Inia Dinia. Invitat: Doru Apreotesei (pian)

Muzicianul și compozitorul Erik Lindeborg, artistul sticlar Lucian Butucariu, pictorul Mihai Coltofean și ceramista Diana Butucariu vor fi prezenți pe parcursul serii de 18 aprilie.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Detalii despre artiști

Doru Apreotesei (Suedia) este un cunoscut instrumentist la clape, care a activat în legendara trupă Sfinx. A făcut parte din formaţia timişoreană Post Scriptum (jazz-rock, între anii 1980-1982), născută din fostul grup Gramofon (1979-1980). După o scurtă incursiune alături de grupul Pro Musica, a început colaborarea cu trupa Sfinx. A mai colaborat cu artişti precum Alexandru Andrieş, Mircea Baniciu şi Nicu Alifantis. A fost activ în domeniul teatrului, filmului, radioului şi televiziunii. În prezent, Doru Apreotesei trăieşte în Suedia, unde are un studio propriu.

Petre Ionuţescu (România) a absolvit Liceul de muzică din Arad şi Conservatorul la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Muzică, promoţia 1999. Între 1995-1999 a fost prim-trompetist al Filarmonicii din Arad şi a colaborat cu Filarmonica Banatul din Timișoara şi Filarmonica de Stat din Sibiu. După muzica simfonică a experimentat un colorit divers de stiluri muzicale ca jazz, funk, acid jazz, electric experimental etc. În 2013 a pus bazele proiectului solo Trompetre, căruia i s-au alăturat pe parcurs mai mulţi colaboratori.

Inia Dinia/Orsolya László (România) este cunoscută iubitorilor de muzică drept interpreta de la clape a trupei de black metal Negură Bunget, dar și pentru implicarea sa în proiecte de muzică tradițională românească. A participat la turnee ample în Europa și SUA. Cu o formație în muzica clasică, artista interpretează la harpa electrică, cu tonuri și efecte specifice genului ambiental, oferind compoziții cinematice și onirice, cu elemente de metal.

Diana Butucariu (Suedia), artist vizual, născută în 1990 la București, este activă în România și Suedia. A absolvit Universitatea Națională de Arte din București, Konstfack – University of Arts, Craft and Design – studii masterale, iar în prezent este doctorand la Universitatea Națională de Arte din București.

Erik Lindeborg (Suedia), muzician, compozitor și artist interdisciplinar, născut în 1984, este stabilit la Stockholm. A fost format ca pianist de jazz la Kungliga Musikhögskolan din Stockholm, unde a obținut diploma de Master în Arte Frumoase.

Lucian Butucariu (România), artist vizual și profesor universitar, este una dintre personalitățile marcante ale sticlăriei artistice din România. Din 1990 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București, în cadrul Departamentului Ceramică, Sticlă, Metal.

Mihai Coltofean (România), născut în 1990, este absolvent al Universității Naționale de Arte din București. A obținut licența în Pedagogia Artelor (2012) și diploma de master în Pictură (2014). În prezent este artist vizual și pedagog, activ în principal în domeniul picturii și al educației artistice.

Noaptea Culturală a oraşului Stockholm este un eveniment de amploare organizat pentru prima dată în 2010, la iniţiativa municipalităţii Stockholm, eveniment care a inclus an de an din ce în ce mai mulți actori culturali și care mobilizează cea mai mare cifră de public în Stockholm.