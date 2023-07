UNFINISHED a deschis înscrierile la cea de-a opta ediție a festivalului  și acceptă doar 3141 de participanți

Ca în fiecare an, participarea la festival costă timp și implicare. Unica modalitate de a avea acces în comunitatea UNFINISHED este prin completarea unei aplicații, în care cei interesați trebuie să povestească despre ei înșiși, despre valorile și motivația lor și despre ce aduc în festival cu prezența lor. Înscrierile s-au deschis pe website-ul www.unfinished.ro și vor fi acceptați să participe la această ediție doar 3141 de participanți.

Evenimentul va avea loc între 22 și 24 septembrie și se va desfășura în HOUSE OF IDEAS (Casa Universitarilor, Dionisie Lupu 46) și în grădina sa din București.

Cristian Movilă, fondatorul festivalului UNFINISHED, a declarat că „valoarea timpului este neprețuită pentru noi. Este cea mai valoroasă monedă și cred că nu există un schimb mai echitabil decât ăsta. Credem adesea ca avem timp pentru foarte multe, mai ales atunci când suntem tineri, însă la un moment dat ne dăm seama că timpul zboară extrem de repede și realizăm că mai bine am fi „cheltuit” mai mult timp pentru acele experiențe care ne-ar fi putut transforma viața. Noi investim timp și dedicare an de an pentru a crea pentru comunitatea noastră experiențe memorabile, iar la schimb cerem exact același lucru: timpul pe care îl cheltuiești pentru a răspunde întrebărilor noastre și mai apoi, dacă ești acceptat, timp ca să explorezi UNFINISHED. Ne așteptăm să se înscrie zeci de mii de oameni, ca în fiecare an, din care vom accepta doar 3141 persoane. Este modul nostru de a ne asigura că avem o comunitate de oameni incredibil, open minded și diverși în jurul ideii de UNFINISHED”.

Ce se întâmplă în UNFINISHED 2023?



Într-o grădină urbană de 4000 de mp, o seră istorică și o casă de patrimoniu de 151 de ani, comunitatea UNFINISHED va putea explora EXPERIENȚE unice - workshop-uri, ateliere, experimente sociale - CONVERSAȚII interactive, MOMENTE ARTISTICE autentice - concerte, DJ seturi, dans, teatru - INSTALAȚII imersive create de artiști locali și internaționali, momente de WELLNESS - yoga, mindfulness, fitness - și mult așteptatele sesiuni de conectare TASTE - celebrele reuniuni în jurul mesei, degustări de vin, conversații în jurul focului.

Cine vine în UNFINISHED 2023?

Pe lângă speakerii deja anunțați ce vor explora tema SILENCE din perspectiva disciplinei lor, se numără și Daniel Jones (US), editorul celebrei rubrici Modern Love din cotidianul The New York Times ce revine în festival pentru al treilea an, artistul grafic Anthony Burrill (UK) ale cărui lucrări sunt expuse în V&A and The Design Museum în Londra, The Cooper-Hewitt în New York și în multe alte galerii din întreaga lume, fotograful brazilian João Paulo Barbosa (BR) a cărui muncă gravitează în jurul influenței antropocenului asupra zonelor reci ale lumii realizând 27 de expediții în Antarctica, Himalaya și Anzi, Lauren Celenza (US), designer și scriitor ce a gestionat proiecte globale de design pentru Google Maps, The World Resources Institute și The Gates Foundation și antreprenorul Daniel Butucel (RO), pasionat de natură și dezvoltare sustenabilă, ceea ce în sectorul lui înseamnă clădiri neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

