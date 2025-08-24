Astăzi începe Festivalul Internațional George Enescu

Radio România Cultural va difuza pe întreaga durată a ediției concerte live sau înregistrate și emisiuni speciale dedicate.

A XXVII-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu are loc între 24 august și 21 septembrie și prezintă un program amplu și divers, care reunește tradiția clasică și creația contemporană sub tema „Aniversări / Celebrations”, în viziunea directorului artistic Cristian Măcelaru.

Ediția marchează 70 de ani de la moartea compozitorului George Enescu și aduce la București peste 100 de concerte și 4.000 de artiști invitați, transformând capitala, timp de patru săptămâni, într-un veritabil centru al muzicii clasice.

Pentru prima dată în istoria festivalului, este realizat un portret muzical atât de extins al lui George Enescu, cu peste 45 de interpretări ale lucrărilor sale, de la capodopere simfonice precum Simfoniile, Vox Maris, Pastorala-fantezie, Rapsodiile, la creații camerale – Impresii din copilărie, Dixtuorul, Cvartetele, Sonatele pentru violoncel și pian –, dar și piese de tinerețe sau lucrări finalizate postum.

Un moment central îl constituie prezentarea operei Oedip, într-o producție a Operei Naționale București semnată de regizorul Stefano Poda, avându-i în distribuție pe Ionuț Pascu (Oedip), Ruxandra Donose (Iocasta) și Ramona Zaharia (Sfinxul).

Ediția 2025 aduce o selecție remarcabilă de lucrări în primă audiție absolută sau în premieră națională, printre care Concertul pentru orchestră de Dan Dediu, Niște variațiuni de Aurelian Băcan, Winter Sonata de Donghoon Shin, dar și piese redescoperite din barocul italian și napolitan.

Festivalul îmbină muzica clasică cu inovația tehnologică prin seria Enescu – JTI Immersive Experience, desfășurată la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive. Programul include: ONIRIUS, vis coregrafic semnat de Gigi Căciuleanu pe muzică de Paul Ilea; Bach in the Jungle, o călătorie sonoră de la Bach la Piazzolla; Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum, recital poetic și vizual creat de Alexandra Silocea; și Ultima piesă, instalație performativă interactivă.

Seria Concertelor de la miezul nopții continuă să ofere sonorități neconvenționale, cu reinterpretări baroce, lucrări de Philip Glass și Nirvana reorchestrate, dar și fuziuni cu jazz și muzică tradițională.

O noutate a acestei ediții este și seria „Enescu în Control”, desfășurată în fiecare miercuri seara în Control Club din București. Programul cuprinde: Janoska Ensemble (27 august), Francesco Tristano (3 septembrie), Big Band-ul Radio (10 septembrie) și Bucharest Percussion Ensemble (17 septembrie).