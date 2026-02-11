Ayatollah - sâmburii unui cuvânt-emblemă

Am încercat limpezirea cuvântului ayatollah (și a altora) cu sprijinul reputatului etnolog Gheorghiță Ciocioi: „Ayatollah este, iată, un termen tot mai des auzit astăzi. Peiorativ chiar - în Occident, dar și la noi. «A sta ca un ayatollah» - se spune despre cineva rigid, ce pune accentul pe dogmatism, care se poartă ca un conducător religios suprem, inflexibil în idei și convingeri, cerând supunere necondiționată. Cel mai adesea însă atunci când e amintit un ayatollah atenția tuturor se îndreaptă către liderul suprem al Iranului - Ali Khamenei. Doar că după 1979 s-ar putea vorbi de o adevărată inflație de ayatollahi (în prezent, există peste 1.000 de ayatollahi în Iran)”.

Înțeleptul expert în drept juridic

Dar ce este un (mare) ayatollah și de unde i se trage numele? „Cum istoria ar fi una lungă, de luat aminte doar că este vorba de un titlu acordat inițial prin aclamație populară, academică ori clericală puținilor mujtahid marja' at-taqlid. Un mujtahid (sârguincios, în arabă) este un învățat «calificat» să exercite ijtihad (efort - fizic/al minții -, raționament al unui expert în drept juridic în evaluarea legii islamice; din jahada - luptă, nevoință - în arabă). Mujtahidii cunosc profund araba, Coranul, Sunna și teoria juridică (Usul al-fiqh ). Un mujtahid trebuie să afle o soluție la o chestiune juridică. Deși titlu onorific în Iran și Irak (în Iran este, totuși o funcție religioasă), ayatollahul are autoritatea de a emite fatwa, are dreptul de a lua decizii juridice bazate pe principiile jurisprudenței islamice. Cei mai «pricepuți» ayatollahi pot fi aleși ca Mare Ayatollah (ori marja at-taqlid)”.

Numele unui zeu în akkadiană

Cum se tălmăcește āyat-u’llāh? „Semnul (dovada) lui Dumnezeu. Este derivat din cuvântul āya(t) - semn, simbol, semnal; cuvânt din Coran. În aramaică/siriacă, ˀāt - semn, marcă; literă a alfabetului. Este un cuvânt aramaic/siriac. Înrudit cu cuvântul ebraic ˀawot - semn. Cel de-al doilea termen, Allāh (din rădăcina ˀlh) - singur zeu. Un cuvânt aramaic/siriac. Este înrudit etimologic cu cuvântul «ilu», care înseamnă «numele unui zeu» în akkadiană. Numire aflată și la canaaniți și evrei în forme (și concepte) apropiate (eloah, de pildă). Discuțiile, desigur, rămân unele aprinse în islam (șiit mai ales) în privința rolului marelui ayatollah în societate, ori a aytollahului în general: să aibă ori ba autoritatea supremă asupra tuturor dezbaterilor sociale și politice dintr-o țară islamică?” Aceasta-i întrebarea care zguduie de ani buni Iranul.

Nume cu înțeles uitat

Durău sau Tudor în slavă

După periplul lingvistic oriental, continuăm cu unul pur românesc (moldovean în principal). Semnificația numelor este asumată tot de filologul Gheorghiță Ciocioi: „Durău este numele unei stațiuni și al unei mănăstiri din Moldova. Luat/e după cel al râului Durău, din apropiere. Durău, asemenea Bistriței ori Putnei, e un nume slav. Dure, Durio, Duro (Dură) provin din numele Tudor/Todur. În slavă, Durev, Durov - apa lui Durio/Dure/Duro (Dură) - care trece părțile ce purtau acest nume. Durăul”.

Tutova - apa dudului

Alt nume cu origini uitate, ori pierdute - Tutova: „Vechi ținut al Moldovei, județ mai apoi, nume de localitate. Numire de origine turcică, cel mai probabil cumană. Luată după râul Tutova. Tutova - apa dudului/duzilor. În turca otomană, tut/dut - dud. În arabă și persană, tūt/tūd. Împrumutat din cuvântul aramaic/siriac tūtā, cu același înțeles. Terminația slavă ov/ova - al. După revoluția mătăsii (secolul al VI-lea) din Bizanț, dudul prinde rădăcini adânci în Balcani, trecând încetul cu încetul și la nord de Dunăre, în sudul Moldovei. Cumanii, la data sosirii pe aceste locuri, foloseau termenul dat, împrumutat din persană - tūt/tūd. Teleorman, Dâmbovița, Bucovina etc. - numiri ce au, de asemenea, legături cu pădurea, stejarul, fagul”.

Dudescu - cel cu buza groasă

În completarea Tutovei: „Veche familie românească (de la 1600). Cu începuturi modeste, ajunsă mai apoi una dintre cele mai renumite din Valahia. După unele surse, provenită din Dudu/Dudești - loc cu duzi, moșia, satul cu duzi. Locuitorii unei astfel de așezări. După altele, în legătură cu un strămoș ce avea buze groase/buzat - dudaklı (în limba turcă), dudaclıu/dudacu ajungând Dudescu. Nume întâlnit și la sud de Dunăre - Dudev, Dudevski etc.”.

Năvrap - prăduitor otoman

În final, un termen din Țara Românească - Năvrap: „Nume al unui râu din Muntenia. În trecut, nume de familie, întâlnit în mai multe documente slavo-române, provenit dintr-o poreclă. Navrap - prădător, jefuitor, nume al pedestrașilor din trupele otomane neregulate, puse pe pradă. Din vechea slavă: navrap - la (na) jaf (vrapª), năpustire, jaf (în fugă), siluire, violență”.

Pastila de religie. Cum îl văd musulmanii pe Hristos...

Gheorghiță Ciocioi ne-a împărtășit și câteva date legate de percepția Mântuitorului în spațiul cultural musulman: „Aceștia îi păstrează lui Hristos «loc de mormânt», lângă Mahomed, la Medina. Tot mai des auzim astăzi despre nu puține asemănări dintre creștinism și islam. Coranul ar vorbi despre Maica Domnului, despre Mântuitorul. Dar cum? E bine, totuși de știut... O deosebire importantă dintre reprezentarea creștină și cea islamică despre Hristos - musulmanii resping realitatea morții Domnului. Învierea Sa, știm cu toții, este respinsă de mulți (iudei, necredincioși etc.). Musulmanii resping răstignirea”.

Ascuns de Allah

Argumentele lor? „Afirmă că Allah L-a ascuns, iar în locul Lui a fost răstignit altcineva. Hristos a fost înălțat la ceruri. Se va întoarce la sfârșitul vremurilor. Să nimicească întregul creștinism, să rupă toate crucile, să se căsătorească și să moară, urmând a fi îngropat alături de Mahomed. Astfel, la Medina, unde este înmormântat Mahomed, e păstrat până astăzi un loc pentru viitorul mormânt al lui Iisus Hristos”.

