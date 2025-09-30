BIFF 2025 și-a desemnat câștigătorii celor două competiții internaționale

Pentru lungmetraj, marele premiu BIFF 2025 a fost acordat filmului The President’s Cake, regizat de Hasan Hadi, iar în competiția scurtmetraj a fost desemnat câștigător filmul „Spectacle” în regia Bálint Kenyeres – o coproducție Ungaria-Franța. De asemenea, premiul pentru imagine a fost acordat lungmetrajului „The President’s Cake” - imaginea Tudor Panduru -, iar premiul pentru cel mai bun scenariu i-a revenit peliculei „The Last One for the Road”, câștigătorii fiind Adriano Candiago și Francesco Sossai.

Unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri de film - Bucharest International Film Festival a adus și anul acesta în fața cinefililor din România și din străinătate cele mai apreciate producții internaționale ale momentului. Evenimentul este apreciat de cinefili pentru singura competiție de lungmetraje din București, iar de anul acesta a introdus și o competiție de scurtmetraje.

BIFF 2025 a adus, în premieră națională, o selecție remarcabilă de filme, în cadrul a cinci secțiuni: competiția de lungmetraje, secțiunea de scurtmetraje, panorama, autori români, istorie și cinema. Marele premiu BIFF 2025 a revenit peliculei „The President’s Cake”, regizat de Hasan Hadi – o coproducție Irak, SUA, Qatar. Subiectul filmului prezintă drama poporului irakian care duce o luptă zilnică pentru supravieţuire, în timpul regimului lui Saddam Hussein, iar eroina filmului este o fetiţă în vârstă de 9 ani care trebuie să-și folosească ingeniozitatea pentru a aduna ingredientele necesare tortului aniversar al președintelui Saddam Hussein. Amenințarea pentru ea este închisoarea sau moartea.

Filmul a obținut Premiul Publicului la Directors' Fortnight și Premiul Caméra d'Or pentru cel mai bun debut regizoral în cadrul Festivalul de Film de la Cannes din 2025. Aceeași peliculă a primit și

Premiul pentru imagine, în cadrul competiției BIFF 2025.

Juriului internațional BIFF 2025 pentru competiția de lungmetraj a fost prezidat regizorul Stere Gulea, membrii fiind regizorul argentinian Pablo César, actrițele Ana Ciontea și Olimpia Melinte și jurnalistul BBC Vincent Dowd.

Citește pe Antena3.ro China a condamnat la moarte 11 persoane care fac parte din aceeași familie

Câștigătorii pentru cel mai bun scenariu

Premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat filmului „The Last One for the Road”, scenariul fiind semnat de Adriano Candiago, Francesco Sossai. O coproducție Italia și Germania, filmul spune povestea doi bărbaţi trecuți de 50 de ani care au o obsesie: să meargă la o ultimă băutură. Într-o seară, ei îl întâlnesc pe Giulio, un student timid la arhitectură, a cărui perspectivă asupra lumii și a iubirii se va transforma pe măsură ce cei trei rătăcesc din bar în bar în Veneto.

Pentru prima dată în cadrul BIFF, ediția XXI a adus și o competiție de scurtmetraje. În competiția de scurtmetraje au intrat 15 filme și 3 jurați. Selecționerii Jose Cabrera și Dana Dimitriu au avut provocarea evidențierii celor mai valoroase creații dintre numeroasele scurtmetraje trimise către BIFF. Această selecție a inclus și două filme realizate de studenți UNATC, pentru promovarea cinematografului tânăr românesc.

Câștigătorul competiției este filmul „Spectacle”, în regia Bálint Kenyeres, un film care explorează felul în care un băiat rom cu un talent neobișnuit devine vedetă peste noapte, datorită unei emisiuni TV. Pe măsură ce atenția publicului și a mass-media crește, băiatul se confruntă cu presiunea și cu impactul negativ al celebrității instantanee. Este un film care dezvăluie latura negativă a societății, reacțiile psihologice ale publicului și posibilele reacții ale unei victime a societății. Juriul Secțiunii de scurtmetraje a fost format din regizorii Catrinel Dănăiață, Alexandru Mavrodineanu și Valentin Hotea.

Un eveniment cultural complex

Cinematografele în care publicul a putut viziona filmele, în cadrul festivalului BIFF 2025, în perioada 19-28 septembrie, au fost Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART - Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

BIFF este organizat de Fundaţia Charta și Asociaţia Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, și este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii. Acest proiect cultural este finanțat, an de an, de Ministerul Culturii, având ca parteneri Centrul Național al Cinematografiei, Dacian Sara, Uniunea Cineaștilor din România, CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Institutul Italian de Cultură din București și Arhiva Națională de Filme.

Festivalul a fost onorat, de-a lungul timpului, de prezența unor nume sonore ale cinematografiei internaționale, precum Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimowski, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero și Vanessa Redgrave.

Filme excepționale ale ediției

Anul acesta au fost prezentate publicului filme excepționale. Unul dintre acestea este „After the End”, în regia lui Pablo César, în cadrul secțiunii Panorama. Proiecția acestui film marchează o ocazie rară pentru publicul român de a intra în contact cu o operă ce explorează cu subtilitate legătura dintre artă, memorie și sfârșitul vieții.

Filmul spune povestea Gloriei, o artistă argentiniană în vârstă de 86 de ani, care, în pragul senectuții și al bolii, rememorează deceniile care i-au definit existența. Inspirat de viața Luzei Fernández de Castillo, pictoriță, scriitoare și curator cu o amprentă profundă asupra scenei artistice din Buenos Aires, „After the End” este și un portret al unei femei care a trăit cu intensitate, într-un secol marcat de rupturi, represiuni și renașteri culturale.

Dincolo de dimensiunea personală, filmul este un omagiu vibrant adus literaturii – în special lui Jorge Luis Borges și Federico García Lorca și unui mod de a înțelege arta ca terapie, luptă și eliberare.

Cele mai bune documentare

De asemenea, BIFF 2025 a celebrat și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o secțiune de film istoric unică în România. Secțiunea „Istorie și cinema” a marcat în acest an un moment important: 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai carismatice și influente personalități din istoria României moderne. Momentul a fost celebrat prin proiecția „Despre Viață - Regele Mihai al României”, documentar al cărui producător executiv este John Florescu, cu Dan Drăghicescu în calitate de producător asociat,în regia lui Marin Dinescu. Filmul oferă o perspectivă profund personală asupra relației Regelui Mihai cu Regina Elena și Regele Carol al II-lea, precum și asupra valorilor care i-au ghidat viața: credința, loialitatea și onoarea.

Documentarul include și un material excepțional, ultimul interviu acordat de Prințul Filip al Marii Britanii, văr direct al Regelui Mihai, despre legătura de familie și vizitele în România din perioada 1927. Este o producție cu o puternică încărcătură emoțională și istorică, ce merită descoperită pe marele ecran.

Alt documentar din această secțiune a fost seria „Enigmele României”, prezentată de consacratul actor Marcel Iureș, în regia lui Marin Dinescu, producător executiv John Florescu, o producție pentru History Channel de Chainsaw Film Productions. Trei episoade au fost selectate pentru proiecție, în cadrul evenimentului: „Asasinatul Barbu Catargiu”, „Maria Tănase” și „UFO peste spațiul aerian român”.

Secțiunea scurtmetraj a fost, de asemenea, foarte bine reprezentată. Regizorul Sergei Loznitsa a fost prezent la BIFF 2025 cu scurtmetrajul „Paleontology Lesson”. Premiera națională a avut loc în prezența regizorului, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul, un moment de referință pentru cinefili, critici și profesioniști din industria cinematografică.

Festivalul a găzduit o serie de proiecții care reunesc câteva dintre cele mai reprezentative titluri ale regizorului: „State Funeral”(2019), „Babi Yar. Context”(2021), „The Natural History of Destruction”(2022).

„State Funeral” este un documentar compus din imagini de arhivă rare și tulburătoare care surprind funeraliile lui Stalin în martie 1953. Mai mult decât o cronică a înmormântării unui tiran, filmul este o incursiune cutremurătoare în apogeul cultului personalității și al propagandei sovietice. Prin imagini de arhivă inedite, Loznitsa descrie o epocă dominată de teroare, manipulare și supunere absolută, cu vicepremierul Beria, artizan al represiunii, în prim-plan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹