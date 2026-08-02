Bilanț al Institutului Cultural Român, la jumătatea anului 2026: cultura română, prezentă pe marile scene ale lumii

Jumătatea de an este marcată de proiecte de anvergură, parteneriate solide și o prezență constantă a artiștilor români pe unele dintre cele mai importante scene internaționale.

Anul 2026 este marcat la nivel național și internațional de celebrarea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, eveniment pe care Institutul Cultural Român și rețeaua sa de reprezentanțe din întreaga lume îl omagiază printr-un amplu program de proiecte expoziționale, conferințe și manifestări multidisciplinare. Un moment de referință internațională îl constituie retrospectiva Brâncuși de la Neue Nationalgalerie din Berlin, desfășurată sub triplu patronaj prezidențial din Germania, Franța și România, în colaborare cu Centre Pompidou și cu sprijinul ICR Berlin, ce reunește peste 150 de lucrări, fotografii și documente.

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De asemenea, la Muzeul Național de Artă al României a fost lansată expoziția-eveniment „Brâncuși. Sindromul”, care explorează impactul operei sale asupra artei moderne și contemporane. Dimensiunea internațională a fost completată de proiectul imersiv de video mapping dedicat artistului în cadrul festivalului BRIGHT Brussels, expoziția în aer liber „Brâncuși Monumental Târgu Jiu” prezentată pe zidul exterior al Palatului Béhague de ICR Paris, seria de conferințe de la Tel Aviv și Lisabona, alături de manifestări dedicate la Viena, Londra, Istanbul, Chișinău, Beijing și Varșovia.

În plan cinematografic, un pilon central al activității îl reprezintă Festivalul Filmului European (FFE), care în 2026 a marcat a 30-a ediție, extinzându-se într-un număr record de 13 orașe. Ediția aniversară s-a încheiat la București cu proiecția filmului românesc „De capul nostru” (r. Tudor Cristian Jurgiu), producție distinsă cu Premiul CICAE Art Cinema la Berlinale Forum 2026. De asemenea, cinematografia românească a fost recunoscută internațional prin prezența regizorului Cristian Mungiu, premiat cu Palme d’Or la Cannes, ca invitat de onoare la Festivalul de Film din La Rochelle, dar și prin scurtmetrajul „Alișveriș” (r. Vasile Todinca), selectat în competiția Festivalului Premiers Plans de la Angers, după ce anterior fusese prezentat în secțiunea Semaine de la Critique la Festivalul de la Cannes. În completarea programelor dedicate artei cinematografice, au fost susținute și proiecte precum parteneriatul cu Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania, alături de participări la Festivalul Premiers Plans de la Angers și Festivalul de Film Românesc din Spania.

Un punct de reper major în activitatea editorială îl reprezintă marcarea a două decenii de existență a programului de finanțare a traducerilor Translation and Publication Support. Cu ocazia acestei ediții aniversare, bugetul alocat programelor de finanțare gestionate de Centrul Național al Cărții, TPS, Publishing Romania și Romanian Books for Children, a fost majorat la peste 500.000 de euro (2,7 milioane lei), un pas esențial în pregătirea participării României ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028. Totodată, pe plan intern, ICR a organizat o prezență de anvergură la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la București, în timp ce promovarea literaturii române peste hotare s-a concretizat prin participări ample la mari târguri și festivaluri de profil, precum Festival du Livre de Paris, London Book Fair, Beijing International Book Fair, Foire du Livre de Bruxelles, Feria del Libro de Madrid și Salone Internazionale del Libro di Torino.

Ziua Culturii Naționale a fost marcată de Institutul Cultural Român printr-o serie amplă de evenimente organizate la nivel național și prin rețeaua sa de reprezentanțe externe, evidențiind diversitatea și valoarea patrimoniului cultural românesc. Un moment de referință al acestei ediții l-a constituit extraordinarul concert festiv găzduit de Opera Națională București, susținut de Orchestra Metropolitană București. O atenție deosebită a fost acordată spațiului de peste Prut, unde reprezentanța de la Chișinău a marcat sărbătoarea prin concertul de muzică clasică și tradițională „Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală”, alături de o expoziție dedicată Zilei Culturii Naționale organizată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Totodată, sărbătoarea a fost marcată în marile capitale ale lumii prin recitaluri de pian la Viena și Beijing, expoziții de grafică și fotodocumentare la Lisabona și Madrid, proiecții de film la Bruxelles și Tokyo, lansări de carte la Cracovia și Roma, precum și gale, dezbateri sau spectacole la Londra, Paris, Berlin, New York, Istanbul și Tel Aviv.

În continuarea acestor demersuri de afirmare identitară, apartenența României la spațiul cultural francofon a fost marcată prin participarea rețelei ICR la sărbătorirea Zilei Internaționale a Francofoniei în peste 15 capitale. Proiectele derulate prin rețeaua ICR din străinătate au adus în prim-plan producții cinematografice românești recente, expoziții dedicate avangardei și personalității lui Tristan Tzara, alături de concerte și conferințe literare cu participarea unor scriitori și artiști consacrați, reconfirmând rolul culturii române ca punte de dialog în comunitatea francofonă internațională.

În domeniul artelor vizuale, ICR a susținut prezența românească la mari târguri internaționale, un punct de reper fiind ediția a 27-a a Art Rotterdam, unde trei galerii românești, Galeria Anca Poterașu, Galeria Sector 1 și Galeria Ivan, au expus lucrări și proiecte cinematografice ale unor artiști contemporani relevanți pe scena europeană. Totodată, promovarea patrimoniului cultural și spiritual românesc în circuitul internațional a fost evidențiată prin programul amplu derulat de ICR Beijing sub titlul „Mănăstirea Hurezi: România în UNESCO 70. Cultură și Sfințenie”. Proiectul a marcat 70 de ani de la aderarea României la UNESCO și 33 de ani de la înscrierea mănăstirii în Lista Patrimoniului Mondial, reunind la sediul reprezentanței o expoziție tematică de restaurare, conferințe academice realizate în colaborare cu Universitatea Peking și proiecții de film documentar dedicate epocii brâncovenești.

Institutul Cultural Român a continuat parteneriatele strategice cu cele mai importante manifestări artistice din țară, susținând producții românești de prestigiu la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), ediția a XVI-a a Green Hours JAZZ Fest, precum și expozițiile centrale ale Bucharest Design Festival găzduite de Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național Cotroceni.

În completarea acestor mari proiecte, ICR a continuat susținerea mobilității și dialogului intercultural prin Programul Cantemir 2026, finanțând 10 proiecte dedicate mediului internațional în valoare de 1.000.000 de lei, alături de noul Program de Burse și Rezidențe, cu un buget de 64.000 de euro pentru 21 de bursieri. Totodată, componenta educațională a fost menținută prin cursurile permanente de limba română pentru străini desfășurate la București și în 18 reprezentanțe externe, precum și prin pregătirea Școlii de Vară de la Brașov.

Dimensiunea vizuală și de patrimoniu a activității ICR este completată în mod natural de valorificarea tradițiilor românești înscrise în patrimoniul imaterial UNESCO, prin proiecte adresate deopotrivă diasporei și publicului internațional. Astfel, Mărțișorul a fost sărbătorit prin ateliere, expoziții și evenimente speciale desfășurate în rețeaua reprezentanțelor externe, marcând simbolul primăverii și al reînnoirii. De asemenea, Ziua Iei a fost marcată la nivel global prin expoziții de artă textilă și bijuterie contemporană la Madrid, Viena și Roma, recitaluri și spectacole de muzică tradițională la Praga, Istanbul, Lisabona și Paris, expoziții de ilustrație de carte la Chișinău, alături de evenimente de diplomație culturală derulate la Bruxelles și Tokyo.

Prin toate aceste demersuri, desfășurate independent sau în parteneriat cu instituții de prestigiu din țară și din străinătate, Institutul Cultural Român își reafirmă misiunea de a susține creatorii români și de a conecta cultura națională la marile circuite artistice globale. În spatele fiecărei inițiative stă un efort continuu de construire a unor punți culturale durabile, iar panorama completă a proiectelor derulate în primele șase luni din 2026, precum și agenda detaliată a fiecărei reprezentanțe ICR pot fi parcurse pe site-ul nostru oficial.