Cum a ridicat un tip, fratele lui și 10 AI-uri, o companie de 1,8 miliarde de dolari în 2 luni

De la idee la un milion de dolari pe zi

Din casa sa din Los Angeles, Gallagher a folosit AI pentru a scrie codul care stă la baza platformei, pentru a genera textele de pe site, imaginile și materialele video pentru reclame, dar și pentru a gestiona serviciul clienți. A construit sisteme proprii de inteligență artificială pentru a analiza performanța afacerii, iar restul sarcinilor le-a externalizat. Medvi a atras 300 de clienți în prima lună de activitate și încă 1.000 în a doua. În 2025, primul an complet de funcționare, compania a generat 401 milioane de dolari în vânzări. Singurul angajat pe care Gallagher l-a făcut este fratele său mai mic, Elliot.

Fenomenul confirmă o predicție făcută în 2024 de Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, care anticipase apariția unor companii de un miliard de dolari conduse de o singură persoană — ceva ce ar fi fost, spunea el, de neconceput fără inteligența artificială. Contactat de New York Times, Altman a recunoscut că pare să fi câștigat un pariu făcut cu alți directori din tehnologie despre momentul apariției unei astfel de companii.

De la vânzarea de ceasuri la telemedicină

Gallagher a avut o copilărie marcată de instabilitate, locuind pentru o vreme prin moteluri și mașini, înainte de a se stabili în Cincinnati la 12 ani. Acolo, unchiul său i-a dat un laptop, cu care a învățat singur să scrie cod. A construit apoi site-uri pentru afaceri locale ca adolescent și a vândut, la un moment dat, o afacere de hosting web pentru 6.000 de dolari. A urmat, fără să termine, cursurile a două universități, apoi s-a mutat în Los Angeles pentru a deveni actor, revenind ulterior la programare. În 2016 a construit Watch Gang, un startup de vânzare a ceasurilor prin abonament, care nu a fost niciodată profitabil, deși ajunsese la 60 de angajați.

Lansarea ChatGPT în 2022 l-a determinat pe Gallagher să experimenteze cu AI, iar doi ani mai târziu a cunoscut un co-fondator al companiei medicale CareValidate, care oferă practic un "kit" de telemedicină pentru companii ce vor să vândă medicamente pe bază de rețetă. A văzut aici o oportunitate pentru propria afacere de telemedicină, folosind AI pentru marketing și branding, în timp ce platforme partenere se ocupau de medici, farmacii și livrare.

Un site construit cu AI, cu unele scurtături

Gallagher a folosit ChatGPT, Claude și Grok pentru dezvoltare, agenți AI proprii pentru a face sistemele să comunice între ele, instrumente vocale AI de la ElevenLabs pentru comunicarea cu clienții, plus generatoare de imagini și video precum Midjourney și Runway. Site-ul inițial al Medvi conținea fotografii de modele generate de AI și imagini "înainte-după" preluate de pe internet, cu fețele modificate — unele reclame fiind ceea ce industria numește "AI slop", conținut generat rapid și de calitate discutabilă. Un banner derulant cu sigle media dădea impresia că Medvi fusese prezentată de Bloomberg sau New York Times, deși compania doar plătise reclame pe aceste platforme.

Probleme și corecții pe parcurs

Chatbot-ul de servicii pentru clienți a inventat, la un moment dat, prețuri pentru medicamente — pe care Gallagher le-a onorat — și a susținut eronat că Medvi vinde medicamente pentru căderea părului, deși nu era cazul. Clienții care voiau să vorbească cu un om erau redirecționați automat către numărul personal de telefon al lui Gallagher, ceea ce a dus la peste 1.000 de apeluri de la clienți. Antreprenorul a integrat treptat servicii externe pentru gestionarea apelurilor, a trecut de la platforme juridice online la o firmă de avocatură reală și de la instrumente contabile bazate pe AI la o firmă de contabilitate.

Creștere rapidă, dar și probleme legale

Până la finalul anului trecut, Medvi ajunsese la 401 milioane de dolari în vânzări anuale și 250.000 de clienți, cu o marjă de profit net de 16,2%, aproape triplă față de cea a competitorului Hims & Hers. Publicitatea agresivă a companiei a atras însă atenția autorităților: Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) i-a trimis un avertisment în februarie pentru afirmații considerate false sau înșelătoare pe unul dintre site-urile folosite pentru marketing, iar o acțiune colectivă intentată recent acuză Medvi de încălcarea legii californiene anti-spam.

Extindere și singurătate

Compania s-a extins deja spre produse pentru sănătatea bărbaților, planuri de mese sănătoase și, în curând, produse pentru sănătatea femeilor, inclusiv terapie hormonală. Gallagher spune că nu intenționează să mai angajeze oameni, deși recunoaște că îi lipsește camaraderia colegilor — mărturisind chiar că, la un moment dat, ar vrea să angajeze oameni doar pentru că se simte singur. Totuși, compania a introdus recent și o componentă umană: șapte manageri de cont, angajați pe bază de contract, care gestionează, cu ajutorul AI, relația cu câteva sute de clienți fiecare.

Sursă: The New York Times (reportaj de Erin Griffith).