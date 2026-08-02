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Jurnalul Sport Succes major la Europenele de canotaj: România cucerește încă două medalii de aur în probele mixte

Succes major la Europenele de canotaj: România cucerește încă două medalii de aur în probele mixte

de Redacția Jurnalul Publicat la 02 Aug 2026 18:20 Modificat la 02 Aug 2026 18:20
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Succes major la Europenele de canotaj: România cucerește încă două medalii de aur în probele mixte
Federatia Romana De Canotaj/Două noi titluri continentale de aur în probele de canotaj mixt

România a cucerit două medalii de aur în probele mixte, duminică, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia).

La dublu vâsle mixt, Marian Florian Enache şi Iulia-Liliana Bălăucă s-au impsu cu timpul de 06 min 27 sec 87/100, urmaţi de Germania (06:28.86) şi Italia (06:30.41).

În proba de opt plus unu mixt, România (Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Amalia Chelaru, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuţescu, Ştefan Constantin Berariu, Florin Sorin Lehaci, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat clar, în 05 min 41 sec 90/100, urmată de Germania (05:46.93) şi Danemarca (05:51.52).

La schif simplu masculin, Mihai Chiruţă a încheiat pe locul al patrulea, în 06 min 41sec 34/100, la mică distanţă de podium. Germania (06:36.39) a ocupat prima poziţie, urmată de Belarus (06:39.94) şi Grecia (06:40.97).

România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu şase de aur, una de argint şi una de bronz, urmată de Germania (5-6-1), Marea Britanie (5-1-0), Italia (2-2-5) etc.
AGERPRES

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Subiecte în articol: europene canotaj romania medalii de aur probe mixte
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