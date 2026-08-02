Succes major la Europenele de canotaj: România cucerește încă două medalii de aur în probele mixte

La dublu vâsle mixt, Marian Florian Enache şi Iulia-Liliana Bălăucă s-au impsu cu timpul de 06 min 27 sec 87/100, urmaţi de Germania (06:28.86) şi Italia (06:30.41).



În proba de opt plus unu mixt, România (Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Amalia Chelaru, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuţescu, Ştefan Constantin Berariu, Florin Sorin Lehaci, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat clar, în 05 min 41 sec 90/100, urmată de Germania (05:46.93) şi Danemarca (05:51.52).



La schif simplu masculin, Mihai Chiruţă a încheiat pe locul al patrulea, în 06 min 41sec 34/100, la mică distanţă de podium. Germania (06:36.39) a ocupat prima poziţie, urmată de Belarus (06:39.94) şi Grecia (06:40.97).



România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu şase de aur, una de argint şi una de bronz, urmată de Germania (5-6-1), Marea Britanie (5-1-0), Italia (2-2-5) etc.

AGERPRES

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