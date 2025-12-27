Britanicul Jack Draper se retrage de la Australian Open 2026: Mister în jurul accidentării

Acesta nu va participa la Australian Open 2026. Jucătorul britanic de tenis și-a anunțat retragerea din primul Grand Slam al sezonului. Accidentarea la braț îl ține departe de terenuri de peste patru luni.

Cu două săptămâni înainte de Australian Open, Draper a făcut un anunț surprinzător. „A fost o decizie foarte complicată și dificilă”, a spus britanicul într-un videoclip pe rețelele de socializare.

„Mai ales pentru că trebuie să renunț la un turneu de Grand Slam. Am avut de-a face cu multe momente negative în cariera mea, dar cred că acesta este cel mai dificil dintre toate”, a adăugat el.

Problema la braț l-a împiedicat pe Draper să continue la US Open în august 2025. Sportivul însuși spera să o rezolve în câteva săptămâni. În schimb, l-a ținut departe de terenuri din august până acum.

Mulți încep să se întrebe care este adevărata natură a accidentării la cot. Îngrijorarea pentru viitorul său devine serioasă.

Ascensiunea lui Draper în 2025 a fost spectaculoasă. Britanicul a demonstrat că are ceea ce trebuie pentru a fi al treilea jucător în competiția dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Stângaci și puternic fizic, părea să aibă toate șansele să aspire la un Grand Slam. Acum lucrurile au luat o turnură îngrijorătoare.

Draper a fost nevoit să rateze întreaga parte finală a sezonului 2025. A ratat și ATP Finals. Acum ratează și Australian Open, primul mare turneu al anului.

Britanicul este în pericol de a aluneca tot mai jos în clasament. Riscă să înceapă sezonul 2026 cu un mare decalaj de recuperat.

„Este o situație ciudată. Abia aștept să revin la joc în 2026”, a declarat Draper.

Draper intrase în top 20 mondial după o primă jumătate de sezon excelentă. Accidentarea misterioasă îi pune sub semnul întrebării viitorul în circuitul ATP.