Bucharest International Dance Film Festival #11 transformă Bucureștiul în capitala filmului de dans și a artelor performative

Evenimentul se desfășoară în șase locații din București și propune o reflecție artistică asupra prezentului, sub tema „Keep Calm and Keep on Moving”. Astfel, cele cinci secțiuni principale ale festivalului (Films, Expand, Community, Exchange și VR) devin adevărate spații de întâlnire și dialog între artiști și public.

Proiecții speciale în cadrul BIDFF Films

Selecția de lungmetraje include producții prezentate anterior la festivaluri de renume mondial, precum Berlinale, Sundance și San Sebastián.

Competiția internațională de scurtmetraje

“Secțiunea competițională e, fără exagerare, inima BIDFF. Aici se întâlnesc cele mai diverse stiluri, viziuni și practici artistice din zona filmului de dans. E locul unde putem descoperi noile direcții, tendințe și experimente care leagă mișcarea de imagine într-un mod proaspăt, curajos și adesea surprinzător”, a precizat Carmen Coțofană, directoarea festivalului. Secțiunea cuprinde 27 de filme din 20 de țări grupate în 4 calupuri de proiecții, fiecare cu o direcție artistică distinctă:

BODIES IN TRANSIT , joi, 11 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More

, joi, 11 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More MOTION SIGNALS , vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco

, vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco IDENTITY SHAKEOFFS , vineri, 12 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More

, vineri, 12 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More AGAINST STILLNESS, sâmbătă, 13 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco

Juriul acestei ediții este format din Andreas Hannes (Olanda) - producător, programator și director artistic al Cinedans Dance on Screen Festival din Amsterdam, Kati Kallio (Finlanda) - regizoare, curatoare și profesoară, fostă directoare artistică a Loikka Film Festival, alături de Judith State (România) - coregrafă și actriță, cu o prezență remarcabilă atât pe scenă, cât și pe marele ecran.

Performance-uri și momente speciale

Highlight-urile ediției BIDFF #11 includ două performance-uri de excepție care vor avea loc la Centrul Național al Dansului București:

Sweet Spot (Din Mijlocul Terorii) - premiera absolută a performance-ului semnat de Mihai Mihalcea, un exercițiu de divertisment care provoacă și surprinde

Danse Macabre! A Choreography of Terror - semnat de artistul italian Jacopo Jenna, o explorare intensă a dansului în forme instabile, cu elemente de film, muzică electronică și lumină.

Program educațional și discuții

Secțiunea BIDFF Expand aduce un program de educație divers: FRAMING – laborator de video-dans condus de Jacopo Jenna (IT), dar și un masterclass susținut de Marius Hodea (RO) - Sfere Cinematice: Explorând Mediul Cinematic în 360°. În cadrul BIDFF Exchange, evenimentul „Dansul și filmul astăzi: perspective, provocări și conexiuni colaborative” deschide o dezbatere despre viitorul filmului de dans în Europa, rolul educației și provocările cineaștilor. Invitații principali ai discuției sunt producătoarea Ada Solomon, coregrafa Andreea Duță și criticul de film Andrei Rus, alături de membrii juriului. Secțiunea Community aduce colaborări speciale cu artistele Andreea Novac (RO), Silvia Brazzale (IT) și Catrinel Catană (RO).

Biletele se găsesc în rețeaua Eventbook.ro și pe CNDB.ro. Trailerul festivalului poate fi urmărit pe Tiktok, Facebook sau Instagram. Programul complet pe www.bidff.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹