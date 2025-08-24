Bucharest International Dance Film Festival #11 transformă Bucureștiul în capitala filmului de dans și a artelor performative

Evenimentul se desfășoară în șase locații din București și propune o reflecție artistică asupra prezentului, sub tema „Keep Calm and Keep on Moving”. Astfel, cele cinci secțiuni principale ale festivalului (Films, Expand, Community, Exchange și VR) devin adevărate spații de întâlnire și dialog între artiști și public.
Proiecții speciale în cadrul BIDFF Films
Selecția de lungmetraje include producții prezentate anterior la festivaluri de renume mondial, precum Berlinale, Sundance și San Sebastián.
- The Flamenco Guitar of Yerai Cortés (r. Antón Álvarez) - 11 septembrie, 20:30, Cinema Elvire Popesco. Yerai Cortés, unul dintre noile staruri ale flamenco-ului spaniol, este remarcat pentru stilul său unic și carismatic. În spatele succesului său se află însă un secret de familie și o durere profundă, pe care alege acum să le facă publice.
- Night Stage (r. Filipe Matzembacher, Marcio Reolon) - 12 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Un actor și un politician încep o relație secretă și-și descoperă împreună fetișul pentru sexul în locuri publice. Cu cât se apropie mai mult de visul lor de a ajunge faimoși, cu atât simt mai mult nevoia de risca totul.
- Rains Over Babel (r. Gala del Sol) - 13 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Într-o versiune retro-futuristă a Infernului lui Dante, un grup de inadaptabili se adună la Babel, un bar-purgatoriu condus de La Flaca, unde sufletele își riscă anii de viață încercând să păcălească Moartea.
- Dreams (r. Michel Franco) - 14 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Fernando, un balerin mexican, își urmează visul de a trăi în Statele Unite și trece ilegal granița, dar sosirea lui amenință viața atent construită a iubitei sale, Jennifer, care va face orice pentru a o proteja.
- Miriam Răducanu – rigoare și senZ (r. Alexandra Gulea) - 14 septembrie, 21:00, Grădina cu filme – Cinema & More. Filmul reunește documente din arhive publice, private și personale pentru a evidenția contribuția coregrafei Miriam Răducanu la dansul modern din România, aducând în fața publicului un reper cultural autentic. Artista, care a împlinit 100 de ani în octombrie 2024, spunea: „Pentru mine, arta dansului n-a fost nicio clipă desprinsă de senZ.”
Competiția internațională de scurtmetraje
“Secțiunea competițională e, fără exagerare, inima BIDFF. Aici se întâlnesc cele mai diverse stiluri, viziuni și practici artistice din zona filmului de dans. E locul unde putem descoperi noile direcții, tendințe și experimente care leagă mișcarea de imagine într-un mod proaspăt, curajos și adesea surprinzător”, a precizat Carmen Coțofană, directoarea festivalului. Secțiunea cuprinde 27 de filme din 20 de țări grupate în 4 calupuri de proiecții, fiecare cu o direcție artistică distinctă:
- BODIES IN TRANSIT, joi, 11 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More
- MOTION SIGNALS, vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco
- IDENTITY SHAKEOFFS, vineri, 12 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More
- AGAINST STILLNESS, sâmbătă, 13 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco
Juriul acestei ediții este format din Andreas Hannes (Olanda) - producător, programator și director artistic al Cinedans Dance on Screen Festival din Amsterdam, Kati Kallio (Finlanda) - regizoare, curatoare și profesoară, fostă directoare artistică a Loikka Film Festival, alături de Judith State (România) - coregrafă și actriță, cu o prezență remarcabilă atât pe scenă, cât și pe marele ecran.
Performance-uri și momente speciale
Highlight-urile ediției BIDFF #11 includ două performance-uri de excepție care vor avea loc la Centrul Național al Dansului București:
Sweet Spot (Din Mijlocul Terorii) - premiera absolută a performance-ului semnat de Mihai Mihalcea, un exercițiu de divertisment care provoacă și surprinde
- Danse Macabre! A Choreography of Terror - semnat de artistul italian Jacopo Jenna, o explorare intensă a dansului în forme instabile, cu elemente de film, muzică electronică și lumină.
Program educațional și discuții
Secțiunea BIDFF Expand aduce un program de educație divers: FRAMING – laborator de video-dans condus de Jacopo Jenna (IT), dar și un masterclass susținut de Marius Hodea (RO) - Sfere Cinematice: Explorând Mediul Cinematic în 360°. În cadrul BIDFF Exchange, evenimentul „Dansul și filmul astăzi: perspective, provocări și conexiuni colaborative” deschide o dezbatere despre viitorul filmului de dans în Europa, rolul educației și provocările cineaștilor. Invitații principali ai discuției sunt producătoarea Ada Solomon, coregrafa Andreea Duță și criticul de film Andrei Rus, alături de membrii juriului. Secțiunea Community aduce colaborări speciale cu artistele Andreea Novac (RO), Silvia Brazzale (IT) și Catrinel Catană (RO).
Biletele se găsesc în rețeaua Eventbook.ro și pe CNDB.ro. Trailerul festivalului poate fi urmărit pe Tiktok, Facebook sau Instagram. Programul complet pe www.bidff.ro.