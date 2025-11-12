Bucureștiul și Iașiul devin centrele teatrului românesc în această săptămână

La Teatrul Național București, pe 17 noiembrie, se joacă „Brastalico Fabadulu” și „Antiportret de familie”, iar pe 20 noiembrie, la Iași, piesa „Soțiile noastre” va aduce umor și mister, cu Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși. Piesa „Brastalico Fabadulu" sau „Ața și năvodu’ ei… de viață” va încânta publicul din București, la Sala Studio a TNB, aducând pe scenă o comedie cu muzică și emoție, în care iubirea și trădarea se întâlnesc într-o seară plină de surprize. Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

Constantin Cotimanis și Tania Popa dau viață unui cuplu aflat la răscruce, iar apariția Iuliei Dumitru și a carismaticului Cătălin Crișan, în rolul său propriu, declanșează un carusel de întrebări, adevăruri ascunse și situații comice, din 17 noiembrie, la TNB, în Capitală.

Atmosfera este îmbogățită de muzica originală semnată de Adrian Daminescu, care adaugă spectacolului profunzime și rafinament.

Pe 17 noiembrie, de la ora 20:00, la Sala „Ion Caramitru” a TNB, publicul este invitat la „Antiportret de familie”, cu un text contemporan semnat de Ștefan Iancu, în regia lui Alex Bogdan. Este o comedie cu accente dramatice, unde râsul vine uneori din neputință, iar adevărul e spus printre rânduri, cu un umor subtil și inteligent.

Gândit ca un dialog între generații, dar și ca o oglindă pentru oricare dintre noi, spectacolul explorează ce rămâne dintr-o familie atunci când zâmbetul din poza de grup devine o simplă convenție.

Cu o distribuție de excepție – Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai, producția marchează un moment important în peisajul teatral românesc, o poveste nouă, cu personaje autentice.

Umor, voie bună și mister

Pe 20 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena teatrului din Iași, la Casa de Cultură a Studenților, publicul este invitat la o altă piesă specială: „Autoportret în familie”.

Trei prieteni, Paul, Max și Silviu, au întâlnire într-o seară pentru o partidă lungă de cărți. Dar ceea ce pare a fi o întâlnire obișnuită se transformă într-o comedie spumoasă în care conversațiile lor dinamice dezvăluie personaje complexe cu povești de viață surprinzătoare.

Publicul se întreabă oare ce se ascunde în spatele cărților și discuțiilor pline de umor. Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși au pregătit o comedie învăluită într-o notă de mister.

