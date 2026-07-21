Bucureștiul va găzdui în luna septembrie Congresul Internațional de Istorie a Religiilor

Bucureștiul intră în grupul select al orașelor care găzduiesc congresul pentru a doua oară

Timp de șase zile, în perioada 20–25 septembrie 2026, Bucureștiul va găzdui Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, ediția 2026, desfășurat sub tema „Religions 360°”. Evenimentul va reuni sute de cercetători în istoria generală și comparată a religiilor, profesori universitari, reprezentanți ai editurilor academice și personalități culturale din 58 de țări de pe 6 continente, afiliați la peste 300 de universități și institute de cercetare de prestigiu, precum Sorbona, Harvard, Oxford, Cambridge, Tokyo, Delhi sau Berlin. Participanții vor analiza, din perspective multidisciplinare, evoluția istorică, impactul social și transformările contemporane ale fenomenului religios la nivel global. Prin amploarea și diversitatea participării internaționale, congresul transformă Bucureștiul într-un reper al dialogului științific internațional și al diplomației culturale.

Bucureștiul, din nou pe harta marilor congrese academice ale lumii

Capitala României va găzdui acest congres de referință, organizat sub egida Asociației Europene pentru Studiul Religiilor (EASR) și a Asociației Internaționale pentru Istoria Religiilor (IAHR), două dintre cele mai prestigioase organizații academice globale din domeniu. Prin această dublă afiliere, Bucureștiul va deveni unul dintre puținele orașe din lume care au găzduit de două ori această reuniune științifică, alături de Paris, Leiden și Stockholm. Ediția din 2026 va reuni simultan cea de-a 22-a Conferință EASR și Conferința Regională IAHR, la 20 de ani de la prima ediție organizată în capitala României, în 2006.

• 58 de țări • 315 instituții academice • 227 de orașe reprezentate • participanți de la Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbona, Tokyo, Delhi sau Berlin •

„Domeniul studiului religiilor din România este extrem de important, iar colegii noștri români sunt foarte apreciați în comunitatea noastră academică internațională. Prin urmare, am susținut din toată inima găzduirea conferinței în România.

Este semnificativ faptul că această conferință marchează cea de-a 20-a aniversare a primei noastre conferințe EASR de la București, desfășurată în perioada 20–23 septembrie 2006, eveniment major care s-a axat pe moștenirea lui Mircea Eliade”, a declarat profesorul Marco Pasi, președintele EASR.

Ediția 2026, sub semnul a patru momente de referință din calendarul cultural românesc.

Congresul internațional de la București are și o puternică încărcătură simbolică pentru cultura română, marcând patru momente importante din calendarul cultural românesc: 170 de ani de la nașterea lui Moses Gaster, 150 de ani de la inaugurarea primului curs de limba sanscrită la Universitatea din București de către indianistul Constantin Georgian, 40 de ani de la dispariția istoricului religiilor Mircea Eliade și 35 de ani de la moartea savantului Ioan Petru Culianu.

Prin excelența academică, vizibilitatea internațională și prestigiul instituțional al participanților, congresul reprezintă totodată un important instrument de diplomație culturală, consolidând poziția Bucureștiului ca punct de întâlnire între cercetare, cultură și societate. În același timp, sprijinul acordat tinerilor cercetători și bursierilor, accesul deschis la o parte dintre evenimente și realizarea unei ample arhive video vor contribui la construirea unei moșteniri educaționale și științifice de durată.

Deschiderea oficială va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, de la ora 17:00, la Ateneul Român, printr-un eveniment care va îmbina conferințe dedicate istoriei religiilor, patrimoniului cultural și dialogului intercultural cu un program de muzică clasică, într-o celebrare a cunoașterii, culturii și valorilor universale. Lucrările congresului se vor desfășura ulterior la Universitatea din București.

Publicul va avea acces la o serie de evenimente din cadrul congresului. Detaliile privind programul și modalitatea de participare vor fi anunțate ulterior pe site-ul oficial al proiectului și pe paginile sale de social media.

Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, ediția 2026 este organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor | Society for the History of Religions și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Coordonatorul proiectului este istoricul religiilor Eugen Ciurtin, cel care a coordonat și organizarea primei ediții a acestui eveniment major în 2006.