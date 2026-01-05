Un fost prezentator TV a fost jefuit la Madrid: "Hoții scanează bagajele. Ei le deschid și sustrag ce este de valoare"

Într-un interviu exclusiv pentru Viva, Leonard Miron a dezvăluit cum operează hoții.

Două furturi șocante în Spania

"Cred că cel mai șocant lucru, care nu a fost vina mea, este ceea ce se întâmplă pe Aeroportul Barajas din Madrid. Acolo există o mafie foarte bine organizată. Lucrul acesta îl spun pentru că există multe reportaje online care demonstrează acest fapt. Există o mafie la manipulatorii de bagaje, care bănuiesc că au posibilitatea, undeva unde nu sunt camere, să scaneze bagajele și să vadă ce este în ele. Ei le deschid și sustrag ceea ce există de valoare", spus fostul prezentator TV.

A doua oară s-a întâmplat pe același aeroport, unde valiza a fost nesupravegheată.

„Pe aeroportul din Madrid am mai pățit-o, încă o dată. De data aceasta, cred că veneam direct de la Madrid și am făcut check in-ul repede. Deci, bagajele au stat, până să fie puse în avion, vreo două ore. Și, încă o dată, am observat că valiza era deschisă. Nu au avut ce să fure, pentru că mi-am învățat lecția. Amuzant este că am văzut că nu lipsea nimic. Dar era o folie de plastic cu o etichetă de security, pe care ai posibilitatea să o pui înainte de check in, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de gesturi. Folia era tăiată de la un alt pasager”, a povestit acesta.

Leonard Miron a decis astfel să își păstreze bunurile de valoare în bagajul de mână în timpul călătoriilor.

Jaf la un parastas în Pitești

Însă peripețiile sale nu se opresc aici. Fostul prerezentator TV a fost jefuit în timp ce se afla la un parastas în Pitești, notează spynews.ro.