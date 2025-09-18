Autori români, traducători și promotori culturali de marcă în programul organizat de ICR la cel mai important eveniment editorial din Scandinavia

Printre invitații români și suedezi se numără Lavinia Braniște, Bogdan O. Popescu, Vlad Drăgulescu, Dorina Brândușa Landén, Arina Stoenescu, Ingmar Söhrman, Åsa Apelkvist, Mikael Nydahl. Prezența românească contribuie la explorarea temelor acestei ediții - „Iubire și dorință” și „Dramaturgia” – prin evenimente diverse, de la lecturi publice de poezie și dezbateri laa discuții despre literatura pentru copii.

Vineri, 26 septembrie, de la ora 15.00, la Scena de poezie / Rum för Poesi, România va fi reprezentată de poetul Bogdan O. Popescu și de poeta Dorina Brândușa Landén, care își vor citi creațiile în limba română în cadrul unor recitaluri de poezie. Profesorul și traducătorul Mikael Nydahl, care va modera evenimentul, va asigura și lectura textelor în limba suedeză.

Tot în cursul zilei de vineri, de la ora 17.00, scriitoarea Lavinia Braniște va lua parte la dezbaterea „Iubire fără manuscris – de la pasiune la distrugere”, un dialog între patru autori europeni care va explora fațetele iubirii în literatura contemporană, pornind de la propriile opere. Valerie Fritsch (Austria) și Carla Nyman (Spania) vor aborda laturile riscante ale pasiunii, în timp ce Christos Kythreotis (Cipru) și Lavinia Braniște vor discuta despre nuanțele și contradicțiile relațiilor convenționale. Moderatorul evenimentului va fi scriitorul și traducătorul Daniel Gustafsson.

Sâmbătă, 27 septembrie, programul începe, de la ora 11.00, cu o dezbatere dedicată literaturii pentru copii, unde editoarea Arina Stoenescu și scriitoarea Lavinia Braniște vor vorbi despre tendințele actuale din România și țările nordice. Cele două invitate vor discuta despre importanța adaptării cărților pentru copii la realitățile lumii contemporane, astfel încât lectura să rămână o alegere naturală și atractivă pentru noile generații.

În aceeași zi, de la ora 13.00, pe Scena Dramaturgie, va avea loc dezbaterea „Ce se întâmplă cu clasicii?”, o reflecție asupra modului în care operele clasice sunt reinterpretate în contextul contemporan. Participă Jacopo Fo (Italia), fiul celebrului dramaturg Dario Fo, care va analiza renașterea tradiției commedia dell’arte, Rebecka Kärde (Suedia), care va vorbi despre universul suprarealist al lui Dürrenmatt, și Vlad Drăgulescu (România), președintele Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova, care va explora actualitatea adaptărilor shakespeariene. Discuția va fi moderată de criticul literar suedez Jenny Aschenbrenner.

La standul EUNIC, de la ora 15.00, va fi organizată dezbaterea „A construi punți între țări: Suedia și România – aspecte ale dialogului cultural”. Profesorul Ingmar Söhrman, de la Universitatea din Göteborg, și traducătoarea Åsa Apelkvist vor pune în evidență că, deși Suedia și România aparțin unor regiuni și tradiții istorico-culturale diferite, există un interes comun pentru dialog, cooperare și schimb cultural.

Tot la standul EUNIC, la ora 15.45, va avea loc ceremonia de decernare a Premiului Marin Sorescu 2025, ajuns la a 17-a ediție, acordat anual de ICR Stockholm unui autor suedez care contribuie semnificativ la promovarea valorilor culturale europene. Câștigătorul va fi anunțat de Björn Apelkvist, membru al juriului, iar evenimentul va fi urmat de o prelegere susținută de laureat.

Premiul literar Marin Sorescu, având o valoare de 40.000 de coroane suedeze, a fost creat de ICR Stockholm în 2007 și se decernează anual. În urma voturilor unui juriu, el i se acordă unui scriitor suedez care prin opera sa face posibilă comunicarea între diferite forme de expresie culturală.

Târgul de Carte de la Göteborg, cel mai mare eveniment de profil din Scandinavia, a luat ființă în 1985 și a devenit una dintre cele mai tehnologizate și cele mai influente platforme literare internaționale. Cu un public anual de aproximativ 100.000 de vizitatori, târgul este recunoscut pentru capacitatea sa de a aduce în dialog scriitori, editori, traducători, cercetători și lideri de opinie din întreaga lume. Ediția din 2025 stabilește noi recorduri, reunind 903 vorbitori — inclusiv 159 de autori internaționali din 35 de țări, dintre care 95 din afara spațiului nordic. Sunt programate 327 de seminarii și prelegeri, dintre care 32 sunt dedicate temei „Dramaturgia”, iar 47 explorează tematica „Iubire și dorință”.

Secțiunea dedicată dramaturgiei aduce în prim-plan nume de referință din lumea teatrului contemporan european și american.

Târgul beneficiază de o expunere mediatică extinsă, cu aproximativ 1.500 de jurnaliști acreditați și o acoperire intensă în presa scrisă, emisiunile culturale și platformele radio-TV din Suedia și internaționale.

Parteneri: Ministerul Culturii, EUNIC Stockholm

****

Lavinia Braniște este autoare de proză, poezie și literatură pentru copii. A studiat limbi străine la Cluj-Napoca și București. Este cunoscută pentru romanele „Escapada” (2014), „Interior zero” (2016), „Sonia ridică mâna” (2019), „Camping” (2025) și pentru seria de cărți pentru copii cu personajul Rostogol. A fost tradusă în limbile germană și spaniolă, a primit numeroase distincții literare, printre care Premiul Sofia Nădejde pentru romanul „Mă găsești când vrei” (2022). A semnat scenariul docu-ficțiunii „Între revoluții” (regia Vlad Petri), distinsă cu Premiul FIPRESCI la Berlinala 2023.

Bogdan O. Popescu este poet. Neurolog și profesor universitar la UMF „Carol Davila” din București, are și un titlu de „doctor” acordat de Institutul Karolinska din Stockholm (2004). A debutat în presa literară în 1987, semnează în antologii importante, alături de alți scriitori consacrați, și este autorul a numeroase volume de poezie, printre care „La revedere, prințesă” (Premiul „Ion Vinea” pentru debut), „Cartea dragostei” (editura Humanitas, 2014), „Cartea războiului” (editura Vellant, 2022). Poeziile și proza sa au fost traduse în suedeză, fiind inclus în antologiile „Om jag inte får tala med någon nu” (2011) și „Skräpliv (2013).

Vlad Drăgulescu este manager cultural și președinte al Festivalului Internațional Shakespeare din Craiova. În calitate de vicepreședinte al Rețelei Festivalurilor Europene Shakespeare (ESFN) și director artistic al Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, a coordonat numeroase proiecte culturale, printre care „Hektomeron”, o serie de spectacole realizate de 100 de regizori din 100 de țări, pe durata a 100 de zile, în contextul pandemiei.

Dorina Brândușa Landén este poetă, jurnalistă și traducătoare stabilită în Suedia din 1994. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și colaborează, printre altele, cu revistele literare „Itaca” și „Tribuna”. A publicat peste zece volume de poezie, fiind distinsă cu Premiul „Lucian Blaga” și Premiul Fundației „Ion D. Sîrbu” (2020). A tradus din suedeză în română opere ale autorilor August Strindberg, Tomas Tranströmer și Dan Andersson.

Arina Stoenescu este designer grafic, editoare, traducătoare și cadru universitar la Universitatea Södertörn din Stockholm, unde predă tehnologie media. Din 1987 este stabilită în Suedia. Este fondatoarea microediturii pionier press înființată în 1991, profilată pe carte bilingvă pentru copii și tineret. În prezent, lucrează la teza de doctorat „Tipografiere și politică în România comunistă 1948-1989” la Universitatea din Lund.

Björn Apelkvist este doctor în literatură și profesor de limba, literatura și cultura suedeză la Universitatea din Karlstad. Între anii 2006 și 2019 a fost lector la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Între anii 2007 și 2018 a organizat mai multe conferințe pentru lectori suedezi din Europa Centrală și de Est, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm. Activitatea sa academică este completată și de publicarea unor articole și cărți de critică literară, literatură și dramaturgie, atât în Suedia, cât și în România.

Åsa Apelkvist este doctor în germanistică, profesor de limba suedeză și limba germană și traducătoare. Este colaboratoare a ICR Stockholm, implicată în traducerea și promovarea literaturii române în Suedia. A tradus în limba suedeză numeroase opere literare importante din literatura română, printre care „Jurnalul de la Păltiniș”, de Gabriel Liiceanu, și „Dimineată pierdută”, de Gabriela Adameșteanu. A tradus, de asemenea, în suedeză texte ale autorilor români publicate în antologia „Samtida rumänska röster på svenska/ Voci românești contemporane în suedeză” (Editura Institutului Cultural Român, 2021).

Mikael Nydahl este editor, traducător și profesor la programul de masterat în traducerea ficțiunii ruse la HDK-Valand, Universitatea din Göteborg. A publicat volumul colectiv „A Year in Belarus – Voices from Inside a People's Uprising” (Editura Atlas, 2021) și colaborează frecvent cu ICR Stockholm la Scena de Poezie din cadrul târgului de la Göteborg.

PROGRAMUL PARTICIPĂRII ROMÂNEȘTI LA TÂRGUL DE CARTE DE LA GÖTEBORG 2025

Vineri, 26 septembrie

15:00–16:00 | Scena de poezie

Eveniment: Lectură de poezie

Participă: Bogdan O. Popescu (România), Dorina Brândușa Landén (România)

Moderator: Mikael Nydahl (Suedia)

Limba: română, suedeză

Poesi med varierad poetik från Sverige och Rumänien - Bokmässan

17:00–17:45 | Sala R24+25

Eveniment: Iubire fără manuscris – de la pasiune la distrugere

Participă: Valerie Fritsch (Austria), Carla Nyman (Spania), Christos Kythreotis (Cipru), Lavinia Braniște (România)

Moderator: Daniel Gustafsson (Suedia)

Limba: engleză

Kärlek utan manuskript – från passion till destruktivitet - Bokmässan

Sâmbătă, 27 septembrie

11:00–11:40 | Standul EUNIC

Eveniment: Literatura pentru copii azi – tendințe în țările nordice și România

Scriitoare invitată: Lavinia Braniște

Participă: Lavinia Braniște (România), Arina Stoenescu (România/Suedia)

Limba: engleză

Children's Literature Trends in the Nordic Countries and Romania - Bokmässan

13:00–13:50 | Scena Dramaturgie

Eveniment: Ce se întâmplă cu clasicii?

Participă: Jacopo Fo (Italia), Rebecka Kärde (Suedia), Vlad Drăgulescu (România)

Moderator: Jenny Aschenbrenner (Suedia)

Limba: engleză

Rereading the present, rewriting the classics - Bokmässan

15:00–15:45 | Standul EUNIC

Eveniment: A construi punți între țări: Suedia și România – aspecte ale dialogului cultural

Participă: Ingmar Söhrman (Suedia), Åsa Apelkvist (Suedia)

Limba: suedeză

Att bygga broar mellan länder: Sverige och Rumänien i kulturellt utbyte - Bokmässan

15:45–16:30 | Standul EUNIC

Eveniment: Premiul Marin Sorescu 2025 – ceremonia de decernare

Participă: Björn Apelkvist (Suedia), Bogdan Popescu (ICR Stockholm)

Limba: suedeză