Avram Iancu, bibliotecarul, îl va onora, în acest an, pe Avram Iancu, eroul național, într-un mod personal și unic

El a ales să își lanseze oficial volumul, ÎN PREMIERĂ ȘI ÎN EXCLUSIVITATE, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, în primul rând din respect față de colegii săi, bibliotecarii BMB. Evenimentul de lansare a cărții a fost moderat chiar de către directorul BMB, Ramona Ioana Mezei.

Alături de doi dintre membrii echipei sale, Nino (Sandrino Mătase), bucureşteanul de doar 23 de ani - suportul terestru al echipei de la traversarea Rinului și Radu Ileană, din Alba Iulia, instructor de înot - care a fost însoţitorul de înot şi observatorul echipei, în sală au fost și alți înotători în ape deschise, prieteni și chiar fani ai lui Avram Iancu.

„PROVOCAREA RINULUI” este cea de-a doua carte semnată de Avram Iancu și este editată în condiții grafice deosebite. În cele peste 200 de pagini ale sale, adună întreaga experiență pe care acesta a trăit-o, în demersul său sportiv de a parcurge înot fluviul Rin, de la kilometrul zero, până la vărsare, din dorința acestuia ca românii să poată circula liberi prin Europa, de la Marea Nordului, până la Marea Neagră.

„Am fost o echipă, le mulţumesc din suflet, şi, alături de ei zeci şi zeci de oameni din diaspora care au pus umărul, care ne-au iubit, pentru că am dus un mesaj frumos, am dat dovadă de dârzenie. Ei sunt toţi cuprinşi în această carte, că de asta am făcut această carte, în aşa fel încât să se regăsească oamenii aici, peste zeci de ani, copiilor lor să îşi regăsească bunicii şi să spună: „Uite, a făcut parte din această poveste şi bunicul sau bunica mea”, a declarat Avram Iancu, la evenimentul de lansare a cărții de la BMB.

La finalul întâlnirii el le-a mărturisit celor prezenți că pregătește un alt proiect care va uimi lumea. Prin acest demers al său, Avram Iancu va omagia „Anul Avram Iancu”, 2024 fiind anul în care se împlinesc 200 de ani de la nașterea eroului național Avram Iancu, supranumit și „Crăișorul Munților”.

Personalitate remarcabilă şi un excelent ambasador al României în lumea largă, Avram Iancu a scris „Provocarea Rinului”, din dorința de a aduce laolaltă cele două pasiuni din viaţa sa: biblioteca şi înotul. Cartea reflectă faptul că toată povestea sa a plecat din bibliotecă, după ce a citit prefaţa unui volum care l-a „inspirat”.

„Şi acum, iată, poveştile de înot se întorc în bibliotecă. Cine ştie, peste zeci de ani, alţi tineri probabil că vor fi inspiraţi, eu la rândul meu am fost inspirat să fac lucruri. Pentru tineri, mesajul meu este: „Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat!”. Să aibă încredere în ei, pentru că au primit de la Dumnezeu cel puţin un talant. Orice om îşi are propriul talant. Trebuie doar descoperit şi pus în ecuaţie”, a ținut să sublinieze Avram Iancu.

Cartea a fost lansată, cu succes, și în Germania, la Karlsruhe, în cadrul Book Fest 2023, și în câteva orașe mari din România, urmând ca volumul să fie lansat și în alte orașe din România.

„Am lansat această carte, în mod oficial, atât în Germania, cât și la Deva, în oraşul meu natal, în Petroşani şi acum dăm Cezarului ce e al Cezarului, adică acum, la Bucureşti, capitala României, aici, la această bibliotecă municipală şi metropolitană, după care intenţionez să merg pe la mai multe biblioteci judeţene, pentru că mie îmi place foarte mult această interacţiune cu oamenii, directă”, a mai declarat acesta.

Volumul este prefațat de maestrul Valeriu Butulescu, tehnoredactată de Dr. Simina Carina Pascal și apărută la Casa de Editură Exclusiv, în decembrie 2023.

