9 cărți pe valul fascinației

1. Biblioteca nopții

Autor: Alberto Manguel

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Anca Stoiculescu

Fiind pasionat de cărți, Alberto Manguel este ghidul perfect pentru un tur ilustrat al bibliotecilor din întreaga lume, fie ele antice sau contemporane, private sau publice, fictive sau imaginare. Biblioteca nopții este o carte de variațiuni pe aceeași temă, fiecare dintre cele cincisprezece capitole oferind o altă perspectivă: a imaginației, a identității, a ordonării, a umbrelor, a uitării etc.

Povestitor desăvârșit, Manguel își ancorează periplul în propria experiență și în propria bibliotecă, pe care a construit-o în Franța în jurul ruinelor unui hambar din secolul al XV-lea și în care și-au aflat locul zecile de mii de exemplare ale iubitelor sale cărți.

Alberto Manguel este un scriitor, traducător, editor și critic argentiniano-canadian, născut în Buenos Aires în 1948. A publicat lucrări de ficțiune și non-ficțiune printre care Monștri fabuloși, Sfârșitul bibliotecii mele, Istoria lecturii, Curiosity, With Borges și The Dictionary of Imaginary Places (în colaborare cu Gianni Guadalupi). A primit numeroase distincții și premii precum Ordre des Arts et des Lettres, Formentor Prize și Alfonso Reyes Prize (2017), Gutenberg Prize (2018). Până în august 2018 a fost director al Bibliotecii Naționale a Argentinei. În septembrie 2020, Alberto Manguel își donează biblioteca, alcătuită din aproximativ 40 de mii de volume, orașului Lisabona, tot aici coordonând Centrul pentru studiul istoriei lecturii.

2. Vorbește-le despre bătălii, regi și elefanți

Autor: Mathias Énard

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Cristian Fulaș

Michelangelo ajunge în Constantinopol pe 13 mai 1506, lăsând în urmă furia Papei Iulius al II-lea și un șantier neterminat pentru mormântul acestuia la Roma. Dar cum să fi refuzat invitația sultanului Baiazid al II-lea?

Așa începe cuceritorul roman al lui Mathias Énard, care devoalează fascinanta întâlnire a omului Renașterii cu lumea otomană, imaginând o istorie uitată. În ea se ascunde o poveste de dragoste cu pagini epistolare și de jurnal, punând în lumină și firele ce leagă Occidentul de Orient.

Roman câștigător al Premiului Goncourt des lycéens.

3. Musica ricercata

Autor: Gabriel Bebeșelea

Editura: Humanitas, 2024

Musica ricercata, lucrarea pentru pian a lui Ligeti, sintetizează și reunește stiluri diferite, e un fel de istorie concentrată a muzicii – principiu organizator care l-a inspirat pe Gabriel Bebeșelea în crearea unui festival și în scrierea unei cărţi cu același titlu. Cercetând partituri originale și documente de arhivă, el scoate la iveală o reţea de legături între muzicieni născuţi pe teritoriul de azi al României (Bartók, Ligeti, Bergel) sau având tangenţe cu el (Liszt, Brahms, Joachim), și demonstrează, cu pasiune și acribie, că e o enormă greșeală să ignorăm compoziţiile nepublicate ale lui Enescu.

4. Banchetul anual al confreriei groparilor

Autor: Mathias Énard

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Cristian Fulaș

Pentru a-și scrie teza de doctorat despre „viața la țară în secolul XXI“, tânărul antropolog David Mazon se mută de la Paris în La Pierre-Saint-Christophe, un sat fictiv din vestul Franței. Hotărât să surprindă esența ruralității, îndrăznețul cercetător face naveta cu motocicleta pentru a intervieva locuitorii din zonă, inclusiv pe primarul satului, care deține o firmă de pompe funebre. Dar David nu știe că în aceste ținuturi de nedescris, cândva teatre ale războaielor și revoluțiilor, moartea conduce dansul.

Atunci când o existență se încheie, „roata vieții“ îi reciclează sufletul și îl aruncă înapoi în lume sub formă de microb, om sau animal sălbatic, uneori în trecut, alteori în viitor. Doar o dată pe an, Moartea și cei vii respectă un armistițiu temporar, în timpul unei sărbători pantagruelice de trei zile, în care groparii se desfată cu mâncare, libații și discursuri presărate cu jocuri de limbaj.

Profund marcat de spiritul caracteristic și de strălucirea enciclopedică a lui Mathias Énard, Banchetul anual al confreriei groparilor este un roman captivant, în care granițele dintre trecut și prezent se dizolvă constant pe un fundal rabelaisian de excese, și, totodată, un elogiu paradoxal de macabru adus bogăției vieții.

5. Eu este un altul

Autor: Jon Fosse

Editura: Trei, 2024

Traducere: Ovio Olaru

Eu este un altul urmărește povestea a doi bărbați care trăiesc pe coasta de vest a Norvegiei. Se apropie sfârșitul anului, iar Asle, pictor în vârstă, văduv, își rememorează fragmentar viața, printre fărâmele unei existențe de-acum molcome. Trăiește singur și are doi prieteni: pescarul norvegian Åsleik și Beyer, proprietarul unei galerii de artă care locuiește în Bjørgvin, la câteva ore de mers cu mașina. Tot acolo, în Bjørgvin, trăiește un alt Asle, de asemenea pictor. El și naratorul alcătuiesc fiecare dublul celuilalt, două versiuni ale aceluiași om, ale aceleiași vieți. Eu este un altul pune sub semnul întrebării subiectivitatea, sinele, ce anume ne face să fim ceea ce suntem și de ce ducem o viață și nu alta.

Premiul Nobel pentru Literatură, 2023.

6. Trecutul ne-ajunge din urmă

Autor: Virgil Solomon

Editura: Humanitas, 2024

Ediţie îngrijită, studiu introductiv și note: Claudiu Secașiu

„Medicul Virgil Solomon a fost martorul privilegiat al unor mari evenimente istorice. În memoriile sale, el analizează, cu ochiul versat al omului politic, finalul domniei regelui Ferdinand, instituirea și epoca Regenței, guvernarea Iuliu Maniu și revenirea în țară a principelui Carol, conflictul dintre aceștia doi, apoi dictaturile succesive: carlistă, legionaro-antonesciană, antonesciană și comunistă. Pasionante rămân paginile dedicate perioadei celui de-al Doilea Război Mondial, cu dezvăluiri din culisele cabinetului personal al lui Iuliu Maniu, privind pregătirea minuțioasă a răsturnării alianțelor, la 23 august 1944. Memoriile lui Virgil Solomon reprezintă o contribuție documentară prețioasă, care recuperează o perioadă trecută multe decenii sub tăcere și aduce o nouă lumină asupra unor evenimente și personalități încă prea puțin înțelese.”

Virgil Solomon (1894-1972), medic de formație, a fost delegat la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), deputat, ministru, secretar general adjunct al Partidului Național-Țărănesc și un apropiat al lui Iuliu Maniu. A fost urmărit de Siguranță încă din 1937. După instalarea comunismului, a fost întemnițat fără proces la Jilava, Pitești, Aiud, Ocnele Mari și Sighet (1947-1955), apoi trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan (1955-1964) - 17 ani de detenție și restricții domiciliare.

7. Lunea începe sâmbăta

Autori: Arkadi Strugațki și Boris Strugațki

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Valerian Stoicescu

Publicat în anii ’60, în plin avânt al cercetării științifice sovietice, amintind de lumea lui Gogol și de universul lui Kafka, romanul Lunea începe sâmbăta etalează o fantezie fără margini și un umor irezistibil.

Povestite cu un simț ludic inegalabil, aventurile lui Sașa din Leningrad și activitățile Centrului de Analiză a Noțiunilor Cabalistice Inexplicabile reprezintă pretextul ideal pentru persiflarea regimului comunist și a aberațiilor lui. Privind spre omul real de lângă noi prin intermediul unei ficțiuni în care umanul este cel mai adesea deformat, capodopera comică a fraților Strugațki, cea mai cunoscută carte a celor doi scriitori în țara natală, face elogiul omului de știință pasionat și încrezător, obsedat de fericirea ființei umane.

„Straniul, umorul și absurdul se împletesc într-o poveste captivantă care oferă o critică subtilă la adresa regimurilor totalitare.” - Marian Coman, redactor-șef Armada

8. Putin împotriva Occidentului

Autor: Armand Goșu

Editura: Polirom, 2024

„Miza războiului purtat de Putin împotriva vecinului său de la vest este mai mare decât destinul Ucrainei, echilibrul regional sau chiar cel european. De felul în care se va sfârși acest conflict depinde menținerea actualei ordini internaționale sau abandonarea ei, cu consecințe imprevizibile asupra întregii lumi pe termen mediu și lung. E o bătălie între democrație și dictatură, între regimurile liberale și cele autoritare. Nu este o competiție, căci aceasta ar presupune reguli și fairplay, ci o luptă pe viață și pe moarte între civilizația occidentală și dușmanii ei. Viitorul României depinde și el de rezultatul acestui război. Deși ar putea părea regionale, conflictele din Ucraina și Israel au potențialul de a schimba întregul sistem global, adică de a provoca în ordinea internațională modificări majore de calibrul celor produse de războaiele mondiale. Adversarii lumii libere se încălzesc pe margine.” - Armand Goșu

9. Muntele furtunii

Autoare: Liza Marklund

Editura: Trei, 2024

Traducere: Florina Tufescu

În toiul sărbătorii de midsommar din Stenträsk, iese la suprafață în mlaștină un cadavru și toată lumea presupune că ar fi soția dispărută a lui Wiking Stromberg. Dar se dovedește că e vorba de un bărbat, iar cauza morții nu este înecul: trupul lui fusese țintuit de fundul mlaștinii cu un țăruș înfipt în inimă, ca și cum ar fi fost vampir. Pentru Wiking, această descoperire înseamnă o călătorie amețitoare în trecutul absolut tulburător al familiei sale. Muntele furtunii - o cronică despre violență și dor, secrete și crimă - este a treia și ultima parte a seriei despre Stenträsk și pădurile din Norrbotten.

