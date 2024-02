9 cărți-mărțișor

1. Secretul fetelor din pod

Autor: Marius Gabriel

Editura: Corint, 2024

Traducere: Dorina Tătăran

O poveste plină de profunzime despre credința oarbă, loialitatea față de familie și despre modul în care dragostea îl face pe un bărbat să-și pună la îndoială orice crez de până atunci.

Max Wolff este unul dintre soldații de nădejde ai Reichului, forțat la un moment dat să se întoarcă acasă, în Kallenheim, după o rană teribilă la cap. Descoperă astfel că mama lui adăpostește în podul casei două surori evreice, fugite din Berlin, lucru care îl revoltă la culme.

Fapta delicată a mamei lui este în viziunea fiului o trădare abjectă a tot ceea ce reprezintă el. Max și-a dedicat viața nazismului, luptând pentru a șterge rușinea adusă familiei de tatăl său, un pastor care s-a opus fățiș regimului lui Hitler și a plătit cu viața pentru asta. Ca atare, tânărul soldat consideră că este de datoria lui să le predea Gestapoului pe cele două tinere. Dar el ezită și, pe zi ce trece, îi vine tot mai greu să-și ducă planul la îndeplinire. În schimb, începe să le cunoască pe fete, ba chiar să se îndrăgostească de una dintre ele, abandonând orice dogmă aberantă.

(Cu adevărat) o lectură-mărțișor!

2. Trilogia lui Teofil

Autor: Cosmin Perța

Editura: Polirom, 2024

„Republicarea, de data aceasta la un loc, a romanelor care alcătuiesc Trilogia lui Teofil confirmă vocația de constructor a lui Cosmin Perța, care proiectează diferit, în trei romane distincte, deși unite prin fire vizibile și invizibile, destinul unui personaj extraordinar. Vizionarismul poetului se combină cu disciplina prozatorului care clădește atent edificiul narativ, într-o literatură a întrebărilor existențiale (deci evergreen!), cu inserții mistice și fantastice, care amintește de aceea a maeștrilor ruși, nu doar a celor clasici, ci și, de pildă, a fabulosului avangardist Daniil Harms” (Florina Pîrjol).

3. O istorie a psihanalizei

Autoare: Sarah Chiche

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Nicolae Constantinescu

Cele 53 de texte ce alcătuiesc volumul prezintă, în majoritatea lor, episoade din viaţa tumultuoasă a unor personalităţi care au marcat istoria psihanalizei, dar şi a literaturii şi a artei în general. Ele răspund unor întrebări importante legate de psihanaliză şi de experienţele noastre de viaţă. Cum te poţi reinventa după o suferinţă din dragoste? Ce-i de făcut atunci când, ca în cazul Annei Freud, părinţii nu îţi înţeleg orientarea sexuală? Poţi iubi pe cineva fără să-l domini? Prin ce ne arată viaţa faimoasei Lou Andreas-Salomé ce înseamnă independenţa afectivă? De ce acceptăm uneori ca persoana pe care o iubim să iubească în acelaşi timp pe altcineva, aşa cum au făcut Virginia Woolf şi membrii Grupului Bloomsbury? Şi, în general, ne mai poate ajuta astăzi psihanaliza în viaţa noastră amoroasă şi sexuală?

4. Casa dintre pini

Autoare: Ana Reyes

Editura: Trei, 2024

Traducere: Monica Vlad

Maya era în liceu când a văzut-o pe Aubrey căzând secerată în fața lui Frank, un bărbat enigmatic cu care își petrecuseră amândouă vara. După șapte ani, Maya stă în Boston cu iubitul ei și încearcă să scape de dependența care a ajutat-o să reziste până acum. Însă trecutul o copleșește când vede o înregistrare cu o altă femeie care moare subit în fața aceluiași Frank.

Maya se întoarce acasă, unde începe să dezgroape fragmente din trecut și să observe mesaje ascunse în cartea neterminată a tatălui ei guatemalez. Ca să se salveze, trebuie să înțeleagă o poveste scrisă înainte să se fi născut ea, însă nu i-a rămas mult timp și toate drumurile duc înapoi la cabana lui Frank…

Pentru iubitorii de mistere.

5. Inventează ceva

Autor: Chuck Palahniuk

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Dan Sociu

Inventează ceva aduce laolaltă douăzeci şi trei de povestiri scrise de-a lungul mai multor ani, unele publicate în diverse reviste literare, altele inedite. Sumbre sau amuzante, provocatoare, excentrice şi tulburătoare, povestirile lui Chuck Palahniuk sunt, fiecare în parte, exerciţii stilistice de o originalitate şi o inventivitate cuceritoare. Că e vorba de un adolescent eminent, lobotomizat după o sesiune de electroşocuri cu defibrilatorul din cabinetul medical al şcolii, ca în „Zombi”, sau de un fiu încrezător în terapia prin râs care încearcă să-şi salveze tatăl bolnav de cancer în fază terminală cu o colecţie de glume nesărate, ca în „Cioc-cioc”, sau de primele apariţii ale faimosului Tyler Durden din Fight Club, cum se-ntâmplă în „Expediţia”, povestirile sale înfioară, uluiesc sau incită, însă nu te lasă nici o clipă indiferent.

6. Castelul, biblioteca, pușcăria

Autor: Dan C. Mihăilescu

Editura: Humanitas, 2024

„Feminitatea încoronată, nobleţea superbă, infantil sau parşiv alintată... Sensibilitate, senzualitate, instinct şi educaţie, deghizament, arta disimulării, one-woman show cu efecte invariabil seducătoare.

Feminitatea ultragiată, a cărei naturală, inocentă vulnerabilitate se vede călcată în copitele unei istorii bestiale, trecând umilitor din avuţie, adică din confortul domestic al gospodăriei ţărăneşti, sau din efervescenţa saloanelor culturale, în animalitatea carcerei, mizeria interogatoriilor şi duhorile dormitoarelor colective.

Şi feminitatea spirituală, iniţial etic, apoi afectiv şi civic arhitecturată conform opreliştilor, cruzimilor, aberaţiilor şi malformărilor specifice unei istorii în care omul devenise doar o cifră în statisticile ororii. Într-o Românie (şi-o lume) a deriziunii, mârlăniei şi pustiitorului relativism postmodern, iată că avem cui ne pleca frunţile, cuminte şi recunoscător, cu buna-cuviinţă datorată celor care ne pot fi (ar trebui să ne fie) oricând modele de viaţă...” - Dan C. Mihăilescu.

Regina Maria, Maria Cantacuzino-Enescu, Zoe Cămărăşescu, Cella Delavrancea, Alice Voinescu, Jeni Acterian, Pia Pillat, Cornelia Pillat, Annie Bentoiu, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, Lena Constante, Adriana Georgescu, Oana Orlea, Aniţa Nandriş.

7. Povești de dragoste la prima vedere

Autori: Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Radu Paraschivescu, Ana Blandiana, Ioana Pârvulescu

Editura: Humanitas, 2024

În prima poveste veți simți parfum de crini regali. În cea de-a doua - un puternic miros de terebentină. A treia vă aduce în auz un nume care zgârie și unul care mângâie. A patra e cu adieri de aripi nevăzute. A cincea are miză și pariază pe nenoroc. Prima are inocență, umor, visare. A doua realism, râs, nerv. A treia, cu ironie, face poezie și economie (politică). A patra cade din fantastic în lumea noastră cea de toate zilele. Iar a cincea are trei capete de umbră.

Savuroasă!

8. Prințesele roșii

Autoare: Lavinia Betea

Editura: Corint, 2024

„Dedic această carte deopotrivă iubitorilor de istorie și celor interesați de psihologie. Îi am în vedere pe toți aceia care cred că mama ori tata, dacă nu ambii părinți le-au distrus viitorul. Dar, mai ales, pe părinții frustrați sau nefericiți că nu sunt ascultați, onorați sau mândri de copiii lor. Fără a insista asupra diverselor și nenumăratelor teorii psihologice privind personalitatea, mă voi limita la simțul comun, atrăgând atenția adepților necondiționați ai trainerilor și consilierilor de dezvoltare personală că exemplele din această carte demonstrează că nici măcar aceia care și-au propus să schimbe lumea, creând «oameni noi», n-au reușit să-și modeleze urmașii în sensul dorit. Și că mărunte întâmplări din timpuri interesante pot să te ridice în înălțimea cuibului de vultur. Tot astfel cum hazardul întâlnirii cu oameni nepotriviți, în locuri nepotrivite, te poate conduce la moarte. Istoria, s-a spus printre atâtea altele, e și filozofie predicând prin exemple” - Lavinia Betea.

9. Katyn 1940

Autor: Thomas Urban

Editura: Corint, 2024

Traducere: Sorin Cristescu

În septembrie 1939, Germania și Uniunea Sovietică au atacat și au ocupat Polonia. O jumătate de an mai târziu, în primăvara anului 1940, din ordinul lui Stalin, peste 22.000 de polonezi (ofițeri, profesori, clerici) au fost executați cu un glonț în ceafă. După ce, în primăvara anului 1943, germanii au descoperit lângă Smolensk, în pădurea Katyn, mormintele comune ale câtorva mii de victime, opinia publică internațională s-a scindat. Cei mai mulți i-au considerat pe sovietici autori ai masacrului, dar au fost și lideri politici sau jurnaliști occidentali care au adoptat propaganda Moscovei, ce afirma că nemții au înfăptuit crimele. Printre acești din urmă politicieni s-a numărat și președintele american Franklin D. Roosevelt, care a susținut vinovăția trupelor germane, pe baza unor informații furnizate de apropiații săi.

După război, prin intermediul manipulării, intimidării, hărțuirii sau crimei, statul sovietic a impus tăcerea asupra acestui subiect în teritoriile pe care le controla. Medicul legist român Alexandru Birkle, fost membru al comisiei medicale care studiase cadavrele în 1943, a fost unul dintre cei care au înfruntat persecuția comunistă și a fost nevoit să plece, în secret, din România.

Katyn 1940 reprezintă o excepțională anchetă criminalistică asupra unuia dintre cele mai sângeroase episoade din istoria secolului al XX-lea, constituind, în egală măsură, și cronica unei crime ai cărei autori au rămas nepedepsiți.

