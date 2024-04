9 cărți cu miez tare

1. Ghidul mănăstirilor din România

(ediție îmbunătățită)

Autori: Gheorghiță Ciocioi, Amalia Dragne, Diana Vlad, Mihaela Voicu

Editura: Sophia, 2024

Glasul de clopote şi de toacă, vechea cântare bizantină ne cheamă la închinare şi rugăciune, la odihnă pentru sufletul obosit şi tămăduire pentru suferinţele trupului…

„Acest nou Ghid cuprinde, pe lângă prezentarea sutelor de mănăstiri de la noi - cunoscute din edițiile de până în 2023 -, date despre 20 de noi vetre monahale - apărute în ultima perioadă (multe nespus de importante, reactivate, precum vestita mănăstire Mirăuți), despre stareții și egumenii numiți recent, muzeele mănăstirești, moaștele și odoarele sfinte etc. Un prieten de nelipsit în pelerinaje”. Gheorghiță Ciocioi

2. Furtuna pe care am dezlănțuit-o

Autoare: Vanessa Chan

Editura: Trei, 2024

Traducere: Monica Șerban

Malaya Britanică, anii 1930

Cecily, o casnică veșnic nemulțumită, este sedusă de generalul japonez Fujiwara și de viitorul glorios promis de el: o Malaya „independentă”, eliberată de sub stăpânirea britanică. Pe măsură ce se adâncește în rolul de spioană personală a generalului, Cecily schimbă fără să vrea destinul propriei țări, întâmpinând cu brațele deschise o formă distrugătoare de dictatură japoneză, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Malaya ocupată de japonezi, 1945

Cecily și familia ei supraviețuiesc cu greu. Copiii săi, Jujube, Abel și Jasmin, sunt înconjurați de tot felul de amenințări și se bazează pe mama lor ca să rămână la adăpost de pericole. Însă Cecily nu le poate vorbi despre implicarea sa în război și nici nu știe cum să îi mai protejeze după instalarea noului regim. Oare poate Cecily să-și înfrunte trecutul pentru a-și salva copiii? Sau e deja prea târziu?

Vanessa Chan este o scriitoare malaysiană. Furtuna pe care am dezlănțuit-o este romanul său de debut. Locuiește în cea mai mare parte a timpului în Brooklyn.

3. Zaria

Autoare: Irina V. Boca

Editura: Moft, 2024

„Zaria este însăși arta de a scrie, nu când avem chef, în weekend sau luna viitoare, ci tot timpul, cu o disciplină dezbrăcată de mistere, puteri, prejudicii sau eșecuri. Din punctul ăsta de vedere, Zaria este mai degrabă o eliberare a scrisului ca artificiu (i)rațional și nicidecum ca un alt verset cu drept la unicitatea duhovnicească a creației. Am vrut să le vorbesc românilor creativi ca de la un for interior la altul și tot ce am avut de spus s-a grefat natural în jurul artelor (cu una sau două excepții nicidecum întâmplătoare)” - Irina V. Boca.

Cele 7 capitole ale cărții poartă numele unor personaje ce își spun pe rând povestea, își trăiesc drama existențială, se întâlnesc și comunică unele în conștiința altora, dar și în raport iminent cu Zaria - fata morgana, prezența iluzorie, inspirația creativă care este, totodată, ireverențios de reală.

Absolventă a Facultății de Construcții în România și a unui doctorat în filozofie politică obținut la Carleton University, Ottawa, Canada, Irina V. Boca a publicat la „Revista Literară” și „Baricada” înainte de a părăsi țara, precum și o serie de corespondențe din diaspora („Contemporanul”). În limba română, a publicat la Editura Nemira volumul de eseuri „Occidentul Nevăzut” (2003) și romanul „Oraşul Alb” (Ideea Europeană, 2009).

4. Cioburi

Autor: Bret Easton Ellis

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Bogdan Perdivară

Romanul urmăreşte destinele unui grup de elevi privilegiaţi de la un liceu privat din Los Angeles în timp ce un criminal în serie bântuie oraşul, în căutare de victime adolescente. Cartea, a cărei acţiune are loc la începutul anilor ’80, este o poveste despre sfârşitul inocenţei şi despre trecerea primejdioasă de la adolescenţă la maturitate.

Amestec de realitate şi ficţiune, Cioburile are accente de Tarantino şi Hitchcock şi un tip de tensiune subtilă à la Stephen King, Ellis oferindu-ne o proză plină de suspans şi adesea mustind de umor negru, care explorează în mod strălucit structura emoţională a vieţii personajului-povestitor la şaptesprezece ani - imaginaţie creatoare şi minciună, tandreţe şi manipulare, sex şi gelozie, obsesie şi furie ucigaşă.

Structurat ca un thriller, romanul este fresca unei Americi a adolescenţilor „amorţiţi” de lux, neglijenţă parentală, droguri, băutură şi sex, indiferenţi politic şi neinteresaţi de lumea mai mare în care, de fapt, trăiesc, dar şi o incursiune în efervescenta cultură pop a vremii şi cu precădere în cea muzicală şi cinematografică.

5. Teatru

(Ediție bilingvă)

Autor: Hrotsvita din Gandersheim

Editura: Polirom, 2024

Traducere (din latină): Ştefan Ivas

„Sunt mulți catolici (și de acest reproș nu putem să ne disculpăm întru totul nici noi) care, ținând cont de măiestria unui limbaj mai rafinat, preferă vanitatea cărților păgânilor folosului Sfintelor Scripturi. Mai sunt încă și alții, nedezlipiți de paginile sacre, care, deși disprețuiesc toate celelalte scrieri ale păgânilor, totuși obișnuiesc destul de des să citească plăsmuirile lui Terentius și, în timp ce se delectează cu farmecul limbajului, se pângăresc prin cunoașterea unor lucruri ticăloase. De aceea eu - un strigăt puternic din Gandersheim - nu am șovăit să-l imit în scris, câtă vreme alții îl cultivă în lectură, ca prin același gen de scriere prin intermediul căruia erau declamate «odinioară» depravările respingătoare ale femeilor desfrânate să fie celebrată după posibilitățile măruntului meu talent lăudabila castitate a sfintelor fecioare” - (Hrotsvita, canonică în abația din Gandersheim, Saxonia, secolul al X-lea).

6. Unde te poartă vântul

Autoare: Kristin Hannah

Editura: Litera, 2024

Traducere: Simona Săsărman

Texas, 1921. O perioadă de abundență. Marele Război s-a încheiat, bogăția pământului pare nesfârșită, iar America se află în pragul unei ere noi pline de optimism. Dar pentru Elsa Wolcott, considerată prea în vârstă pentru a se căsători, într-o vreme în care căsătoria este singura opțiune a unei femei, viitorul pare sumbru. Până în noaptea în care îl întâlnește pe Rafe Martinelli și decide să își schimbe direcția vieții. Cu reputația ruinată, nu-i rămâne decât o singură opțiune respectabilă: căsătoria cu un bărbat pe care abia îl cunoaște.

Până în 1934, lumea s-a schimbat; milioane de oameni nu mai au de lucru, iar seceta a devastat Marile Câmpii. Fermierii se luptă pentru a-și păstra pământurile și mijloacele de trai, în timp ce recoltele sunt distruse, apa este pe punctul de a seca, iar furtunile de nisip amenință să îi îngroape în întregime. Totul la ferma Martinelli este pe moarte, inclusiv căsnicia fragilă a Elsei; fiecare zi este o luptă disperată împotriva naturii și o încrâncenare pentru a-și ține copiii în viață.

În această perioadă nesigură și periculoasă, Elsa, ca mulți dintre vecinii ei, trebuie să facă o alegere agonizantă: să lupte pentru pământul pe care îl iubește sau să îl lase în urmă și să plece în vest, în California, în căutarea unei vieți mai bune pentru familia sa.

Unde te poartă vântul este o mărturie a speranței, a rezistenței și a forței spiritului uman de a supraviețui adversității, un portret de neșters al Americii și al visului american, așa cum este văzut prin ochii unei femei de nezdruncinat, al cărei curaj și a cărei putere de sacrificiu vor ajunge să definească o generație.

7. Scurtă istorie a Franței

Autor: Jeremy Black

Editura: Litera, 2024

Traducere: Silvia Palade

Jeremy Black ne invită într-o călătorie de la picturile rupestre din Lascaux și originile arhitecturii gotice la Claude Monet, Edgar Degas și frații Lumière și până la revoluția din 1789, la mișcările studențești din 1968 și la gilets jaunes (vestele galbene) de astăzi. Textul său este o interpretare plină de viață a istoriei acestei țări, accentuând natura neașteptată a evenimentelor care au dus la conturarea unei națiuni fragmentate și predispuse la crize, fără să ignore totuși cele mai cunoscute contribuții franceze la filosofia, literatura, arta și arhitectura lumii, pe care le leagă de schimbările militare, politice și culturale ce au dus la dezvoltarea lor.

8. Buddha

Autoare: Karen Armstrong

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Carmen Neacșu

A scrie o biografie a lui Buddha este o muncă la care puțini s-ar încumeta, având în vedere tradiția exclusiv orală a Indiei acelor vremuri și, ca atare, lipsa unor informații solide, concrete privind viața personajului istoric.

Karen Armstrong, o extraordinară exploratoare a istoriei religiilor, și-a propus să prezinte publicului occidental una dintre cele mai enigmatice personalități spirituale ale Orientului, apelând la comparația cu figuri familiare nouă - Iisus, Socrate, Mahomed - și deslușindu-ne concepte care la prima vedere ni se par derutante și greu de înțeles.

Pe fundalul cultural al lumii sale, Armstrong îmbină istoria, filosofia, mitologia și biografia pentru a crea un portret convingător al unui om a cărui iluminare continuă să fie o sursă de inspirație, o punte peste milenii.

9. Dezertor la comuniști

Autor: Victor Grossman

Editura: Corint, 2024

Traducere: Cristina Dumitru

Recrut al armatei americane staționate în Europa, Victor Grossman, un înflăcărat om de stânga încă din anii petrecuți la Harvard, și-a părăsit postul într-o zi de august a anului 1952 și a traversat Dunărea din zona austriacă a SUA, spre zona controlată de sovietici. Soarta - adică sovieticii - l-a adus în Germania de Est, acolo unde a rămas, ca observator și participant la evoluția experimentului socialist numit Republica Democrată Germană. Dezertor la comuniști este povestea unui activist și scriitor care a crescut în economia de piață liberă din SUA, a petrecut 38 de ani în economia est-germană și a fost un martor al proceselor prin care a trecut Germania unificată.

