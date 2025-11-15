Celebrul scriitor franco-algerian Boualem Sansal a fost eliberat din închisoare. Editura Humanitas Fiction i-a publicat mai multe cărți

Laureat al Marelui Premiu pentru Roman al Academiei Franceze în 2015 pentru 2084. Sfârșitul lumii, o distopie cutremurătoare a unei lumi totalitare islamice, Boualem Sansal a fost arestat la 16 noiembrie 2024 de autoritățile algeriene, pe aeroportul din Alger, și condamnat la cinci ani de închisoare pe 27 martie 2025. Curtea de Apel din Alger a confirmat sentinţa în iulie 2025.

Boualem Sansal a debutat în 1999, la Editura Gallimard, cu „Le Serment des barbares”, roman care explorează cauzele devastatorului Război Civil Algerian și care a fost recompensat cu Premiul pentru Primul Roman și Premiul Tropiques. A publicat fără protecția unui pseudonim texte critice la adresa guvernului algerian și a intervenit în mod repetat în dezbaterile politice curente. În 2011 a primit Premiul Păcii acordat de Uniunea Librarilor Germani pentru modul în care „critică deschis situația politică și socială din țara sa“, în 2012 statul francez i-a acordat titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, în 2013 Academia Franceză i-a decernat Marele premiu pentru Francofonie, iar în 2025, aflându-se în închisoare in Algeria, a primit Premiul mondial Cino del Duca pentru întreaga sa operă literară.

Cărțile sale traduse de Editura Humanitas Fiction în colecția „Raftul Denisei“ sunt:

• 2084. Sfârşitul lumii (2084. La fin du Monde, 2015; Humanitas Fiction, 2016), care i-a adus Marele premiu al Academiei Franceze;